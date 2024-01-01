Ahmet Kaya

Bir Acayip Adam (Suphi) Suphi Suphi bir acayip adam Suphi Suphi benim canım ciğerim Kimse bilmez nereli olduğunu Suphi Suphi bir acayip adam Suphi Suphi susar akşam oldumu Bir cebinde daskapital Bir cebinde daskapital Bir cebinde kenevir tohumu Suphi Suphi bir acayip adam Suphi Suphi benim canım ciğerim Fırtınadan arta kalmış bir teknede tevekkül içinde Görkemli sakalı ve iğreti parkasıyla gizlediği macerasıyla Bir acayip adam yaşardı Akşamları susardı ben konuşsam kızardı bir eski zamandı Hazirandı Çocuktum evden kaçmıştım gelip ona sığınmıştım Küçücük bir koydu sığdı burayı keşfeden belki oydu Uzaktan kasabanın ışıkları yanardı içim anneyle dolardı ağlardım Suphi şöyle bir gözatardı Gizli bir cigara sarardı ağlardı Sonra barışırdık ben flüt çalardım cigara sönerdi ağlardık Nerden geldiğini bilmezdim kimsesizdi belki kimliksizdi Onun macerası onu ilgilendirirdi kimseye ilişmezdi Birşeylere küfrederdi hep tedirgin bir balık gibi uyurdu Bazen kaybolurdu arardım yağmurun altında dururdu Bir kalın kitabı vardı cebinde dururdu hergün okurdu Ben bişey anlamazdım kapağını seyreder duymazdım Sakallı bir resimdi kimdi ne kadar mütebessimdi Sordum birgün Suphi'ye söylediklerini niye anlamıyorum diye "Bildiklerini dedi yüzleştir hayatla ve sınamaktan korkma doğruyla yanlışı o zaman ayırabilirsin ve onu anlayabilirsin" Sonra gülerdi günlerim yüzlerce ayrıntıyı merak etmekle geçerdi Sonra yine akşam olurdu Suphi susardı ben konuşsam kızardı Tekneye martılar konardı yüreğim Suphiye yanardı ağlardım Suphi denize tükürürdü gökyüzünü tarardı ağlardı Sonra barışırdık ben flüt çalardım ağlardık Bir sürgün kasabasıydı bir eski zamandı Hazirandı Çocuktum evden kaçmıştım gelip ona sığınmıştım Birgün aksilik oldu annem beni buldu Suphi kaçıp kayboldu Kasaba çalkalandı olay oldu ben sustum kanım dondu Polisler onu bulduğunda tekti Felaketti herkes meydanda birikti Karakoldan içeri girerken sanki mağrur bir tüfekti Ansızın bana dönüp baktı Anladın mı dedi anladım dedim anladım Ve o günden sonra hiçbir zaman hiçbir yerde hiç ağlamadım

Başım Belada Bugün düşünemeyeceğin kadar başım belada Köşe başları tutulmuş üstelik yağmur yağmada İler tutar yanı yok, iler tutar yanı yok Fişlenmişim, adım eşgalim bilinmekte Üstelik göğsümde, yani tam şuramda Kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte Başım belada Adamın biri vurulmuş sokakta Cebinde adresim bulunmuş Başım belada Tabancamı unutmuşum helada Nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan tutarsızlık Nerden baksan ahmakça Başım belada Üzerime kan sıçramış doğarken Uykularım yarıda kalmış Başım belada Senelerce kuralsız yaşamışım Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok Nere gitsem çaresi yok yanmışım Sevdim inanamayacağın kadar seni esmer kız Kirpiklerimde çırpınan şu tuzlu gözyaşımda İhanetin adı yok, ihanetin adı yok Neylersin ki, çember daralmakta Şimdilik, hoşçakal, yaban çiçeğim Yasal mermisiyle, bir komiser yaklaşmakta Başım belada Adamın biri vurulmuş sokakta Cebinde adresim bulunmuş Başım belada Tabancamı unutmuşum helada Nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan tutarsızlık Nerden baksan ahmakça Başım belada Üzerime kan sıçramış doğarken Uykularım yarıda kalmış Başım belada Senelerce kuralsız yaşamışım Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok Nere gitsem çaresi yok yanmışım Başım belada

Hiçbir Şeyimsin Sen benim hiçbir şeyimsin Yazdıklarımdan çok daha az Sen benim hiçbir şeyimsin Yazdıklarımdan çok daha az *** Hiç kimse misin, bilmem ki nesin Lüzumundan fazla beyaz Hiç kimse misin, bilmem ki nesin Lüzumundan fazla beyaz *** Hiç kimse misin, bilmem ki nesin Lüzumundan fazla beyaz Hiç kimse misin, bilmem ki nesin Lüzumundan fazla beyaz *** Sen benim hiçbir şeyimsin Varlığın anlaşılmaz Sen benim hiçbir şeyimsin Yokluğum anlaşılmaz Sen benim hiçbir şeyimsin Varlığın anlaşılmaz *** Sen benim hiçbir şeyimsin Yabancı bir şarkı gibi yarım Sen benim hiçbir şeyimsin Yabancı bir şarkı gibi yarım *** Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak Hiç kimse misin, ki nesin Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak Hiç kimse misin, ki nesin *** Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak Hiç kimse misin, ki nesin Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak Hiç kimse misin, ki nesin *** Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir şeyimsin Uykumun arasında Çocukluk sesimsin Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir şeyimsin *** Galiba eski liman üzerindesin Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak Dudaklarınla cama çizdiğin En fazla sonbahar otellerinde Üniversiteli bir kız uykusu bulmak Yalnızlığı öldüresiye çirkin Sabaha karşı öldüresiye korkak Kulağı çabucak telefon zillerinde Sen benim hiçbir şeyimsin Hiçbir sevişmek yaşamışlığım Henüz boş bir roman sahifesinde Hiç kimse misin, bilmem ki nesin Ne çok çığlıkların silemediği Zaten yok bir tren penceresinde Hiç kimse misin, bilmem ki nesin Uykumun arasında çağırdığım Çocukluk sesimle ağlayarak Sen benim hiçbir şeyimsin

Kalan Kalır Vur sırtına, vur sırtına Dostun olam vur sırtına Madem ki ben kaldıramam Derdimi al vur sırtına Madem ki ben kaldıramam Derdimi al vur sırtına Duman kalır, duman kalır Ocak tüter duman kalır Duman kalır, duman kalır Ocak tüter duman kalır Ben yanarım hiç tükenmem Ben yanarım hiç tükenmem Benden sonra duman kalır Ben yanarım hiç tükenmem Ben yanarım hiç tükenmem Benden sonra duman kalır Kalan kalır, kalan kalır Giden gider kalan kalır Ben giderim geri gelmem Benden sonra kalan kalır Ah ne fayda, ah ne fayda Kefen beyaz ha ne fayda Bir hayına yaş dökersin Kadrin bilmez ah ne fayda Bir hayına yaş dökersin Kadrin bilmez ah ne fayda Meydan kalır, meydan kalır Yiğit ölmez meydan kalır Meydan kalır, meydan kalır Yiğit ölmez meydan kalır Yere vurma, hatırımı Yere vurma, hatırımı Sana kahpe meydan kalır Yere vurma, hatırımı Yere vurma, hatırımı Sana kahpe, meydan kalır Kalan kalır, kalan kalır Giden gider kalan kalır Ben giderim geri gelmem Benden sonra kalan kalır Ben giderim geri gelmem Benden sonra kalan kalır

Entel Maganda Piposu ağız kenarında Bodrum'un entel barında Herkesi yargılamaktan Kimse kalmamış yanında Herkesi yargılamaktan Kimse kalmamış yanında Sakalları şarap tasında Dikilmiş barın ortasında Tanınsın diye bekliyor Sanırsın dev aynasında Tanınsın diye bekliyor Sanırsın dev aynasında Behey sanat hırsızı Behey üretme kabızı Birazcık efendi ol Bırak elinden şu sazı Bir eli televizyonda Öteki eli basında Bir şeylerin tadı kalmış Dişlerinin arasında Bir şeylerin tadı kalmış Dişlerinin arasında Başkalarına hümanist Karısına karşı dayı Nasıl beceriyor bilmem İkisi birden olmayı Nasıl beceriyor bilmem İkisi birden olmayı Behey sanat hırsızı Behey üretme kabızı Birazcık efendi ol Bırak elinden şu sazı Konuşurken solcusun Yaşarken karambolcusun Oportinizme bulaşmış Tipik bir orta yolcusun Oportinizme bulaşmış Tipik bir orta yolcusun Bir Allahçı bir kulcusun Bir davulcu bir pulcusun Ne kadar inkar etsen de Hem jigolo hem dulcusun Ne kadar inkar etsen de Hem jigolo hem dulcusun O yandasın bu yandasın Hovardasın hep bardasın Artık rol yapmayı bırak Sen bir entel magandasın Artık rol yapmayı bırak Sen bir entel magandasın Behey sanat hırsızı Behey üretme kabızı Birazcık efendi ol Zehir etme şu yazı

Ayrılığın Hediyesi Şimdi saat sensizliğin ertesi Yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın Şimdi saat sensizliğin ertesi Yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın *** Avutulmuş çocuklar çoktan sustu Avutulmuş çocuklar çoktan sustu Bir ben kaldım, bir ben kaldım Tenhasında gecenin avutulmamış ben Bir ben kaldım, bir ben kaldım Tenhasında gecenin avutulmamış ben *** Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim ki bu yaşlar Utangaç boynunun kolyesi olsun Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim ki bu yaşlar Utangaç boynunun kolyesi olsun *** Bu da benim sana, bu da benim sana Ayrılırken hediyem olsun Bu da benim sana, bu da benim sana Ayrılırken hediyem olsun *** Soytarılık etmeden güldürebilmek seni Ekmek çalmadan doyurabilmek Ve haksızlık etmeden doğan güneşe Bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi Mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun Şimdi iyi niyetlerimi Bir bir yargılayıp asıyorum Bu son olsun, bu son olsun *** Bu da benim sana, bu da benim sana Ayrılırken hediyem olsun Bu da benim sana, bu da benim sana Ayrılırken hediyem olsun *** Şimdi saat yokluğunun belası Sensiz gelen sabaha günaydın Şimdi saat yokluğunun belası Sensiz gelen sabaha günaydın *** İşi gücü olanlar, çoktan gitti İşi gücü olanlar, çoktan gitti Bir ben kaldım, bir ben kaldım Voltasında gecenin hiç uyumamış ben Bir ben kaldım, bir ben kaldım Voltasında gecenin hiç uyumamış ben *** Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim ki bu yaşlar Utangac boynunun kolyesi olsun Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim ki bu yaşlar Utangac boynunun kolyesi olsun *** Bu da benim sana, bu da benim sana Ayrılırken hediyem olsun Bu da benim sana, bu da benim sana Ayrılırken hediyem olsun *** Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni Beyninin içindekileri anlayabilmek Ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü Bütün saatleri öylece dondurabilmek için Çıldırasıya paraladım kendimi Lanet olsun Artık sigarayı üç pakete çıkardım günde Olsun yuzum olsun ne olacaksa olsun *** Bu da benim sana, bu da benim sana Ayrılırken hediyem olsun Bu da benim sana, bu da benim sana Ayrılırken hediyem olsun *** Bu da benim sana, bu da benim sana Ayrılırken hediyem olsun Bu da benim sana, bu da benim sana Ayrılırken hediyem olsun

Gel Hadi Gel Güller solmadan önce gel Gecenin yarısında gel Gizli gizli gel, sessiz gel Ay pencereden aşmadan Karanlık yoldan şaşmadan Yavaş yürü, koşmadan gel Kimselere sataşmadan ekiplere dalaşmadan Belaya bulaşmadan gel Bak, ben gelmeden önce gel Ben sana gel demeden gel İşte şimdi gel, hadi gel Uykulara karışmadan yastığımız buruşmadan Rakımız mayışmadan gel Gün sabaha kavuşmadan ayaklarım dolaşmadan Arzular savuşmadan gel Ay pencereden aşmadan Karanlık yoldan şaşmadan Yavaş yürü, koşmadan gel Kimselere sataşmadan ekiplerle dalaşmadan Belaya bulaşmadan gel Ateş sönmeden önce gel sabahın serininde gel Islak ıslak gel, titre, gel Ay pencereden aşmadan Karanlık yoldan şaşmadan Yavaş yürü, koşmadan gel Kimselere sataşmadan ekiplerle dalaşmadan Belaya bulaşmadan gel Şarkım bitmeden önce gel Söyleyince gel, çabuk gel Hadi hadi gel şimdi, gel Uykulara karışmadan yastığımız buruşmadan Rakımız mayışmadan gel Gün sabaha kavuşmadan ayaklarım dolaşmadan Arzular savuşmadan gel Ay pencereden aşmadan Karanlık yoldan şaşmadan Yavaş yürü, koşmadan gel Ay pencereden aşmadan Karanlık yoldan şaşmadan Yavaş yürü, koşmadan gel Kimselere sataşmadan ekiplerle dalaşmadan Belaya bulaşmadan gel