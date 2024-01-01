Ahmet Erdoğdular

Cismin gibi ruhun da güzel zannedip ey mah Sevmiş idi kalbim seni ancak seni billah Ruhum meğer o hoş bedenin aksi imiş pek Aldanmaz iken didemi aldattı gözün ah.

Her zaman bir Vâmık u 'Azrâ olur 'âlem bu ya Nev-be-nev efsâneler peydâ olur 'âlem bu ya Kabz u bastı kıl tefekkür 'âleminde ol gönül Fasl-ı sermânın sonu germâ olur 'âlem bu ya Görme ahkar kimseyi cânâ kader mechûldür Hakk'ın ednâ bir kulu a'lâ olur 'âlem bu ya