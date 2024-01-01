Ahmet Enes

Çocukluk şimdi çocukluğumla kıyaslayınca umudumu farkettim ki çokça azalmış kalbim bu yalancı dünyanın ve de insanlarının yalan tavırlarına çoktan alışmış belki bende onun parçası oldum gidilen yoldan dönemez oldum taşların altına elimi koyamaz oldum yada umutlar yeşermişti gözlerim körelmişti bu yüzden onları da seçemez oldum. yaraları tuzla, acıyla sardım ben belki bu sabrın inancı madenden bulamadım aklıma göre bir havva ben ve yine başa döndüm hep bu kalbim yüzünden ah kalbim sus artık sus başıma bela açtın aklım bana yetmezken onu da yaktın ah kalbim geç kaldın geç şimdi bir günahkarsın seni bu garip halinle kim ne yapsın yaraları tuzla, acıyla sardım ben belki bu sabrın inancı madenden bulamadım aklıma göre bir havva ben ve yine başa döndüm hep bu kalbim yüzünden

Cennet hani fani bu hayat ümit bağlayamam olmadı diye oturup ağlayamam gönlü geniş olan sükutu öğrensin sevgimi yok yere ele bağlayamam gelir mi diye hayallere sığınamam... kemale eren kendinden versin sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem bıktım, senle baş edemem ben zaman öyle de geçiyor hayat böyle de bitiyor ama umudum cennetten ben dalkavuk olanı hizaya getiremem sorma bana ben görünmezi göremem merak eden kendine yönelsin boş yere kimseyi oyalayıp üzemem geçici şeylere heves edip üzülemem fikrim, hevesimi alt etsin sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem bıktım, senle baş edemem ben zaman öyle de geçiyor hayat böyle de bitiyor aman umudum cennetten ben gözü görmeyene resim gösteremem değerimi bilmeze değeri öğretemem o önce, e haddini öğrensin biten sevgiye imrenip özenemem boş sözü duyup düstur edinemem eden, kendine ah etsin bildim lakin söylemem gördüm ama izah edemem dünya, senle baş edemem ben zaman öyle de geçecek hayat böyle de bitecek e bitsin, umudum cennetten sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem bıktım, senle baş edemem ben zaman öyle de geçiyor hayat böyle de bitiyor ama umudum cennetten

Bak Yaz Gelmiş Gelmem mi diyorsun? Sevmem mi diyorsun? Sen bilirsin sevgilim Durmaz sanıyorsun Hiç sonu gelmez mi diyorsun? Bu dünya boş sevgilim! Gel kurtar kalbini Temizle benliğini Hadi geç kalıyorsun Zaman gelip geçince Fırsat elden gidince Pişman oluyorsun Ben dünden beri razıyım Beni kölen yap sesim çıkmaz ki Yitirilen umutları Tekrar yaşatmak mümkün olmaz ki Bak yaz gelmiş yüzüne Sanki bülbül konmuş sesine Ben bayıldım Allah’ım (cc) Üç kuruşluk dünyada Hem dün, hem bugün, hem yarında Sen varsın Bak yaz gelmiş yüzüne Sanki bülbül konmuş sesine Ben bayıldım Allah’ım (cc) Üç kuruşluk dünyada Hem dün, hem bugün, hem yarında Sen varsın Ben dünden beri razıyım Beni kölen yap sesim çıkmaz ki Yitirilen umutları Tekrar yaşatmak mümkün olmaz ki Bak yaz gelmiş yüzüne Sanki bülbül konmuş sesine Ben bayıldım Allah’ım (cc) Üç kuruşluk dünyada Hem dün, hem bugün, hem yarında Sen varsın.

Bir Avuç Yalan Benim İçin Bitti Bu Masal Senin İçin Daha Ne Kadar Sürer Bilmem Sende Vazgeç Geriye Kalan Bir Avuç Yalan Seni Üzmek Değildi Niyetim Öyle Olsa Çoktan Çekip Gitmez Miydim Ama Bu Sondu Artık Enkazlardan Sağ Çıkmaz Insan Ele Geçirme Beni Bırak Bitsin Bırak Yalan Değil Mi Zaten Her Şey Bir Avuç Yalan Bu Mavi Gökyüzü Bu Uçan Martılar Bu Hayallerim, Şarkılarım, Aşklarım Değil Mi Yalan Içim Acıyor, Çok Acıyor Bilemezsin Oysa Neler Istedik, Neler Bekledik Değil Mi Bu Hayattan Biz Yetmedik, Yetemedik Diyemezsin Koskoca Haneme Bile Sığmıyor Bazen Insan Seni Üzmek Değildi Niyetim Öyle Olsa Çoktan Çekip Gitmez Miydim Ama Bu Sondu Artık Enkazlardan Sağ Çıkmaz Insan Ele Geçirme Beni Bırak Bitsin Bırak Yalan Değil Mi Zaten Her Şey Bir Avuç Yalan Bu Mavi Gökyüzü Bu Uçan Martılar Bu Hayallerim, Şarkılarım, Aşklarım Değil Mi Yalan Içim Acıyor, Çok Acıyor Bilemezsin Oysa Neler Istedik, Neler Bekledik Değil Mi Bu Hayattan Biz Yetmedik, Yetemedik Diyemezsin Koskoca Haneme Bile Sığmıyor Bazen Insan Elveda Dağ Çiçeğim Elveda Çocukluğum Elveda Dağ Çiçeğim Elveda Suskunluğum.