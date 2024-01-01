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7/24 Dinle Sezen Aksu Söylüyor

Sezen Aksu Söylüyor Şarkı Sözleri

Ahmet Kaya Sezen Aksu Söylüyor şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ahmet Kaya Sezen Aksu Söylüyor şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sezen Aksu Söylüyor sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ahmet Kaya

Ahmet Kaya

Sezen Aksu Söylüyor

  • Bu Yalnızlık Benim

  • Belalım

  • Bırak Beni

  • Gidiyorum

  • Son Bakış

  • Şinanay

  • Zor Yıllar

  • Yıllar Sonra

  • Beni Katogorize Etme

  • Kış Misali

  • Aynalar

  • İstanbul Hatırası

  • Gamsız

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