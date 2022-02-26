Bir Eksiğiz: Ahmet Kaya Şarkı Sözleri
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Ahmet Kaya
Bir Eksiğiz: Ahmet Kaya
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Dağlarda, öfkeli başım
Serhat'ta hep akşam oluyor
Nasipsiz, kıştan mı?
Yağmurdan mı yoksa aşktan mı?
***
Ağladıkça ağladıkça, dağlarımız yeşerecek, görecek göreceksin
Ağladıkça ağladıkça, geceyi tutacağız, görecek göreceksin
Ağladıkça ağladıkça, dağlarımız yeşerecek, görecek göreceksin
***
İlk yazda, bitti telaşım
Alnımda hep kavga duruyor
Vakitsiz, hırstan mı?
Bahardan mı yoksa aşktan mı?
***
Ağladıkça ağladıkça, bozkırlar yeşerecek, görecek göreceksin
Ağladıkça ağladıkça, güneşi tutacağız, görecek göreceksin
Ağladıkça ağladıkça, güneşi tutacağız, görecek göreceksin
Ağladıkça ağladıkça, dağlarımız yeşerecek, görecek göreceksin
(Ağladıkça ağladıkça, geceyi tutacağız)
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Acı çekmek özgürlükse
Özgürüz ikimizde
O yuvasız çalıkuşu
Bense kafeste kanarya
***
O dolaşmış daldan dala
Savurmuş yüreğini
Ben bölmüşüm yüreğimi
Baş kaldıran dizelere
***
Aramakmış oysa sevmek
Özlemekmiş oysa sevmek
Bulup, bulup yitirmekmiş
Düşsel bir oyuncağı
***
Yalanmış hepsi yalan
Yalanmış hepsi yalan
Sevmek diye bir şey varmış
Sevmek diye bir şey yokmuş
***
Acı çektim günlerce
Acı çektim susarak
Şu kısacık konuklukta
Deprem kargaşasında
***
Yaşadım birkaç bin yıl
Acılara tutunarak
Acı çekmek özgürlükse
Özgürüz ikimizde
***
Acılardan arta kalan
İşte bu bakışlarmış
Buğu diye gözlerimde
Gün batımı bulutlarmış
***
Yalanmış hepsi yalan
Yalanmış hepsi yalan
Savrulup gitmek varmış ayrı yörüngelerde
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