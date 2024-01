Ahmet Kaya

Yeni bir dünya için kardeşler Yeni bir dünya için bu kavga Bu kan, bu zulum Yeni bir dünya için kardeşler Yeni bir dünya için bu sabır Bu kin, bu sancı Bu dağlarda vuruldu boyunduruk Kınalı türkülerin boynuna Halkların kardeşliği adına Bu dağlarda deşildi gebe kadınların karnı Bu dağlarda boğazlandı istiklal-i tam Oysa, oysa namlular daha soğumamıştı Ekmeğimiz yoktu, mermimiz yoktu Bin can ile, bir umut ektiğimiz Toprağımız yok Dağlar gibi yığıldı ölüler Ve ayaklar altında namusumuz Lanetlenmiş, aç çoluk çocuk Kadınlarımız davarlarımız Haldan bilmez Geçit vermez kanlı zilan Of, of, of, of be Tifüs ve kanser Ve siyatik, ve difteri Kalp yetersizliği ülser vesaire Ve cümle illeti muzır haşeratın Bir de açlık Bir de zulum Bir de zindanlar Issız bir uğultudur doğanın padişahı Fideler cılız Dağlarda umudun hazin sancısı Toprağın bağrında tohum Kan revan içindedir Ve kan revan içindedir Kan revan içindedir türkülerimiz Kış günüdür güller açmaz Dallarda bülbüller ötmez Can arzular elim yetmez Vah, vah, vah lımın Bırindarım, içerden İçerden yar içerden Kes bağrım yar içerden İşte namus İntiharı düşünür kederinden Ve bu boş tencerenin Onulmaz kahrı Utanır kendi kendinden Birebir vermeyen toprak Karasaban, yaşlı öküz Sebi sübyan, aç susuz Ne giden, ne beklenen var Ve dağlarda Çırılçıplak, çırılçıplak Çırılçıplak eşkıyalar