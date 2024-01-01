Ahmet Erdoğdular Osmanlı Türk Müziği Antolojisi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ahmet Erdoğdular Osmanlı Türk Müziği Antolojisi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Osmanlı Türk Müziği Antolojisi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Her zaman bir Vâmık u 'Azrâ olur 'âlem bu ya
Nev-be-nev efsâneler peydâ olur 'âlem bu ya
Kabz u bastı kıl tefekkür 'âleminde ol gönül
Fasl-ı sermânın sonu germâ olur 'âlem bu ya
Görme ahkar kimseyi cânâ kader mechûldür
Hakk'ın ednâ bir kulu a'lâ olur 'âlem bu ya