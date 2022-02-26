Ahmet Kaya

Dağlarda, öfkeli başım Serhat'ta hep akşam oluyor Nasipsiz, kıştan mı? Yağmurdan mı yoksa aşktan mı? *** Ağladıkça ağladıkça, dağlarımız yeşerecek, görecek göreceksin Ağladıkça ağladıkça, geceyi tutacağız, görecek göreceksin Ağladıkça ağladıkça, dağlarımız yeşerecek, görecek göreceksin *** İlk yazda, bitti telaşım Alnımda hep kavga duruyor Vakitsiz, hırstan mı? Bahardan mı yoksa aşktan mı? *** Ağladıkça ağladıkça, bozkırlar yeşerecek, görecek göreceksin Ağladıkça ağladıkça, güneşi tutacağız, görecek göreceksin Ağladıkça ağladıkça, güneşi tutacağız, görecek göreceksin Ağladıkça ağladıkça, dağlarımız yeşerecek, görecek göreceksin (Ağladıkça ağladıkça, geceyi tutacağız)

Acı çekmek özgürlükse Özgürüz ikimizde O yuvasız çalıkuşu Bense kafeste kanarya *** O dolaşmış daldan dala Savurmuş yüreğini Ben bölmüşüm yüreğimi Baş kaldıran dizelere *** Aramakmış oysa sevmek Özlemekmiş oysa sevmek Bulup, bulup yitirmekmiş Düşsel bir oyuncağı *** Yalanmış hepsi yalan Yalanmış hepsi yalan Sevmek diye bir şey varmış Sevmek diye bir şey yokmuş *** Acı çektim günlerce Acı çektim susarak Şu kısacık konuklukta Deprem kargaşasında *** Yaşadım birkaç bin yıl Acılara tutunarak Acı çekmek özgürlükse Özgürüz ikimizde *** Acılardan arta kalan İşte bu bakışlarmış Buğu diye gözlerimde Gün batımı bulutlarmış *** Yalanmış hepsi yalan Yalanmış hepsi yalan Savrulup gitmek varmış ayrı yörüngelerde