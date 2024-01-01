Acılara Tutunmak Şarkı Sözleri
Ahmet Kaya Acılara Tutunmak şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ahmet Kaya Acılara Tutunmak şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Acılara Tutunmak sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ahmet Kaya
Acılara Tutunmak
-
Eğri büğrü bakar oldum
Şaşkın oldum, sakar oldum
İki de bir yüreğimi dağa taşa diker oldum
Şunca yıldır karanlıkta göz
Kırpmaktan bıkar oldum
Benim annem, şeker annem
Gençlik elden gitti gider
Gece gündüz dolaşırım tenhalarda menhalarda
Benim annem, güzel annem, beni, beni
Beni koyver
Sağ yanımda bir sızı var
Sol yanımda dağlar duman
Altı patlar, altı patlak, bu dert beni
Bu dert beni verem eder
Dama çıktım, damdan düştüm
Kılıç kestim, rakı içtim şahin oldum
Keloğlan'ın külahını kaptım kaçtım
Yare ağlar, güler uçtum
Yarı yolda yorgun düştüm
Benim annem, kadın annem
Bu nasıl iş bana de hele
Gece gündüz düşünürüm tenhalarda menhalarda
Aman annem, güzel annem, beni, beni
Beni koyver
Sağ yanımda bir sızı var
Sol yanımda yandım Allah
Altı patlar, altı patlak, bu dert beni
Bu dert beni adam eder
-
-
Kavuşmak özgürlükse özgürdük ikimiz de
Elleri çığlık çığlık yan yana iki dünya
İkimiz iki dağdan iki hırçın su gibi akıp gelmiştik
Buluşmuştuk bir kavşakta
Unutmuştuk ayrılığı, yok saymıştık özlemeyi
Şarkımıza dalmıştık
Mutluluk mavi çocuk, oynardı bahçemizde
Acı çekmek özgürlükse
Özgürüz ikimizde
O yuvasız çalıkuşu
Bense kafeste kanarya
O dolaşmış daldan dala
Savurmuş yüreğini
Ben bölmüşüm yüreğimi
Başkaldıran dizelere
Aramakmış oysa sevmek
Özlemekmiş oysa sevmek
Bulup bulup yitirmekmiş
Düşsel bir oyuncağı
Yalanmış hepsi yalan
Sevmek diye bir şey vardı
Sevmek diye bir şey yokmuş
Acı çektim günlerce
Acı çektim susarak
Şu kısacak konuklukta
Deprem kargaşasında
Yaşadım birkaç binyıl
Acılara tutunarak
Acı çekmek özgürlükse
Özgürdük ikimizde
Acılardan arta kalan
İşte şu bakışlarmış
Buğu diye gözlerimde
Gün batımı bulutlarmış
Yalanmış hepsi yalan
Savrulup gitmek varmış
Ayrı yörüngelerde.
-
-
-
Dalgındım dağlar gibi
Türkülüydüm çınar çınar
Ne kızarıp giden sarı ne kızarıp gelen yeşil
Dikilmiş dikmeninde hoşçakal köprüsünün
Tam da mendil sallıyordum güzel günlere
Dikilmiş dikmeninde hoşçakal köprüsünün
Tam da mendil sallıyordum güzel günlere
**
Güzel günler, güzel günler, hey güzel günler
Gözlerinde gidenimin, hey güzel günler
Güzel günler, güzel günler, hey güzel günler
Ellerinde gelenimin, hey güzel günler
**
Balık attım olta tuttum yaşadım gençliğimi
Masal oldu çocukluğum gençliğim bahar seli
Ve bir akşam birdenbire bir bulvar otelinde
İnce bir dal değdi alnıma koptu sazımın teli
Ve bir akşam birdenbire bir bulvar otelinde
İnce bir dal değdi alnıma koptu sazımın teli
**
Güzel günler, güzel günler, hey güzel günler
Gidenimin gözlerinde, hey güzel günler
Güzel günler, güzel günler, hey güzel günler
Ellerinde gelenimin, hey güzel günler
**
Güzel günler, güzel günler, hey güzel günler
Gözlerinde gidenimin, hey güzel günler
Hey günler, hey hey günler, hey güzel günler
Ellerinde gelenimin, hey güzel günler
Hey günler, hey hey günler, hey güzel günler
Gözlerinde gidenimin, hey güzel günler
-
-