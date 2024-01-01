Ahmet Kaya

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Gece düştüm sokaklara her yerde seni aradım
Birden karşıma çıktın seni gördüm, ağladım
Yine ne kadar iyiydin yine ne kadar sıcak
Oysa neler anlatıyordum içimden
Artık diyebilmem imkânsız
Söyle, söyle yar bize n'oldu?
Yine gönlüm derbeder oldu
İstedim gözünü öpeyim gözlerin düşmanım oldu
Söyle, söyle yar bize n'oldu?
Yine gönlüm derbeder oldu
İstedim gözünü öpeyim gözlerin düşmanım oldu
Alışamadım yalnızlığına karanlığa çok uzağım
Ne olur söndürme ışıklarını
Karanlığına alışacağım
Gitme bu gece, gitme, gitme
Ne olur kal benimle
Ağlatmasın şarkılarım, ağlatmasın
Belki bu son gece
Söyle, söyle yar bize n'oldu?
Yine gönlüm derbeder oldu
İstedim gözünü öpeyim gözlerin düşmanım oldu
Söyle, söyle yar bize n'oldu?
Yine gönlüm derbeder oldu
İstedim gözünü öpeyim gözlerin düşmanım oldu
Söyle, söyle yar bize n'oldu?
Yine gönlüm derbeder oldu
İstedim gözünü öpeyim gözlerin düşmanım oldu
Söyle, söyle yar bize n'oldu?
Yine gönlüm derbeder oldu
İstedim gözünü öpeyim gözlerin düşmanım oldu
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Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi
Demirlemişti, eli kolu bağlıydı ağlıyordu
Dört bıçak çekip vurdular dört kişi
Yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu
Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi
Demirlemişti, eli kolu bağlıydı ağlıyordu
Dört bıçak çekip vurdular dört kişi
Yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu
Deli Cafer, İsmail, Tayfur ve Şaşı
Maktulün onbeş yıllık arkadaşı
Üç kamarot, öteki ahçıbaşı
Dört bıçak çekip vurdular dört kişi
Cinayeti kör bir kayıkçı gördü
Ben gördüm, kulaklarım gördü
Vapur kudurdu, kuduz gibi böğürdü
Hiçbiriniz orada yoktunuz
Cinayeti kör bir kayıkçı gördü
Ben gördüm, kulaklarım gördü
Vapur kudurdu, kuduz gibi böğürdü
Hiçbiriniz orada yoktunuz
Demirlemişti, eli kolu bağlıydı ağlıyordu
On üç damla gözyaşı saydım
Allahına kitabına sövüp saydım
Şafak nabız gibi atıyordu
Sarhoştum, Kasımpaşa'daydım
Hiçbiriniz orada, hiçbiriniz orada
Hiçbiriniz orada yoktunuz
Hiçbiriniz orada, hiçbiriniz orada
Hiçbiriniz orada yoktunuz
Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi
Polis katilleri arıyordu
Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi
Polis katilleri arıyordu
Deli Cafer, İsmail, Tayfur ve Şaşı
Üzerime yüklediler bu işi
Deli Cafer, İsmail, Tayfur ve Şaşı
Üzerime yüklediler bu işi
Sarhoştum, Kasımpaşa'daydım
Vapuru onlar vurdu, ben vurmadım!
Sarhoştum, Kasımpaşa'daydım
Vapuru onlar vurdu, ben vurmadım!
Cinayeti kör bir kayıkçı gördü
Ben vursam kendimi vuracaktım
Cinayeti kör bir kayıkçı gördü
Ben vursam kendimi vuracaktım
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Birer birer, biner biner ölürüz
Yana yana, döne döne yine geliriz, vay canım
Biz dostu da düşmanı da elbet bilriz
Vurulup düşenler canım darda kalmasın
Ay gülüm
Vurulup düşenler canım darda kalmasın
**
Çünkü isyan bayrağıdır böğrüme saplanan sancı
Çünkü harcımı öfkeyle, imanla karıyorum
Ve kederin ve solgun yüzlü işçilerin üzerine
Dağ başlarının hırçınlığı savruluyor benden
Çünkü beni ateşiyle dimdik tutan kin
Çünkü benim gözbebeklerimde tutuşan şafak
Miting afişleri, cesur pankartlar
Ve binlerce militan
Derin denizlerin aydınlığı zorlu sabahlar
Gökyüzü ve lale
Sıkılmış bir yumruk gibi giriyoruz hayata
**
Çünkü ben sevdigim kızı
Yaşamak gibi, halkım gibi sevdiğim kızı
Ki şiirini yazamayan
Ve türküsünü söyleyemeyen halkım gibi
Binlerce ve binlerce kurşunlanan halkım gibi
Zincire vurulan şavaşlara yollanan
Vergilere bağlanan halkım gibi
Felç olmuş yalnızlıklara bırakarak
Büyük acıların ve göz yaşının içine bırakarak
Şiirlerimin bir bıçak gibi ışıldadığı
Devrim türkülerini
Ve baş kaldırmayı öğreten dudaklarını
Bir kere olsun öpmeden
Bir kere olsun tutmadan kaygısızca
Serin bir yaz gecesi gibi ürperen ellerini
Hatta boynunu ve ayak bileklerini
Bilemeden, bilemeden, bilemeden
Vurdum yüreğimi şanlı kavgaya
Barışın ve özgürlügün dağlarına
Yürüyorum işte yiğit'sen uslandır beni
Ey yasakların, kahpeliğin
Ve soygunların koruyucusu
Türkü çağıran kızlarımı sustur
Ve kahraman oğullarımı
Mezar kaza kaza kederli, kızgın
Tohum serpe serpe hünerli
Ve sömürüle sömürüle bomboş
Ve açlığın ve zulmün izlerini
Derin uçurumlarında taşıyan ellerimi
Ve tırpanlara sarılan ellerimi
Mavzerlere sarılan ellerimi
Zincirlere vur gücün yeterse
Ama adına yaşamak dersen rezilce
**
Çatlayan tomurcuğun
Doğan çocugunü çığlığını duymadan
Gül benizli sevgilinin
Titreyen gögüslerini öpmeden doyasıya
Korka korka, yana yana
Hergün biraz daha derinden
Hergün biraz daha kapkara duyarak ölümü
Aç ve arkasız köpekleşerek yaşamak dersen
Bu yürek çat diye çatlasın ulan!
**
Kirsiz, passız arı duru özümüz
Namussuza kanlı hançer sözümüz
Çok uzaktır dostlar bizim yolumuz
Durana, yürüyene bin selam olsun
**
Birer birer, biner biner ölürüz
Yana yana, döne döne yine geliriz, vay canım
Biz dostu da düşmanı da elbet bilriz
Vurulup düşenler gülüm darda kalmasın
Ay canım
Vurulup düşenler gülüm darda kalmasın
**
Gel gelelim parlayan güneşi emekçi halkların
Kahraman halkların güneşini
Şehvetle içine dolduran toprak
Şimdi sımsıcak, şimdi ulaşılmaz
Şimdi olgun meyvalarla dolu
Bahar bahçelerini sarmaktadır Dünya'ya
Ve gülbenizli sevgililerin dudaklarında hayat
Bizi aşka ve kavgaya çağırmaktadır
Bıçak kemiğe dayandığı
Ok yaydan fırladığı için değil
Bu bezirgan saltanatı bu zulüm bit'sin diye
Ağaran günler için yeni bir dünya uğruna
Yüzlerinde cesaretin onuru
Ve imanlı gücü döğüşen Dünya'nın
Emperyalizme karşı dövüşen Dünya'nın
Ve ölüme gülerek koşan genç savaşçıların
Albayrakları dalgalansın
Dalgalansın, dalgalansın
Kinle boğuşan yorgun yüregi
Aydınlansın diye anamın
Felâketler geçirmiş anamın
Dişleri dökülmüş, kederli ağzı
Ağlamaya hazır gözleri
Safrası ve sonsuz ve dağları eriten sabrı
Merhameti
Yani bir bütün halinde insanlığımız
Yunsun, arınsın diye durgun pınarlarda
Alınterinin namusu kurtulsun diye
Kurtulsun diye sıcak somun
Acı soğan ve çiçekli basmalar
Ahdettik, vefaettik kelle koyduk
Ölen ölür dostlar düşmanlar hey hey
Kalan sağlar!
**
Kirsiz, passız arı duru özümüz
Namussuza kanlı hançer sözümüz
Çok uzaktır dostlar bizim yolumuz
Durana, yürüyene bin selam olsun
Kirsiz, passız arı duru özümüz
Namussuza kanlı hançer sözümüz
Çok uzaktır dostlar bizim yolumuz
Durana, yürüyene bin selam olsun
Kirsiz, passız arı duru özümüz
Namussuza kanlı hançer sözümüz
Çok uzaktır dostlar bizim yolumuz
Durana, yürüyene bin selam olsun
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Dağlarda, öfkeli başım
Serhat'ta hep akşam oluyor
Nasipsiz, kıştan mı?
Yağmurdan mı yoksa aşktan mı?
Ağladıkça ağladıkça, dağlarımız yeşerecek, görecek göreceksin
Ağladıkça ağladıkça, geceyi tutacağız, görecek göreceksin
Ağladıkça ağladıkça, dağlarımız yeşerecek, görecek göreceksin
İlk yazda, bitti telaşım
Alnımda hep kavga duruyor
Vakitsiz, hırstan mı?
Bahardan mı yoksa aşktan mı?
Ağladıkça ağladıkça, bozkırlar yeşerecek, görecek göreceksin
Ağladıkça ağladıkça, güneşi tutacağız, görecek göreceksin
Ağladıkça ağladıkça, güneşi tutacağız, görecek göreceksin
Ağladıkça ağladıkça, dağlarımız yeşerecek, görecek göreceksin
(Ağladıkça ağladıkça, geceyi tutacağız)
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