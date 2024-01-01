Ahmet Kaya

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Dağlar dize düz olur lo
Yar gelmese ne olur
Bir yar gider, bin yar gelir
Düşmanlar görür kör olur
Hadi sen git işine de
Herkes kendi işine
Dağlarımda zulüm var lo
Düşemem yar peşine
Hadi sen git işine de
Herkes kendi işine
Dağlarımda zulüm var lo
Düşemem yar peşine
Güle baykuş kondurmayın
Küstürüp soldurmayın
Yare bir şeyler söyleyip
Kafamı bozdurmayın
Hadi sen git işine de
Herkes kendi işine
Dağlarımda zulüm var lo
Düşemem yar peşine
Hadi sen git işine de
Herkes kendi işine
Dağlarımda zulüm var lo
Düşemem yar peşine
Hadi çek git işine de
Herkes kendi işine
Dağlarımda zulüm var lo
Düşemem yar peşine
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Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım
Bir asi rüzgâr olsaydım olsaydım
Arar bulur muydun beni beni
Sahipsiz mezar olsaydım olsaydım
Arar bulur muydun beni beni
Sahipsiz mezar olsaydım olsaydım
Arar bulur muydun beni beni
Sahipsiz mezar olsaydım olsaydım
Sahipsiz mezar olsaydım olsaydım
Sahipsiz mezar olsaydım olsaydım
Şu yangında har olsaydım olsaydım
Ağlayıp bizar olsaydım olsaydım
Belki yaslanırdın bana bana
Mahpusta duvar olsaydım olsaydım
Belki yaslanırdın bana bana
Mahpusta duvar olsaydım olsaydım
Belki yaslanırdın bana bana
Mahpusta duvar olsaydım olsaydım
Belki yaslanırdın bana bana
Mahpusta duvar olsaydım olsaydım
Şu bozkırda han olsaydım olsaydım
Yıkık perişan olsaydım olsaydım
Yine sever miydin beni beni
Simsiyah duman olsaydım olsaydım
Yine sever miydin beni beni
Simsiyah duman olsaydım olsaydım
Yine sever miydin beni beni
Simsiyah duman olsaydım olsaydım
Simsiyah duman olsaydım olsaydım
Simsiyah duman olsaydım olsaydım
Şu yarada kan olsaydım olsaydım
Dökülüp ziyan olsaydım olsaydım
Bu dünyada yerim yokmuş yokmuş
Keşke bir yalan olsaydım olsaydım
Bu dünyada yerim yokmuş yokmuş
Keşke bir yalan olsaydım olsaydım
Bu dünyada yerim yokmuş yokmuş
Keşke bir yalan olsaydım olsaydım
Keşke bir yalan olsaydım olsaydım
Keşke bir yalan olsaydım olsaydım
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Bildiğim bi' tek şey vardı, Diyarbakırlıydı, kod adı Bahtiyar'dı
Geçiyor önümden sirenler içinde
Ah, eller üstünde, çiçekler içinde
Geçiyor önümden sirenler içinde
Ah, eller üstünde, çiçekler içinde
Dudağımda yarım bir sevdanın hüznü
Aslan gibi göğsü türküler içinde
Dudağımda yarım bir sevdanın hüznü
Aslan gibi göğsü türküler içinde
Rastlardım avluda hep volta atarken
Cigara içerken yahut coplanırken
Rastlardım avluda hep volta atarken
Cigara içerken yahut coplanırken
Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi
Çocukça sevdiği çiçeği sularken
Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi
Çocukça sevdiği çiçeği sularken
Diyarbakırlıymış, kod adı Bahtiyar
Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar
Diyarbakırlıymış, kod adı Bahtiyar
Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar
Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar
Yaralıyım yerde kalan sazı kadar
Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar
Yaralıyım yerde kalan sazı kadar
Beni tez saldılar, o kaldı içeride
Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde
Beni tez saldılar, o kaldı içeride
Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde
Ne yapsa, ne etse üstüne gitmişler
Mavi gökyüzünü ona dar etmişler
Ne yapsa, ne etse üstüne gitmişler
Mavi gökyüzünü ona dar etmişler
Gazetede gördüm üç satır yazıyla
Uzamış sakalı, çatlamış sazıyla
Gazetede gördüm üç satır yazıyla
Uzamış sakalı, çatlamış sazıyla
Birileri ona, "Ölmedin" diyordu
Ölüm ilanında hüzünle gülüyordu
Birileri ona, "Ölmedin" diyordu
Ölüm ilanında hüzünle gülüyordu
Diyarbakırlıymış, kod adı Bahtiyar
Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar
Diyarbakırlıymış, kod adı Bahtiyar
Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar
Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar
Yaralıyım yerde kalan sazı kadar
Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar
Yaralıyım yerde kalan sazı kadar
Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar
Yaralıyım yerde kalan sazı kadar
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Vaytle, vaytle
Vaytle vay, vay, vay
Vaytle vay
***
İnsanların yüzlerini göremiyorum
Boğazım düğüm düğüm çözemiyorum
İnsanların yüzlerini göremiyorum
Boğazım düğüm düğüm çözemiyorum
***
İstesen de yanına gelemiyorum
Tutsam şu karanlığı
Tutsam da yırtsam
Ah elim tutuşmasa, elini tutsam
Susmasan konuşsan, sesini duysam
Tutsam güzel yüzünü, bağrıma bassam
***
Doğum günüm gülüm
Doğum günüm gülüm
Doğum günüm diyorsun
Doğum günüm gülüm
Doğum günüm bugün
Doğum günüm diyorsun
***
Doğum günün kutlu olsun
Mutlu ol senelerce
Sana boncuktan kuş yaptım
Konacak pencerene
Karakollar beni alır, sorgular gecelerce
Hiç bekleme belki gelmem, gelemem senelerce
***
Doğum günün kutlu olsun
Mutlu ol senelerce
Sana boncuktan kuş yaptım
Konacak pencerene
Karakollar beni alır, sorgular gecelerce
Hiç bekleme belki gelmem, gelemem senelerce
-
Diyarbakır ortasında vurulmuş uzanırım
Ben bu kurşun sesini nerede olsa tanırım
Bu dağlarda gençliğim cayır cayır yanarken
Ay vurur gözyaşıma ben gecede kalırım ben gecede kalırım
Bu dağlarda gençliğim cayır cayır yanarken
Ay vurur gözyaşıma ben gecede kalırım
Üzülme sen üzülme başını öne eğme
Gün olur kavuşuruz dert etme Diyarbakır
Ağlama sen ağlama kanlı bezler bağlama
Bu yangın söner birgün ağlama Diyarbakır
Diyarbakır yolunda toz olmuş dağılırım
Bu hırçın depremlerle sarsılırım kanarım
Arkadaşların yüzü ağır ağır solarken
Gün doğar yaylalara kahrımdan utanırım kahrımdan utanırım
Arkadaşların yüzü ağır ağır solarken
Gün doğar yaylalara kahrımdan utanırım
Ey fırtınalı bayır ey mazlum Diyarbakır
Dağlarında kızıl ateş alnında kızıl bakır
Çiğdemler solar gibi anneler yanar gibi
Dizlerine döküldüm ağlama Diyarbakır
Ey fırtınalı bayır ey mazlum Diyarbakır
Dağlarında kızıl ateş alnında kızıl bakır
Çiğdemler solar gibi anneler yanar gibi
Dizlerine döküldüm ağlama
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Hey göklere duman durmuş dağlar, hey
Hey göklere duman durmuş dağlar, hey
Değirmenin üstü her gün yel olmaz
Değirmenin üstü her gün yel olmaz
Dinle ağa, dinle paşa, dinle bey
Dinle ağa, dinle paşa, dinle bey
Sen söylersin o susmaz mı bel olmaz
Sen söylersin o susmaz mı bel olmaz
Dinle ağa, dinle paşa, dinle bey
Dinle ağa, dinle paşa, dinle bey
Sen söylersin o susmaz mı bel olmaz
Sen söylersin o susmaz mı bel olmaz
Kızılırmak akar suyun içerler
Kızılırmak akar suyun içerler
Aç kalırlar, yurttan yurda göçerler
Aç kalırlar, yurttan yurda göçerler
Varıp eylem köprüsünü geçerler
Varıp eylem köprüsünü geçerler
Öldüler mi, kaldılar mı bel olmaz
Öldüler mi, kaldılar mı bel olmaz
Varıp eylem köprüsünü geçerler
Varıp eylem köprüsünü geçerler
Öldüler mi, kaldılar mı bel olmaz
Öldüler mi, kaldılar mı bel olmaz
Ummam artık olanlar böyle olsun
Ummam artık olanlar böyle olsun
Yeni çağda mızrak çuvala girsin
Yeni çağda mızrak çuvala girsin
Vergi dersin, ümük dersin, can dersin
Vergi dersin, ümük dersin, can dersin
Verirler mi, alırlar mı bel olmaz
Verirler mi, alırlar mı bel olmaz
Vergi dersin, ümük dersin, can dersin
Vergi dersin, ümük dersin, can dersin
Verirler mi, alırlar mı bel olmaz
Verirler mi, alırlar mı bel olmaz
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Değirmen başında vurdular beni oy, vurdular beni oy
Kilimli çarşafa oğul, oğul, oğul sardılar beni
Kilimli çarşafa oğul, oğul, oğul sardılar beni
Vurma zalım vurma
Nar danesiyem oy, nar danesiyem oy
Anamın, babamın oğul, oğul, oğul bir danesiyem
Anamın, babamın oğul, oğul, oğul bir danesiyem
Atımı bağladım nar ağacına oy, nar ağacına oy
Yâr götürdü beni oğul, oğul, oğul darağacına
Yâr götürdü beni oğul, oğul, oğul darağacına
Vurma Ragıp vurma
Nar danesiyem of, nar danesiyem of
Anamın, babamın oğul, oğul, oğul bir danesiyem
Anamın, babamın oğul, oğul, oğul bir danesiyem
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Ah ey, ey, ey, ey
Dersimliler, Dersimliler
Mavzerleri, mavzerleri türkü söyler
Al al bir ata binmişler
Kekilim öne sermişler
Kor kor mermiler yakmışlar
Dersimliler, dersimliler
Burası Dersim'dir babam
Zulmedene vardır kavgam
Burası Dersim'dir kardaş
Zulmedene vardır savaş
Ah ey, ey
Duman çökmüş o Munzur'a
Geçit vermezler hınzıra
Zalimlere vura, vura
Dersimliler, dersimliler
Zalımlara vura, vura
Dersimliler, Dersimliler
Burası Dersim'dir babam
Zulmedene vardır kavgam
Burası Dersim'dir kardaş
Zulmedene vardır savaş
Burası Dersim'dir babam
Zulmedene vardır kavgam
Burası Dersim'dir kardaş
Zulmedene vardır savaş
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Dağlar dize düz olur lo
Yar gelmese ne olur
Bir yar gider, bin yar gelir
Düşmanlar görür kör olur
Hadi sen git işine de
Herkes kendi işine
Dağlarımda zulüm var lo
Düşemem yar peşine
Hadi sen git işine de
Herkes kendi işine
Dağlarımda zulüm var lo
Düşemem yar peşine
Güle baykuş kondurmayın
Küstürüp soldurmayın
Yare bir şeyler söyleyip
Kafamı bozdurmayın
Hadi sen git işine de
Herkes kendi işine
Dağlarım dalın var lo
Düşemem yar peşine
Hadi sen git işine de
Herkes kendi işine
Dağlarımda zulüm var lo
Düşemem yar peşine
Hadi çek git işine de
Herkes kendi işine
Dağlarımda zulüm var lo
Düşemem yar peşine
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