Ahmet Kaya

Acılara Tutunmak Kavuşmak özgürlükse özgürdük ikimiz de Elleri çığlık çığlık yan yana iki dünya İkimiz iki dağdan iki hırçın su gibi akıp gelmiştik Buluşmuştuk bir kavşakta Unutmuştuk ayrılığı, yok saymıştık özlemeyi Şarkımıza dalmıştık Mutluluk mavi çocuk, oynardı bahçemizde Acı çekmek özgürlükse Özgürüz ikimizde O yuvasız çalıkuşu Bense kafeste kanarya O dolaşmış daldan dala Savurmuş yüreğini Ben bölmüşüm yüreğimi Başkaldıran dizelere Aramakmış oysa sevmek Özlemekmiş oysa sevmek Bulup bulup yitirmekmiş Düşsel bir oyuncağı Yalanmış hepsi yalan Sevmek diye bir şey vardı Sevmek diye bir şey yokmuş Acı çektim günlerce Acı çektim susarak Şu kısacak konuklukta Deprem kargaşasında Yaşadım birkaç binyıl Acılara tutunarak Acı çekmek özgürlükse Özgürdük ikimizde Acılardan arta kalan İşte şu bakışlarmış Buğu diye gözlerimde Gün batımı bulutlarmış Yalanmış hepsi yalan Savrulup gitmek varmış Ayrı yörüngelerde.

Bu Dert Beni Adam Eder Eğri büğrü bakar oldum Şaşkın oldum, sakar oldum İki de bir yüreğimi dağa taşa diker oldum Şunca yıldır karanlıkta göz Kırpmaktan bıkar oldum Benim annem, şeker annem Gençlik elden gitti gider Gece gündüz dolaşırım tenhalarda menhalarda Benim annem, güzel annem, beni, beni Beni koyver Sağ yanımda bir sızı var Sol yanımda dağlar duman Altı patlar, altı patlak, bu dert beni Bu dert beni verem eder Dama çıktım, damdan düştüm Kılıç kestim, rakı içtim şahin oldum Keloğlan'ın külahını kaptım kaçtım Yare ağlar, güler uçtum Yarı yolda yorgun düştüm Benim annem, kadın annem Bu nasıl iş bana de hele Gece gündüz düşünürüm tenhalarda menhalarda Aman annem, güzel annem, beni, beni Beni koyver Sağ yanımda bir sızı var Sol yanımda yandım Allah Altı patlar, altı patlak, bu dert beni Bu dert beni adam eder