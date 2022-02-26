Ahmet Kaya

Beni Vur Şarkı Sözleri
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Bir ince pusudayım
Yolumun üstü engerek
Bir garip akşamdayım
Sırtımı gözler tüfek
***
Ben senin sokağına
Ulaşamam, dardayım
O mazlum gözlerine
Bakamam, firardayım
***
Oysa ben bu gece yüreğim elimde
Sana bir sırrımı söyleyecek idim
Şu mermi içimi delmeseydi eğer
Seni alıp götürecektim
***
Beni vur, beni onlara verme
Külümü al, uzak yollara savur
Dağılsın dağlara, dağılsın bu sevdamız
Ama sen ağlama, dur
***
Beni vur, beni onlara verme
Külümü al, uzak yollara savur
Dağılsın dağlara, dağılsın bu öykümüz
Ama sen ağlama dur
***
Bir ince pusudayım
Bu gece zehir zemberek
Bir yolun sonundayım
Sessizce tükenerek
***
Ah, senin ellerine
Uzanamam, yerdeyim
O masum hayallere
Varamam, ölmekteyim
***
Oysa ben bu gece yüreğim elimde
Sana bir sırrımı söyleyecek idim
Şu mermi içimi delmeseydi eğer
Seni alıp götürecektim
***
Beni vur, beni onlara verme
Külümü al, uzak yollara savur
Dağılsın dağlara, dağılsın bu öykümüz
Ama sen ağlama, dur
***
Beni vur, beni onlara verme
Külümü al, uzak yollara savur
Dağılsın dağlara, dağılsın bu öykümüz
Ama sen ağlama dur