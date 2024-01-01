Ahmet Kaya

Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi Demirlemişti, eli kolu bağlıydı ağlıyordu Dört bıçak çekip vurdular dört kişi Yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi Demirlemişti, eli kolu bağlıydı ağlıyordu Dört bıçak çekip vurdular dört kişi Yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu Deli Cafer, İsmail, Tayfur ve Şaşı Maktulün onbeş yıllık arkadaşı Üç kamarot, öteki ahçıbaşı Dört bıçak çekip vurdular dört kişi Cinayeti kör bir kayıkçı gördü Ben gördüm, kulaklarım gördü Vapur kudurdu, kuduz gibi böğürdü Hiçbiriniz orada yoktunuz Cinayeti kör bir kayıkçı gördü Ben gördüm, kulaklarım gördü Vapur kudurdu, kuduz gibi böğürdü Hiçbiriniz orada yoktunuz Demirlemişti, eli kolu bağlıydı ağlıyordu On üç damla gözyaşı saydım Allahına kitabına sövüp saydım Şafak nabız gibi atıyordu Sarhoştum, Kasımpaşa'daydım Hiçbiriniz orada, hiçbiriniz orada Hiçbiriniz orada yoktunuz Hiçbiriniz orada, hiçbiriniz orada Hiçbiriniz orada yoktunuz Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi Polis katilleri arıyordu Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi Polis katilleri arıyordu Deli Cafer, İsmail, Tayfur ve Şaşı Üzerime yüklediler bu işi Deli Cafer, İsmail, Tayfur ve Şaşı Üzerime yüklediler bu işi Sarhoştum, Kasımpaşa'daydım Vapuru onlar vurdu, ben vurmadım! Sarhoştum, Kasımpaşa'daydım Vapuru onlar vurdu, ben vurmadım! Cinayeti kör bir kayıkçı gördü Ben vursam kendimi vuracaktım Cinayeti kör bir kayıkçı gördü Ben vursam kendimi vuracaktım

Birer birer, biner biner ölürüz Yana yana, döne döne yine geliriz, vay canım Biz dostu da düşmanı da elbet bilriz Vurulup düşenler canım darda kalmasın Ay gülüm Vurulup düşenler canım darda kalmasın ** Çünkü isyan bayrağıdır böğrüme saplanan sancı Çünkü harcımı öfkeyle, imanla karıyorum Ve kederin ve solgun yüzlü işçilerin üzerine Dağ başlarının hırçınlığı savruluyor benden Çünkü beni ateşiyle dimdik tutan kin Çünkü benim gözbebeklerimde tutuşan şafak Miting afişleri, cesur pankartlar Ve binlerce militan Derin denizlerin aydınlığı zorlu sabahlar Gökyüzü ve lale Sıkılmış bir yumruk gibi giriyoruz hayata ** Çünkü ben sevdigim kızı Yaşamak gibi, halkım gibi sevdiğim kızı Ki şiirini yazamayan Ve türküsünü söyleyemeyen halkım gibi Binlerce ve binlerce kurşunlanan halkım gibi Zincire vurulan şavaşlara yollanan Vergilere bağlanan halkım gibi Felç olmuş yalnızlıklara bırakarak Büyük acıların ve göz yaşının içine bırakarak Şiirlerimin bir bıçak gibi ışıldadığı Devrim türkülerini Ve baş kaldırmayı öğreten dudaklarını Bir kere olsun öpmeden Bir kere olsun tutmadan kaygısızca Serin bir yaz gecesi gibi ürperen ellerini Hatta boynunu ve ayak bileklerini Bilemeden, bilemeden, bilemeden Vurdum yüreğimi şanlı kavgaya Barışın ve özgürlügün dağlarına Yürüyorum işte yiğit'sen uslandır beni Ey yasakların, kahpeliğin Ve soygunların koruyucusu Türkü çağıran kızlarımı sustur Ve kahraman oğullarımı Mezar kaza kaza kederli, kızgın Tohum serpe serpe hünerli Ve sömürüle sömürüle bomboş Ve açlığın ve zulmün izlerini Derin uçurumlarında taşıyan ellerimi Ve tırpanlara sarılan ellerimi Mavzerlere sarılan ellerimi Zincirlere vur gücün yeterse Ama adına yaşamak dersen rezilce ** Çatlayan tomurcuğun Doğan çocugunü çığlığını duymadan Gül benizli sevgilinin Titreyen gögüslerini öpmeden doyasıya Korka korka, yana yana Hergün biraz daha derinden Hergün biraz daha kapkara duyarak ölümü Aç ve arkasız köpekleşerek yaşamak dersen Bu yürek çat diye çatlasın ulan! ** Kirsiz, passız arı duru özümüz Namussuza kanlı hançer sözümüz Çok uzaktır dostlar bizim yolumuz Durana, yürüyene bin selam olsun ** Birer birer, biner biner ölürüz Yana yana, döne döne yine geliriz, vay canım Biz dostu da düşmanı da elbet bilriz Vurulup düşenler gülüm darda kalmasın Ay canım Vurulup düşenler gülüm darda kalmasın ** Gel gelelim parlayan güneşi emekçi halkların Kahraman halkların güneşini Şehvetle içine dolduran toprak Şimdi sımsıcak, şimdi ulaşılmaz Şimdi olgun meyvalarla dolu Bahar bahçelerini sarmaktadır Dünya'ya Ve gülbenizli sevgililerin dudaklarında hayat Bizi aşka ve kavgaya çağırmaktadır Bıçak kemiğe dayandığı Ok yaydan fırladığı için değil Bu bezirgan saltanatı bu zulüm bit'sin diye Ağaran günler için yeni bir dünya uğruna Yüzlerinde cesaretin onuru Ve imanlı gücü döğüşen Dünya'nın Emperyalizme karşı dövüşen Dünya'nın Ve ölüme gülerek koşan genç savaşçıların Albayrakları dalgalansın Dalgalansın, dalgalansın Kinle boğuşan yorgun yüregi Aydınlansın diye anamın Felâketler geçirmiş anamın Dişleri dökülmüş, kederli ağzı Ağlamaya hazır gözleri Safrası ve sonsuz ve dağları eriten sabrı Merhameti Yani bir bütün halinde insanlığımız Yunsun, arınsın diye durgun pınarlarda Alınterinin namusu kurtulsun diye Kurtulsun diye sıcak somun Acı soğan ve çiçekli basmalar Ahdettik, vefaettik kelle koyduk Ölen ölür dostlar düşmanlar hey hey Kalan sağlar! ** Kirsiz, passız arı duru özümüz Namussuza kanlı hançer sözümüz Çok uzaktır dostlar bizim yolumuz Durana, yürüyene bin selam olsun Kirsiz, passız arı duru özümüz Namussuza kanlı hançer sözümüz Çok uzaktır dostlar bizim yolumuz Durana, yürüyene bin selam olsun Kirsiz, passız arı duru özümüz Namussuza kanlı hançer sözümüz Çok uzaktır dostlar bizim yolumuz Durana, yürüyene bin selam olsun