Ahmet Kaya

Bir ince pusudayım Yolumun üstü engerek Bir garip akşamdayım Sırtımı gözler tüfek *** Ben senin sokağına Ulaşamam, dardayım O mazlum gözlerine Bakamam, firardayım *** Oysa ben bu gece yüreğim elimde Sana bir sırrımı söyleyecek idim Şu mermi içimi delmeseydi eğer Seni alıp götürecektim *** Beni vur, beni onlara verme Külümü al, uzak yollara savur Dağılsın dağlara, dağılsın bu sevdamız Ama sen ağlama, dur *** Beni vur, beni onlara verme Külümü al, uzak yollara savur Dağılsın dağlara, dağılsın bu öykümüz Ama sen ağlama dur *** Bir ince pusudayım Bu gece zehir zemberek Bir yolun sonundayım Sessizce tükenerek *** Ah, senin ellerine Uzanamam, yerdeyim O masum hayallere Varamam, ölmekteyim *** Oysa ben bu gece yüreğim elimde Sana bir sırrımı söyleyecek idim Şu mermi içimi delmeseydi eğer Seni alıp götürecektim *** Beni vur, beni onlara verme Külümü al, uzak yollara savur Dağılsın dağlara, dağılsın bu öykümüz Ama sen ağlama, dur *** Beni vur, beni onlara verme Külümü al, uzak yollara savur Dağılsın dağlara, dağılsın bu öykümüz Ama sen ağlama dur