Ahmet Kaya

Bahtiyar Şarkı Sözleri
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Bildiğim bi' tek şey vardı, Diyarbakırlıydı, kod adı Bahtiyar'dı
Geçiyor önümden sirenler içinde
Ah, eller üstünde, çiçekler içinde
Geçiyor önümden sirenler içinde
Ah, eller üstünde, çiçekler içinde
Dudağımda yarım bir sevdanın hüznü
Aslan gibi göğsü türküler içinde
Dudağımda yarım bir sevdanın hüznü
Aslan gibi göğsü türküler içinde
Rastlardım avluda hep volta atarken
Cigara içerken yahut coplanırken
Rastlardım avluda hep volta atarken
Cigara içerken yahut coplanırken
Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi
Çocukça sevdiği çiçeği sularken
Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi
Çocukça sevdiği çiçeği sularken
Diyarbakırlıymış, kod adı Bahtiyar
Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar
Diyarbakırlıymış, kod adı Bahtiyar
Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar
Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar
Yaralıyım yerde kalan sazı kadar
Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar
Yaralıyım yerde kalan sazı kadar
Beni tez saldılar, o kaldı içeride
Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde
Beni tez saldılar, o kaldı içeride
Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde
Ne yapsa, ne etse üstüne gitmişler
Mavi gökyüzünü ona dar etmişler
Ne yapsa, ne etse üstüne gitmişler
Mavi gökyüzünü ona dar etmişler
Gazetede gördüm üç satır yazıyla
Uzamış sakalı, çatlamış sazıyla
Gazetede gördüm üç satır yazıyla
Uzamış sakalı, çatlamış sazıyla
Birileri ona, "Ölmedin" diyordu
Ölüm ilanında hüzünle gülüyordu
Birileri ona, "Ölmedin" diyordu
Ölüm ilanında hüzünle gülüyordu
Diyarbakırlıymış, kod adı Bahtiyar
Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar
Diyarbakırlıymış, kod adı Bahtiyar
Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar
Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar
Yaralıyım yerde kalan sazı kadar
Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar
Yaralıyım yerde kalan sazı kadar
Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar
Yaralıyım yerde kalan sazı kadar