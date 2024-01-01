Biraz Da Sen Ağla Şarkı Sözleri
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Ahmet Kaya
Biraz Da Sen Ağla
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Yağmurdan çıkar gelirdim
Başımı, öne eğerdim
Yağmurdan çıkar gelirdim
Başımı, öne eğerdim
İşsizdim biliyordun
Çaresizdim biliyordun
Yine de çok seviyordun
İşsizdim biliyordun
Çaresizdim biliyordun
Yine de çok seviyordun, ya sonra?
Benden selam söyleyin
O nazlı sevgiliye
Tutsakmış da ne olmuş
Demiş birisine
Benden selam söyleyin
O nazlı gözlerime
Unutamadım, unutamadım
Benden selam söyleyin
O nazlı sevgiliye
Tutsakmış da ne olmuş
Demiş birisine
Benden selam söyleyin
O nazlı gözlerime
Unutamadım, unutamadım
Acı tatlı günlerimiz
Oldu elbette
Acı tatlı günlerimiz
Oldu bizim de
Anlatırdım gülerdin
Gözlerimden öperdin
Bu günler geçecek derdin
Anlatırdım gülerdin
Gözlerimden öperdin
Bu günler geçecek derdin, ya sonra?
Benden selam söyleyin
O nazlı sevgiliye
Hapismiş de ne olmuş
Demiş birisine
Benden selam söyleyin
O nazlı gözlerime
Unutamadım, unutamadım
Benden selam söyleyin
O nazlı sevgiliye
Hapismiş de ne olmuş
Demiş birisine
Benden selam söyleyin
O nazlı sevgiliye
Unutamadım, unutamadım
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Akşamlar böyle biter
Hep böyle dertli biter
Evli evine gider
Kuşlar yuvaya döner
Akşamlar böyle biter
Hep böyle dertli biter
Evli evine gider
Kuşlar yuvaya döner
Bir de sen gitme
Bir de sen gitme
Bir de sen gitme içimden
Yaralıyam ben
Bir de sen gitme
Bir de sen gitme
Bir de sen gitme içimden
Yaralıyam ben
Giden bu yolculardan
En çok ben şanssızım
Ne kadar çok yaşadıysam
O kadar çok yalnızım
Giden bu yolculardan
En çok ben şanssızım
Ne kadar çok yaşadıysam
O kadar çok yalnızım
Giden bu yolculardan
En çok ben şanssızım
Ne kadar çok yaşadıysam
O kadar çok yalnızım
Biraz da sen ağla
Biraz da sen ağla
Ölürken bile hasretim sana
Bir tek sen anla
Biraz da sen ağla
Biraz da sen ağla
Ölürken bile hasretim sana
Bir tek sen anla
Biraz da sen ağla
Biraz da sen ağla
Ölürken bile hasretim sana
Bir tek sen anla
Biraz da sen ağla
Biraz da sen ağla
Ölürken bile hasretim sana
Bir tek sen anla
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Yeni bir dünya için kardeşler
Yeni bir dünya için bu kavga
Bu kan, bu zulum
Yeni bir dünya için kardeşler
Yeni bir dünya için bu sabır
Bu kin, bu sancı
Bu dağlarda vuruldu boyunduruk
Kınalı türkülerin boynuna
Halkların kardeşliği adına
Bu dağlarda deşildi gebe kadınların karnı
Bu dağlarda boğazlandı istiklal-i tam
Oysa, oysa namlular daha soğumamıştı
Ekmeğimiz yoktu, mermimiz yoktu
Bin can ile, bir umut ektiğimiz
Toprağımız yok
Dağlar gibi yığıldı ölüler
Ve ayaklar altında namusumuz
Lanetlenmiş, aç çoluk çocuk
Kadınlarımız davarlarımız
Haldan bilmez
Geçit vermez kanlı zilan
Of, of, of, of be
Tifüs ve kanser
Ve siyatik, ve difteri
Kalp yetersizliği ülser vesaire
Ve cümle illeti muzır haşeratın
Bir de açlık
Bir de zulum
Bir de zindanlar
Issız bir uğultudur doğanın padişahı
Fideler cılız
Dağlarda umudun hazin sancısı
Toprağın bağrında tohum
Kan revan içindedir
Ve kan revan içindedir
Kan revan içindedir türkülerimiz
Kış günüdür güller açmaz
Dallarda bülbüller ötmez
Can arzular elim yetmez
Vah, vah, vah lımın
Bırindarım, içerden
İçerden yar içerden
Kes bağrım yar içerden
İşte namus
İntiharı düşünür kederinden
Ve bu boş tencerenin
Onulmaz kahrı
Utanır kendi kendinden
Birebir vermeyen toprak
Karasaban, yaşlı öküz
Sebi sübyan, aç susuz
Ne giden, ne beklenen var
Ve dağlarda
Çırılçıplak, çırılçıplak
Çırılçıplak eşkıyalar
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Ömrümde nice sızı var
Kışların önü yazı var
Ömrümde nice sızı var
Kışların önü yazı var
Kalbim kuşatmalarda dar
Dağlarda ölmek isterim
Kalbim kuşatmalarda dar
Dağlarda ölmek isterim
Verilir hiç tutulmaz söz
Her yanımda bin namert göz
Verilir hiç tutulmaz söz
Her yanımda bin namert göz
Gardaşlarım olmuş bir köz
Dağlarda ölmek isterim
Gardaşlarım olmuş bir köz
Dağlarda ölmek isterim
Oy dağlar oy dağlar
Uzaklarda yarim mi var
Oy dağlar oy oy dağlar
Evde bekleyen yarim mi var
Ben ateşten hınçtan doğdum
Zamansız solan gül oldum
Ben ateşten hınçtan doğdum
Zamansız solan gül oldum
Üç beş kuruşa kul oldum
Dağlarda ölmek isterim
Üç beş kuruşa kul oldum
Dağlarda ölmek isterim
Kaç bahar ağladım kaldım
Derin hasretlerde yandım
Kaç bahar ağladım kaldım
Derin hasretlerde yandım
Kentler zalimdi dayandım
Dağlarda ölmek isterim
Kentler zalimdi dayandım
Dağlarda ölmek isterim
Oy dağlar oy dağlar
Evde bekleyen yarim mi var
Oy dağlar oy oy dağlar
Uzaklarda yarim mi var
Oy dağlar oy oy dağlar
Evde bekleyen yarim mi var
Oy dağlar oy dağlar
Uzaklarda yarim mi var
Oy dağlar oy oy dağlar
Evde bekleyen yarim mi var
Oy dağlar oy oy dağlar
Uzaklarda yarim mi var
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O kızı nerede, nasıl görsem
Aklımı başımdan alır ağzı
Saçları şıra köpüğü desem
Kaşları bıçak izi kırmızı
Yakut pulları mı desem, ne bu görkem?
Kanlı gözbebeklerindeki yazı
Beni nasıl büyüledi bilmem
Kirpikleri, kirpikleri örümcek kırmızı
O kızı nerede, nasıl görsem
Aklımı başımdan alır ağzı
Saçları şıra köpüğü desem
Kaşları bıçak izi kırmızı
Yakut pulları mı, bu ne görkem?
Kanlı gözbebeklerindeki yazı
Beni nasıl büyüledi bilmem
Kirpikleri örümcek kırmızı
Kızıl demirden bir ünlem
Salınması yangın yalazı
Korkmasam öpmeye, eğilsem
Dişleri elektrik kırmızı
Jilet yiyen kız, Merihli gecem
Birlikte bulacağız belamızı
Sonumuz kuşkusuz cehennem
Kırmızı, kırmızı, kırmızı
Jilet yiyen kız, Merihli gecem
Birlikte bulacağız belamızı
Sonumuz kuşkusuz cehennem
Kırmızı, kırmızı, kırmızı
Çarpılmışım, başım sersem
Sevdim jilet yiyen kızı
Göğsündeki kumrulara değsem
Gagaları zehirli kırmızı
İçerse kezzap içer hem
Sarhoş da olmaz azıp bazı
Yasak bölgelerine insem
Tüyleri ısırgan kırmızı
Gece gündüz tek düşüncem
Kasıklarımdaki ince sızı
Artık kimseyle sevişemem
Anladım, sevişmek kırmızı
Kızıl demirden bir ünlem
Salınması yangın yalazı
Korkmasam öpmeye, eğilsem
Dişleri elektrik kırmızı
Jilet yiyen kız, Merihli gecem
Birlikte bulacağız belamızı
Sonumuz kuşkusuz cehennem
Kırmızı, kırmızı, kırmızı
Jilet yiyen kız, Merihli gecem
Birlikte bulacağız belamızı
Sonumuz kuşkusuz cehennem
Kırmızı, kırmızı, kırmızı
Jilet yiyen kız, Merihli gecem
Birlikte bulacağız belamızı
Sonumuz kuşkusuz cehennem
Kırmızı, kırmızı, kırmızı
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