Ahmet Kaya

Bildiğim bi' tek şey vardı, Diyarbakırlıydı, kod adı Bahtiyar'dı Geçiyor önümden sirenler içinde Ah, eller üstünde, çiçekler içinde Geçiyor önümden sirenler içinde Ah, eller üstünde, çiçekler içinde Dudağımda yarım bir sevdanın hüznü Aslan gibi göğsü türküler içinde Dudağımda yarım bir sevdanın hüznü Aslan gibi göğsü türküler içinde Rastlardım avluda hep volta atarken Cigara içerken yahut coplanırken Rastlardım avluda hep volta atarken Cigara içerken yahut coplanırken Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi Çocukça sevdiği çiçeği sularken Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi Çocukça sevdiği çiçeği sularken Diyarbakırlıymış, kod adı Bahtiyar Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar Diyarbakırlıymış, kod adı Bahtiyar Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar Yaralıyım yerde kalan sazı kadar Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar Yaralıyım yerde kalan sazı kadar Beni tez saldılar, o kaldı içeride Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde Beni tez saldılar, o kaldı içeride Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde Ne yapsa, ne etse üstüne gitmişler Mavi gökyüzünü ona dar etmişler Ne yapsa, ne etse üstüne gitmişler Mavi gökyüzünü ona dar etmişler Gazetede gördüm üç satır yazıyla Uzamış sakalı, çatlamış sazıyla Gazetede gördüm üç satır yazıyla Uzamış sakalı, çatlamış sazıyla Birileri ona, "Ölmedin" diyordu Ölüm ilanında hüzünle gülüyordu Birileri ona, "Ölmedin" diyordu Ölüm ilanında hüzünle gülüyordu Diyarbakırlıymış, kod adı Bahtiyar Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar Diyarbakırlıymış, kod adı Bahtiyar Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar Yaralıyım yerde kalan sazı kadar Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar Yaralıyım yerde kalan sazı kadar Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar Yaralıyım yerde kalan sazı kadar