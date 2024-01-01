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7/24 Dinle Dosta Düşmana Karşı

Dosta Düşmana Karşı Şarkı Sözleri

Ahmet Kaya Dosta Düşmana Karşı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ahmet Kaya Dosta Düşmana Karşı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dosta Düşmana Karşı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ahmet Kaya

Ahmet Kaya

Dosta Düşmana Karşı

  • Ay Gidiyor

  • Adı Yılmaz

  • Nereden Bileceksiniz

  • Dost

  • Bize Kalan

  • Fasso Necdat

  • Dosta Düşmana Karşı

  • Korkarım

  • Söyle

  • Mican

  • Giderim

  • Yazmalı Gelin

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