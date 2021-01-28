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7/24 Dinle Ahmet Karalı

Ahmet Karalı

Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...

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En Çok Dinlenen Ahmet Karalı Şarkıları

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01

Şûrâ Suresi 36-43 (36. ila 43. ayetler)

Ahmet Karalı 06:59
02

Ra’d Suresi 8-14 (8. ila 14. ayetler)

Ahmet Karalı 08:23

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