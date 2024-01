Ahmet Kaya

Evlerinin önü mersin Ah sular akar gadınım tersin tersin Ah sular akar gadınım tersin tersin Allah seni bana versin Al hançeri gadınım vur ben öleyim Ah kapınızda bir danem Kul ben olayım Al hançeri gadınım vur ben öleyim Ah kapınızda bir danem Kul ben olayım Hayda efeler of Evlerinin önü susam Ah su bulsam da gadınım Çevremi yusam Ah su bulsam da gadınım Çevremi yusam Açsam yüzünü baksam doysam Al hançeri gadınım vur ben öleyim Ah kapınızda bir danem Kul ben olayım Al hançeri gadınım vur ben öleyim Ah kapınızda bir danem Kul ben olayım Hayda efeler of

Uçtum ateş üstüne Dağlansın diye sızım Uçtum ateş üstüne Dağlansın diye sızım Sorma halim ne olur Yoruldum anlamsızım Sorma halim ne olur Yoruldum anlamsızım Yağmur doldu içime Açım sigarasızım Yağmur doldu içime Açım sigarasızım Uyuyor musun anne Ben geldim vefasızın Uyuyor musun anne Ben geldim vefasızın Suç oldu suç üstüne Her şarkım her yazım Vuruştum türkülerle Kanla beslendi sazım Suç oldu suç üstüne Her şarkım her yazım Vuruştum türkülerle Kanla beslendi sazım Bir rüzgarın önünde Kaçağım kuralsızım Bir rüzgarın önünde Kaçağım kuralsızım Duyuyor musun anne Yalnızım çok yalnızım Duyuyor musun anne Yalnızım çok yalnızım Ah dağılsam dizine Uyusam doymaksızın Ah dağılsam dizine Uyusam doymaksızın Sabah olmasa gece Kaçmasam dermansızım Sabah olmasa gece Kaçmasam dermansızım Sür beni gül yüzüne Gitsem de kalsın sızım Ağlıyor musun anne Gidiyor hayırsızın Sür beni gül yüzüne Gitsem de kalsın sızım Ağlıyor musun anne Gidiyor hayırsızın