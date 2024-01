Ahmet Kaya

Titrek bir mum alevinin havaya Bıraktığı bulanık bir is Ve göz gözü görmez bir sis değildik biz Beni bilimle anla iki gözüm, felsefeyle anla Ve tarihle yargıla Bal değildir ölüm bana İdam gül değildir bana geceler çok karanlık Gel düşümdeki sevgilim ay ışığı yedir bana Bal değildir ölüm bana İdam gül değildir bana geceler çok karanlık Gel düşümdeki sevgilim ay ışığı yedir bana Ah ben hasrete tutsağım Hasretler tutsak bana Bıyığımdan gülüş sarkmaz Bıyık bırakmak yasak bana Mahpus bana, sus bana yağlık ilmek boynuma Sevgili yerine Koynuma idamlar alır, idamlar alır yatarım Ve sonra sabırla beklerim Bulutları çekersiniz üstümden Suçsuzluğumun yargılayıcılarını yargılarsınız Ve o güzel geleceği getirirsiniz bana Ölüm tanımaz işte o zaman sevgim Tırnaklarımı geçirip toprağın sırtına Doğrulurum gözlerimde güneş koşar Ve çiçekler ekersiniz Çiçekler ekersiniz toprağıma Duygu bana, öykü bana roman gibi her an bana Hücremde yalnızım gel gel düşümdeki sevgilim Soyunup hazırlan bana duygu bana, öykü bana Roman gibi her an bana hücremde yalnızım gel Gel düşümdeki sevgilim soyunup hazırlan bana Biraz sonra asmaya götürecekler beni Biraz sonra dalımdan koparıp Öldürecekler beni hoşça kalın sevdiklerim Dört mevsim, yedi kıta, mavi gök Bütün doğa hoşça kalın Hoşça kalın sevdalılar Çocuklar, üniversiteliler, genç kızlar Sonsuz uzay, gezegenler ve yıldızlar Hoşça kalın Hoşça kalın senfoniler, oyun havaları Sevda türküleri ve şiirler Bildirilerimizin ve seslerimizin Yankılandığı şehirler Dağlarında yürüdüğümüz toprak Yalınayak eylem adımlarıyla geçtiğimiz Nehirler hoşça kalın Hoşça kalın ağız tatlarım Sıcak çorbam, çayım, sigaram Havalandırma sıram, banyo sıram Kelepçe sıram Parkamı, kazağımı, eldivenlerimi Ayakkabılarımı ve kalemimi ve saatimi Ve kavgamı bıraktığım sevgili dostlar Hoşça kalın, hoşça kalın Dostum bana, sevdam bana soluğunu geçir bana Uyku tutmuyor gözüm anılar sıraya girdi Gel anne süt içir bana Dostum bana, sevdam bana soluğunu geçir bana Uyku tutmuyor gözüm anılar sıraya girdi Gel anne süt içir bana Hoşça kalın anılarımı bıraktığım insanlar Mutluluğu için dövüştüğüm insanlar Yedi bölge, dört deniz Yedi iklim, altmış yedi şehir Okullar, mahalleler, köprüler, tren yolları Deniz kıyıları, balıkçı motorları, takalar Asfalt yollar boyu dizilmiş fabrikalar Ve işçiler ve köylüler hoşça kal ülkem Hoşça kal anne, hoşça kal baba, kardeşim Hoşça kal sevgilim, hoşça kal Dünya Hoşça kalın Dünya'nın bütün halkları Sınırlı olmayan mekâna Sınırlı olmayan zamana gidiyorum ben En sevda halimle, en yaşayan halimle Gidiyorum dostlarım hoşça kalın, hoşça kalın Beni yaşamımla sorgula iki gözüm Beni yüreğimle, beni özümle Bilimle anla beni, felsefeyle anla beni Tarihle anla beni ve öyle yargıla