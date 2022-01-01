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7/24 Dinle Ahmet Erdoğdular

Ahmet Erdoğdular

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Bi Karar Olamaktı (Gazel)

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Niçin a Sevdiğim Niçin

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Bi Karar Olmaktı Sevmekten Murnadı Gönlü

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Cismin Gibi Ruhun da Güzel Zannedip Ey M

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Her Zaman Bir Vamık u Azra Olur Alem Bu

... KAPAT
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Albümler

Azınlık Bestekarları Ahmet Erdoğdular

Osmanlı Türk Müziği Antolojisi Ahmet Erdoğdular

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