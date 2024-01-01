Ahmet Kaya

Aynı Daldaydık Saat saat 21'i vuranda Burada kan panalar çalardı Burada Burada hasret ve dert Sen nerdeydin Bugün Bugün görüş günümüz Herkes geldi sen nerdeydin Aynı daldaydık Aynı daldaydık Aynı daldan düştük ayrıldık Aramızda yüzyıllık zaman Yol yüzyıllık Aynı daldaydık Aynı daldaydık Aynı daldan düştük ayrıldık Aramızda yüzyıllık zaman Yol yüzyıllık Tam yüzyıl Tam yüzyıl oldu yüzünü görmeyeli Gözlerin içimde durmayalı Dokunmayalı sıcaklığına karnının Tam yüzyıldır bekler beni bu şehirde bir kadın Dokunmayalı sıcaklığına karnının Gözlerinin içine girmeyeli Aynı daldaydık Aynı daldaydık Aynı daldan düştük ayrıldık Aramızda yüzyıllık zaman Yol yüzyıllık Aynı daldaydık Aynı daldaydık Aynı daldan düştük ayrıldık Aramızda yüzyıllık zaman Yol yüzyıllık Aynı daldaydık Aynı daldaydık Aynı daldan düştük ayrıldık Aramızda yüzyıllık zaman Yol yüzyıllık

Kara Yazı Geçmedi yare sözümüz Yollarda kaldı gözümüz Yere sürüldü yüzümüz Böyleymiş kara yazımız ey Yere sürüldü yüzümüz Böyleymiş kara yazımız ey Çiçekler açılmaz oldu Pınarlar içilmez oldu Yar bize gülmez oldu Böyleymiş kara yazımız ey Yalnız ona yar demiştik Onda bir şey var demiştik O bizi anlar demiştik Böyleymiş kara yazımız ey O bizi anlar demiştik Böyleymiş kara yazımız ey Hey gönül gene bu gece Kederim geceden yüce Gel susalım beraberce Böyleymiş kara yazımız ey

Bırak Beni Bırak beni gayri uçam Uçam da yollara göçem Ben uçmasam bil ki hiçem Uçsuz yollara, yollara Ben uçmasam bil ki hiçem Uçsuz yollara, yollara Kuş ehline durak olmaz Durur ise yüzüm gülmez Ben uçmasam bahar gelmez Gonca güllere, güllere Ben uçmasam bahar gelmez Gonca güllere, güllere Bir gün gelir ben giderim Yedi iklim, yurdum yerim Bellenmeyen türkülerim Düşer dillere, dillere Bellenmeyen türkülerim Düşer dillere, dillere Bırak beni gayri uçam Uçam da yollara göçem Ben uçmasam bil ki hiçem Uçsuz yollara, yollara Ben uçmasam bil ki hiçem Uçsuz yollara, yollara Ben uçmasam bil ki hiçem Uçsuz yollara, yollara Ben uçmasam bil ki hiçem Uçsuz yollara, yollara