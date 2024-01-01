Ahmet Kaya

Bu Gala Daşlı Gala Dağlara çem düşende Bülbüle gam düşende Ruhum bedenden oynar Yadıma sen düşende *** Dağlara çem düşende Bülbüle gam düşende Ruhum beden oynar Yadıma sen düşende *** Bu gala daşlı gala Cıngıllı daşlı gala Korkaram yar geç gele Gözlerim yaşlı gala *** Bu gala daşlı gala Cıngıllı daşlı gala Korkaram yar gelmeye Gözlerim yaşlı gala *** Kızıl gül olmayaydı Sararıp solmayaydı Bir ayrılık bir ölüm Heçbiri olmayaydı *** Kızıl gül olmayaydı Sararıp solmayaydı Bir ayrılık bir ölüm Hiçbiri olmayaydı *** Bu gala daşlı gala Her yanı daşlı gala Korkaram yar geç gele Gözlerim yaşlı gala *** Bu gala daşlı gala Cıngıllı daşlı gala Korkaram yar gelmeye Gözlerim yaşlı gala *** Bu gala daşlı gala Cıngıllı daşlı gala Korkaram yar geç gele Gözlerim yaşlı gala

Hani Benim Gençliğim Hani benim sevincim nerde Bilyelerim topacım Kiraz ağacında yırtılan gömleğim Çaldılar çocukluğumu habersiz *** Penceresiz kaldım anne Penceresiz kaldım anne Uçurtmam tel örgülere takıldı Hani benim gençliğim anne *** Penceresiz kaldım anne Penceresiz kaldım anne Uçurtmam tellere takıldı Hani benim gençliğim nerde *** Ne varsa buğusu genzi yakan Ekmek gibi aşk gibi Ah ne varsa güzellikten yana Bölüştüm büyümüştüm *** Bu ne yaman çelişki anne Bu ne yaman çelişki anne Kurtlar sofrasına düştüm Hani benim gençliğim anne *** Bu ne yaman çelişki anne Bu ne yaman çelişki anne Kurtlar sofrasına düştüm Hani benim gençliğim anne *** Hani benim sevincim nerde Akvaryumum kanaryam Üstüne titrediğim kaktüs çiçeği Aldılar kitaplarımı sorgusuz *** Duvarlar konuşmuyor anne Duvarlar konuşmuyor anne Açık kalmıyor hiç bir kapı Hani benim gençliğim anne *** Duvarlar konuşmuyor anne Duvarlar konuşmuyor anne Açık kalmıyor hiç bir kapı Hani benim gençliğim nerde *** Yağmurları biriktir anne Yağmurları biriktir anne Çağ yangınında tutuştum Hani benim gençliğim anne

Alnında Dağ Ateşi Alnını dağ ateşiyle ısıtan dostum Yüzünü kan ile yıkayan dostum Senin uyurken dudağında gülümseyen bordo gül Benim yüreğimi harmanlayan isyan olsun. Şimdi dingin gövdende uğultuyla büyüyen sessizlik Ellerimde patlamaya sabırsız mavzer olsun Başını omuzuma yasla Göğsümde taşıyayım seni Gövdem gövdene Gövdem gövdene Gövdene can olsun

Haçan, Ölesim Gelir Haçan demir dökende Ateş yiyesim gelir Haçan demir dökende Ateş yiyesim gelir Gök sofraya çökende Doruklardan sesim gelir Gök sofraya çökende Doruklardan sesim gelir Dağdan yürek sökende Kurşun dökesim gelir Dağdan yürek sökende Kurşun dökesim gelir Çatal şimşek çakanda Yağmur perde çekende Derya göğe çıkanda Haçan ölesim gelir Haçan demir dökende Ateş yiyesim gelir Haçan demir dökende Ateş yiyesim gelir Gök sofraya çökende Doruklardan sesim gelir Gök sofraya çökende Doruklardan sesim gelir Dağdan yürek sökende Kurşun dökesim gelir Dağdan yürek sökende Kurşun dökesim gelir Çatal şimşek çakanda Yağmur perde çekende Derya göğe çıkanda Haçan ölesim gelir, gelir, gelir