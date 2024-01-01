Ahmet Enes

Ne çok oldu görmedim yüzünü Demek ki böyle geçermiş ayrılıklarla ömürler Unutur muyum hiç gülüşlerini? Sebep mi yok saymaya hatıraları, mevsimler Değiştim çok, kayboldum aynalarda Kendine bile bakmaya korkar oldular bu gözler Sen haklıydın ‘sevmek iş değil’ derken Sonuçta kalpsizlere kısmet olur dikensiz güller Yoruldum anlar mısın bilmiyorum, umutlarım çalındı Sanıyordum hayat bize hep toz pembe yazıldı Ah ne yazık acım bile şu gönlüme darıldı Bir ümit ver Yarına çıksın kalbim Yeniden gülebilsin Yine hayata gelsin Değiştim çok, kayboldum aynalarda Kendine bile bakmaya korkar oldular bu gözler Sen haklıydın ‘sevmek iş değil’ derken Sonuçta kalpsizlere kısmet olur dikensiz güller Yoruldum anlar mısın bilmiyorum, umutlarım çalındı Sanıyordum hayat bize hep toz pembe yazıldı Ah ne yazık acım bile şu gönlüme darıldı Bir ümit ver Yarına çıksın kalbim Yeniden gülebilsin Yine hayata gelsin