Ayrılığın Hediyesi Şarkı Sözleri
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Ahmet Kaya
Ayrılığın Hediyesi
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Şimdi saat sensizliğin ertesi
Yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın
Şimdi saat sensizliğin ertesi
Yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın
***
Avutulmuş çocuklar çoktan sustu
Avutulmuş çocuklar çoktan sustu
Bir ben kaldım, bir ben kaldım
Tenhasında gecenin avutulmamış ben
Bir ben kaldım, bir ben kaldım
Tenhasında gecenin avutulmamış ben
***
Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim ki bu yaşlar
Utangaç boynunun kolyesi olsun
Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim ki bu yaşlar
Utangaç boynunun kolyesi olsun
***
Bu da benim sana, bu da benim sana
Ayrılırken hediyem olsun
Bu da benim sana, bu da benim sana
Ayrılırken hediyem olsun
***
Soytarılık etmeden güldürebilmek seni
Ekmek çalmadan doyurabilmek
Ve haksızlık etmeden doğan güneşe
Bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi
Mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun
Şimdi iyi niyetlerimi
Bir bir yargılayıp asıyorum
Bu son olsun, bu son olsun
***
Bu da benim sana, bu da benim sana
Ayrılırken hediyem olsun
Bu da benim sana, bu da benim sana
Ayrılırken hediyem olsun
***
Şimdi saat yokluğunun belası
Sensiz gelen sabaha günaydın
Şimdi saat yokluğunun belası
Sensiz gelen sabaha günaydın
***
İşi gücü olanlar, çoktan gitti
İşi gücü olanlar, çoktan gitti
Bir ben kaldım, bir ben kaldım
Voltasında gecenin hiç uyumamış ben
Bir ben kaldım, bir ben kaldım
Voltasında gecenin hiç uyumamış ben
***
Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim ki bu yaşlar
Utangac boynunun kolyesi olsun
Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim ki bu yaşlar
Utangac boynunun kolyesi olsun
***
Bu da benim sana, bu da benim sana
Ayrılırken hediyem olsun
Bu da benim sana, bu da benim sana
Ayrılırken hediyem olsun
***
Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni
Beyninin içindekileri anlayabilmek
Ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü
Bütün saatleri öylece dondurabilmek için
Çıldırasıya paraladım kendimi
Lanet olsun
Artık sigarayı üç pakete çıkardım günde
Olsun yuzum olsun ne olacaksa olsun
***
Bu da benim sana, bu da benim sana
Ayrılırken hediyem olsun
Bu da benim sana, bu da benim sana
Ayrılırken hediyem olsun
***
Bu da benim sana, bu da benim sana
Ayrılırken hediyem olsun
Bu da benim sana, bu da benim sana
Ayrılırken hediyem olsun