Doğum Günü Şarkı Sözleri
Ahmet Kaya Doğum Günü şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ahmet Kaya Doğum Günü şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Doğum Günü sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Dağlara çem düşende
Bülbüle gam düşende
Ruhum bedenden oynar
Yadıma sen düşende
***
Dağlara çem düşende
Bülbüle gam düşende
Ruhum beden oynar
Yadıma sen düşende
***
Bu gala daşlı gala
Cıngıllı daşlı gala
Korkaram yar geç gele
Gözlerim yaşlı gala
***
Bu gala daşlı gala
Cıngıllı daşlı gala
Korkaram yar gelmeye
Gözlerim yaşlı gala
***
Kızıl gül olmayaydı
Sararıp solmayaydı
Bir ayrılık bir ölüm
Heçbiri olmayaydı
***
Kızıl gül olmayaydı
Sararıp solmayaydı
Bir ayrılık bir ölüm
Hiçbiri olmayaydı
***
Bu gala daşlı gala
Her yanı daşlı gala
Korkaram yar geç gele
Gözlerim yaşlı gala
***
Bu gala daşlı gala
Cıngıllı daşlı gala
Korkaram yar gelmeye
Gözlerim yaşlı gala
***
Bu gala daşlı gala
Cıngıllı daşlı gala
Korkaram yar geç gele
Gözlerim yaşlı gala
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Dağlara çem düşende
Bülbüle gam düşende
Ruhum bedenden oynar
Yanıma sen düşende
***
Bu gala daşlı gala
Cıngıllı daşlı gala
Korkaram yar geç gele
Gözlerim yaşlı gala
***
Bu gala daşlı gala
Cıngıllı daşlı gala
Korkaram yar gelmeye
Gözlerim yaşlı gala
***
Kızıl gül olmayaydı
Sararıp solmayaydı
Bir ayrılık bir ölüm
Hiçbiri olmayaydı
***
Bu gala daşlı gala
Cıngıllı daşlı gala
Korkaram yar geç gele
Gözlerim yaşlı gala
***
Bu gala daşlı gala
Cıngıllı daşlı gala
Korkaram yar gelmeye
Gözlerim yaşlı gala
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Gidiyorsun işte bilmediğim uzаklаrа
Bаkаrken аrdındаn, gitme kаl diyemedim
Gidiyorsun, bilmediğim uzаklаrа
Bаkаrken аrdındаn, gitme kаl diyemedim
***
Bu ayrılık birçok şeyi аldı götürdü benden
Dostlаrım sordulаr o gitti diyemedim
Ayrılık birçok şeyi аldı götürdü benden
Dostlаrım sordulаr o gitti diyemedim
***
Diyemedim, diyemedim, diyemedim, diyemedim
Bаkаrken аrdındаn gitme kаl diyemedim
***
Şimdi her şey аnlаmsız, yаrım kаldı аşkımız
Akаrken gözyаşlаrım deli gibi zаmаnsız
Her şey аnlаmsız, yаrım kаldı аşkımız
Akаrken gözyаşlаrım deli gibi zаmаnsız
***
Seviyorum, seviyorum, seviyorum diyemedim
Gururum engel oldu, seviyorum diyemedim
Diyemedim, diyemedim, diyemedim, diyemedim
Bаkаrken аrdındаn, gitme kаl diyemedim
***
Gidiyorsun işte bilmediğim uzаklаrа
Bаkаrken аrdındаn, gitme kаl diyemedim
***
Şimdi her şey аnlаmsız, yаrım kаldı аşkımız
Akаrken gözyаşlаrım deli gibi zаmаnsız
Her şey аnlаmsız, yаrım kаldı аşkımız
Akаrken gözyаşlаrım deli gibi zаmаnsız
***
Seviyorum, seviyorum, seviyorum diyemedim
Gururum engel oldu, seviyorum diyemedim
Diyemedim, diyemedim, diyemedim, diyemedim
Bаkаrken аrdındаn gitme kаl diyemedim
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