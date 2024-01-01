Ahmet Kaya

İki buçuk yıllık profesyonel müzik yaşamımın en başında Sizlere "Ağlama Bebeğim" kaseti ile başlamıştım, şarkısıyla Şimdi onu söylemek istiyorum, "Ağlama Bebeğim" Ağlama, bebek, ağlama sen de Umut sende, yarın sende Ağlama, bebek, ağlama sen de Umut sende, yarın sende Yağmur gibi gözlerinden akan yaş niye? Bu suskunluk, bu küskünlük, dargınlık niye? Yağmur gibi gözlerinden akan yaş niye? Bu suskunluk, bu küskünlük, dargınlık niye? Çok uzakta öyle bir yer var O yerlerde mutluluklar Bölüşülmeye hazır Bir hayat var Çok uzakta öyle bir yer var O yerlerde mutluluklar Paylaşılmaya hazır Bir hayat var Ağlama, bebeğim, ağlama sen de Umut sende, hasret sende Ağlama, bebeğim, ağlama sen de Umut sende, yarın sende Dalıp dalıp derinlere düşünmen niye? Bu kızgınlık, bu durgunluk, küskünlük niye? Dalıp dalıp derinlere düşünmen niye? Bu küskünlük, bu durgunluk, sıkıntın niye? Çok uzakta öyle bir yer var O yerlerde mutluluklar Bölüşülmeye hazır Bir hayat var Çok uzakta öyle bir yer var O yerlerde mutluluklar Paylaşılmaya hazır Bir hayat var