Ahmet Kaya

Biz Üç Kişiydik Biz üç kişiydik; Bedirhan, Nazlıcan ve ben Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek... Adımız bela diye yazılmıştı dağlara taşlara Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. El tetikte kulak kirişte ve sırtımız toprağa emanet Baldıran acısıyla ovarak üşüyen ellerimizi Yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnızlık. Gece uçurum boylarında, uzak çakal sesleri Yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi Göğsüne kekik sürerdi Nazlıcan, tüterdi buram buram Gizlice ona bakardık, yüreğimiz göçerdi. Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan' ı, Ateşböcekleriyle bir oldu kırpışarak tükendi. Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza, Kurşun gibi, mayın gibi tutuşarak tükendi... Oy Nazlıcan vahşi bayırların maralı Nazlıcan saçları fırtınayla taralı Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine Oy Nazlıcan... oy canevinden yaralı. Nazlıcan serin yayla çiçeği Nazlıcan deli dolu heyecan Göğsümde bir sevda kelebeği Nazlıcan ah Nazlıcan... Artık yenilmiş ordular kadar eziktik, sahipsizdik Geçip gittik, parka ve yürek paramparça Gerisi ölüm duygusu, gerisi sağır sessizlik, Geçip gittik, Nazlıcan boşluğu aramızda. Bedirhan'ı bir gedikte sırtından vurdular Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları Omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca Titredi ve iki yana düştü kolları. Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını Devrilmiş bir ağaçtı ay ışığında gövdesi Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerine Göğsümü çatlatırken nabzımın tükenmiş sesi. Sanki bir şakaydı bu, birazdan uyanacaktı, Birazdan ateşi karıştırıp bir cigara saracaktı Oysa ölüm sadık kalmıştı randevusuna ah O da Nazlıcan gibi bir daha olmayacaktı. Ey Bedirhan; katran gecelerin heyulası, Ey Bedirhan; kancık pusuların belası Sen de böyle bitecek adam mıydın, konuşsana... Ey Bedirhan ey mezarı kartal yuvası. Bedirhan mor dağların kaçağı Bedirhan mavi gözleri şahan Zulamda suskun gece bıçağı Bedirhan ah Bedirhan. Biz üç kişiydik Üç intihar çiçeği Bedirhan, Nazlıcan ve ben Suphi...

Doğum Günü Vaytle, vaytle Vaytle vay, vay, vay Vaytle vay *** İnsanların yüzlerini göremiyorum Boğazım düğüm düğüm çözemiyorum İnsanların yüzlerini göremiyorum Boğazım düğüm düğüm çözemiyorum *** İstesen de yanına gelemiyorum Tutsam şu karanlığı Tutsam da yırtsam Ah elim tutuşmasa, elini tutsam Susmasan konuşsan, sesini duysam Tutsam güzel yüzünü, bağrıma bassam *** Doğum günüm gülüm Doğum günüm gülüm Doğum günüm diyorsun Doğum günüm gülüm Doğum günüm bugün Doğum günüm diyorsun *** Doğum günün kutlu olsun Mutlu ol senelerce Sana boncuktan kuş yaptım Konacak pencerene Karakollar beni alır, sorgular gecelerce Hiç bekleme belki gelmem, gelemem senelerce *** Doğum günün kutlu olsun Mutlu ol senelerce Sana boncuktan kuş yaptım Konacak pencerene Karakollar beni alır, sorgular gecelerce Hiç bekleme belki gelmem, gelemem senelerce

Amanın Minnoş Dağda keklik avlarım Tabancamı yağlarım Ben bir garip oğluyum Gençliğime yanarım Amanın minnoş minnoş Yaktın beni minnoş Yine oldu akşamlar Eğleniyor gakkoşlar Vay benim deli gönlüm Nerelerde akşamlar Amanın minnoş minnoş Yaktın beni minnoş Zalim ağlattı beni Derde bağlattı beni En yoksul günlerimde Bıraktı gitti beni Amanın minnoş minnoş Yaktın beni minnoş

Gökyüzü Geçiyor önümden sirenler içinde Ah eller üstünde, çiçekler içinde Dudağında yarım bir sevdanın hüznü Aslan gibi göğsü, türküler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü Aslan gibi göğsü, türküler içinde. ** Rastlardım avluda hep volta atarken Cigara içerken yahut coplanırken Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi Çocukça sevdiği çiçeği sularken Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi Çocukça sevdiği çiçeği sularken ** Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar Yaraldığım yerde kalan sazı kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar Yaraldığım yerde kalan sazı kadar. ** Beni tez saldılar o kaldı içerde Çok sonra duydum ki Yozgat' ta sürgünde Beni tez saldılar o kaldı içerde Çok sonra duydum ki Yozgat' ta sürgünde Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. ** Gazete de çıktı üç satır yazıyla Uzamış sakalı çatlamış sazıyla Gazete de çıktı üç satır yazıyla Uzamış sakalı çatlamış sazıyla Birileri ona, ölmedin, diyordu Ölüm yanında hüzünle gülüyordu. Birileri ona, ölmedin, diyordu Ölüm yanında hüzünle gülüyordu. ** Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar Yaraldığım yerde kalan sazı kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar Yaraldığım yerde kalan sazı kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar Yaraldığım yerde kalan sazı kadar.

İyimser Bir Gül Uyandım seni düşündüm Birden bire duvar birden bire gece yarısı Uyandım seni düşündüm Birden bire duvar birden bire gece yarısı Uyandım seni düşündüm ay yar Ay göğsümün, ay göğsümün sol yarısı Uyandım seni düşündüm Birden bire duvar birden bire gece yarısı Uyandım seni düşündüm Birden bire duvar birden bire gece yarısı Uyandım seni düşündüm ay yar Ay göğsümün, ay göğsümün sol yarısı Su bulanınca Meydanlarda sesin, sesin, sesin yırtılınca Hiç dostun kalmayınca Sarsılmış bir ömrün basamaklarından Görüşmeye gel ne olur İyimser bir gül olsun dudaklarında İyimser bir gül olsun dudaklarında İyimser bir gül olsun dudaklarında Dert etme iyiyim ben Ara sıra mahşer ara sıra yaşama hırsı Dert etme iyiyim ben Ara sıra mahşer ara sıra yaşama hırsı Dert etme iyiyim ay yar Ay hüznümün, ay hüznümün tütün sarısı Dert etme iyiyim ben Ara sıra mahşer ara sıra yaşama hırsı Dert etme iyiyim ben Ara sıra mahşer ara sıra yaşama hırsı Dert etme iyiyim ay yar Ay hüznümün, ay hüznümün tütün sarısı Kan bulaşınca Yangınlarda yüzün, yüzün, yüzün harlaşınca Saçların tutuşunca Zorlanmış bir hükmün tutanaklarından Görüşmeye gel ne olur İyimser bir gül açsın yanaklarında İyimser bir gül açsın yanaklarında İyimser bir gül açsın yanaklarında İyimser bir gül açsın yanaklarında İyimser bir gül açsın yanaklarında İyimser bir gül açsın yanaklarında

Birazdan Kudurur Deniz Birazdan kudurur deniz. Birazdan dalgaların sırtından Üst üste fışkıran rüzgârlar Bir intikam gibi saldırınca üstüne Yüzüne şarkılar çarpar Yüzüne şiirler çarpar, ağlarsın Sen artık, Sen artık buralarda duramazsın. Artık sazın bağrı mı olur, Kimsenin bilmediği bir ağrı mı, Gider kendine gömülürsün. Yoksa bu şehir, bu sokaklar Seni alır kullanır, seni alır kullanır Santim santim çürürsün. Bazen bir uçurum kalır, Bazen de martıların ardından Velvele koparan bir leş kalır, Bir intihar gibi puşt olunca sevdalar. Sırtını duvara yaslar, Sırtını ağaca yaslar, susarsın. Sen artık hiçbir sözü, Hiçbir sözü kaldıramazsın.

Bu Yalnızlık Benim Sana bir gün bu mektubum ulaşır Açarsın ah eline kan bulaşır Çürür bir yerlerde çırılçıplak cesedim Sedyeyle taşınır kan çiçekleri Adımların, adımların, adımların birbirine dolaşır Adımların, adımların, adımların birbirine dolaşır Nazlı ırmak boylarından, ılık rüzgârlarla geldim Çiçek istediler verdim, şarkı dediler söyledim Ömrümün yarısı kavgayla geçti Ben böyle, ben böyle, ben böyle yalnızlık görmedim Ben böyle, ben böyle, ben böyle yalnızlık görmedim Beni bir gün bu şarkıyla anarsın İçinden kopar bir tel ağlarsın Gecikmiş bir vefa kalıntısıyla Polis kaydından sildirip adımı Pencerenin, pencerenin, pencerenin buğusuna yazarsın Pencerenin, pencerenin, pencerenin buğusuna yazarsın Darmadağın bir evden sabah ezanıyla çıktım Denizler üstüme gelmeyin Kuşlar ne olur didişmeyin Şarkımı esmer bir hasrete sundum Bu yalnızlık, bu yalnızlık, bu yalnızlık benim ilişmeyin Bu yalnızlık, bu yalnızlık, bu yalnızlık benim ilişmeyin