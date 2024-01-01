Ahmet Kaya

Bize Kalan Bize kalan insanlığa bırakmak İstediğimiz değildi Binlerce fidan ektik halkın çölüne Su vermediler eğildi Bizim eskiden sevdalarımız vardı Kızaran yanakları öpmelere utandık Sonra suç olmak girdi araya Bizim eskiden umutlarımız vardı Yıkılan duvarların gövdesine yaslandık Sonra yanılmak girdi araya Bize kir bize pas bize tortusu kaldı Dostlar tükenip düştüler Yok olma korkusu kaldı Bize kir bize pas bize tortusu kaldı Dostlar tükenip düştüler Yok olma korkusu kaldı Bizim eskiden gülüşlerimiz vardı Kırılan yüreklere öylesine dağıttık Sonra ağlamak girdi araya Bizim eskiden öfkelerimiz vardı Tutuşan dağların seherine yar olduk Sonra vurulmak girdi araya Bize kan bize ter bize gözyaşı kaldı Yılları çiğneyip geçtiler Yaşama telaşı kaldı Bize kan bize ter bize gözyaşı kaldı Yılları çiğneyip geçtiler Yaşama telaşı kaldı

Adı Yılmaz Dalyan gibi bir çocuktu Benim gözümde küçüktü Küstü de dağlara çıktı İner mi inmez mi bilmem Şimdi dağların tozudur Belki isyanın sazıdır Halen kalbimde sızıdır Diner mi dinmez mi bilmem Adı Yılmaz kendi yılmaz Makamı yok dem tutulmaz Dağlara soru sorulmaz Döner mi dönmez mi bilmem Mavi gözleri boncuktur Ölüm Korkusu şuncuktur Azrail atı kancıktır Biner mi binmez mi bilmem Parkasına kar yağmıştır Bir kenarda ağlamıştır Belki elleri yanmıştır Söner mi sönmez mi bilmem Adı Yılmaz kendi yılmaz Makam özgür dem tutulmaz Dağlardan hesap sorulmaz Döner mi dönmez mi bilmem

Dost Benim sevdalarım yeni filizlenir Doymasa da toprak can can içinde Şu kara günlerim yeni beyazlanır Şu kara günlerim yeni beyazlanır Doymasa da yürek can can içinde Gül yüzlü gül destim Pirim ben sana küstüm Gül yüzlü gül destim Pirim ben sana küstüm İnan değil sana kastım Cahille sohbeti kestim Dost dost Filizlerim kokar gül deste gibi Bülbül figan eder sanki yasta gibi Benim deli gönlüm yine hasta gibi Benim deli gönlüm yine hasta gibi Artar eksilmiyor can can içinde Gül yüzlü gül destim Pirim ben sana küstüm Gül yüzlü gül destim Pirim ben sana küstüm İnan değil sana kastım Cahille sohbeti kestim Dost dost Gül yüzlü gül destim Pirim ben sana küstüm Gül yüzlü gül destim Pirim ben sana küstüm İnan değil sana kastım Cahille sohbeti kestim Dost dost Gül yüzlü gül destim Pirim ben sana küstüm Gül yüzlü gül destim Pirim ben sana küstüm

Fasso Necdat Elinde bir buzbağ şişe Dolanıyor köşe köşe Şimdi karakola düşe Sivri burun, top yumurta Nara basar ulu orta Bekçileri tarta tarta Gene bir gün böyle zirzop Gece bekçisi demiş, hop Belinin ortasına cop Geçirmiş bir siyah şalvar Poz kesiyor gaddar, gaddar Tespihi sarı kehribar Şık tirina nirinom da Tık tirina nirinom Şık tirina nirinom da Tık tirina nirinom Gene bir gün böyle yan yan Hava basarak bir yandan Karakolun sokağından Şapkası tam sekiz köşe Zevkten olmuş dokuz köşe Güveniyor on kardeşe Mahalleli bezmiş ama Çıkamıyor kimse cama Adam değil, sanki kazma Gene bir gün böyle çalım Yürüyorken zalım zalım Demişler ki, gel bakalım Fosso Nejdat demiş, aman Anlamış vaziyet yaman Kafasından çıkmış duman

Dosta Düşmana Karşı Zindanlardan taşa taşa kar beni Mamaklardan Metrislerden sor beni Diyarbekir'e kanla bastım mührümü Ceset ceset kefen kefen sar beni Bu türkü mor dağların emanetidir Firari mahpuslara bir avuç su Bir türkü dilimi içerdekine Çeyiz sandığına oyalı yazma Memeye süt Ve baharın toprağa bereketidir Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele Cesur mermidir mavzer yatağında bu Önü kıtlık kıran zemheri Ardı ateş külü kızılcık Ve menekşedir Bir teli asuri vurur bir keldani Ve yeşile çalar her mevsim Petrol mavisini Kan kızılını Kavruk dudakların tuzunda tadı Fırat'ı Dijle'yi vurur Hey bre Şahin gagasında Can suretidir Kara saçlım Gül benizlim Sevdiğim Bu türkü Mor dağların mor dağların emanetidir Zindanlardan taşa taşa kar beni Mamaklardan Metrislerden sor beni Diyarbekir'e kanla bastım mührümü Ceset ceset kefen kefen sar beni Gün kar yanığı yüze vuranda Debreşir gökçe yürek Kasketi kederde gömleği kan Sevdası bir uçurumdur Gözleri kor tanesi, gözleri hançer Gözleri cesarettir Krizantem çiçegidir emeği gülüm Elleri cesurdur ve de hünerli Mor dağların ardında Üç koca destan, üç koca dünya Üç denklem Üç şifre, üç atom çekirdeği Ve bir çakmak, bir kıvılcım, bir de dinamit Gün kar yanığı yüze vuranda Mor dağların türküsü gelir Onlar güneşin bağrında ateş Yer yüzünde bir taze çiçektiler Namluda namusun fişengi İsyanda yürek, kara düşte Bembeyaz gerçektiler Bin yılların sevdası nazlım Sabır kıyısında Kin köpüğü Al almada Başaklarda Gül dudaklarda hasret Zindanlardan taşa taşa kar beni Mamaklardan Metrislerden sor beni Diyarbekir'e kanla bastım mührümü Ceset ceset kefen kefen sar beni Söyle türkünü sen Erinme nazlı bacım Ağlamadan Karalar bağlamadan Kına gecelerinin sevincinde Lurke'de, Govend'de Temirağa'da

Ay Gidiyor Canım ey canım ey Canım eylen ey Evimi başıma yıkıp giden ey Canım ey canım ey Canım eylen ey Evimi başıma yıkıp giden ey Kapkara büyürken Geceler derinden Canımı içimden Alıp giden hey Kapkara büyürken Geceler derinden Canımı içimden Alıp giden hey Ay gidiyor Güllerim kanıyor Gün yüzünü dönüyor Ay gidiyor Günlerim yanıyor Gül yüzün dönmüyor Ay gidiyor Güllerim kanıyor Gün yüzünü dönüyor Ay gidiyor Günlerim yanıyor Gül yüzün dönmüyor Canım ey canım ey Yanan ömrüm ey İçime ateşi Koyup giden hey Canım ey canım ey Yanan ömrüm ey İçime ateşi Koyup giden hey Sessizce büyürken Avluda cehennem Güneşi koluna Takıp gelsen hey Sessizce büyürken Avluda cehennem Güneşi koluna Takıp gelsen hey Ay gidiyor Güllerim kanıyor Gün yüzünü dönüyor Ay gidiyor Günlerim yanıyor Gül yüzün dönmüyor Ay gidiyor Güllerim kanıyor Gün yüzünü dönüyor Ay gidiyor Günlerim yanıyor Gül yüzün dönmüyor Canım ey canım ey Canım eylen ey Evimi başıma yıkıp giden ey