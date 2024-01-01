Yıldızlar ve Yakamoz Şarkı Sözleri
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Ahmet Kaya
Yıldızlar ve Yakamoz
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İki buçuk yıllık profesyonel müzik yaşamımın en başında
Sizlere "Ağlama Bebeğim" kaseti ile başlamıştım, şarkısıyla
Şimdi onu söylemek istiyorum, "Ağlama Bebeğim"
Ağlama, bebek, ağlama sen de
Umut sende, yarın sende
Ağlama, bebek, ağlama sen de
Umut sende, yarın sende
Yağmur gibi gözlerinden akan yaş niye?
Bu suskunluk, bu küskünlük, dargınlık niye?
Yağmur gibi gözlerinden akan yaş niye?
Bu suskunluk, bu küskünlük, dargınlık niye?
Çok uzakta öyle bir yer var
O yerlerde mutluluklar
Bölüşülmeye hazır
Bir hayat var
Çok uzakta öyle bir yer var
O yerlerde mutluluklar
Paylaşılmaya hazır
Bir hayat var
Ağlama, bebeğim, ağlama sen de
Umut sende, hasret sende
Ağlama, bebeğim, ağlama sen de
Umut sende, yarın sende
Dalıp dalıp derinlere düşünmen niye?
Bu kızgınlık, bu durgunluk, küskünlük niye?
Dalıp dalıp derinlere düşünmen niye?
Bu küskünlük, bu durgunluk, sıkıntın niye?
Çok uzakta öyle bir yer var
O yerlerde mutluluklar
Bölüşülmeye hazır
Bir hayat var
Çok uzakta öyle bir yer var
O yerlerde mutluluklar
Paylaşılmaya hazır
Bir hayat var
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Gayrı gider oldum gardaşlar
Ve de kızkardaşlar
Gayrı gider oldum gardaşlar
Ve de kızkardaşlar
Gayrı haram bu can bana
Bu sevda bana bu insanlar bana
Bu toprak damlar bu caddeler haram bana
Gayrı haram bu can bana
Bu toprak damlar bu insanlar
Bu ağaçlar bu yollar haram bana
Oğul uşak bir de karım
Kurt bana hastir çeker
Kuş bana yılan bana
Hastir çeker çıyan bana
Lan gardaş bu nasıl yara
Lan gardaş bu nasıl yara
Lan gardaş bu nasıl yara
Lan gardaş bu nasıl yara
Kanar her yerimden
Dövülmüşüm sövülmüşüm kovulmuşum ben
Siktiri çekilmişim yani kendi öz yurdumdan
Çeker giderim
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