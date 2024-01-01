Ahmet Kaya

Çilli Kedi Bu yoksulluk beni delledi Aldı aklım yaktı külledi Bunu yapan iki kişi Biri erkek biri dişi Halden bilmez iki kişi Bunu yapan iki kişi Biri erkek biri dişi Halden bilmez iki kişi Çilli kedi, çilli kedi vay Ciğerimi yedin kedi vay Bunu yapan iki kişi Biri erkek biri dişi Halden bilmez iki kişi Bunu yapan iki kişi Biri erkek biri dişi Halden bilmez iki kişi Bu yoksulluk beni delledi Aldı aklım yaktı külledi Bunu yapan iki kişi Biri erkek biri dişi Halden bilmez iki kişi Bunu yapan iki kişi Biri erkek biri dişi Halden bilmez iki kişi Çilli kedi, çilli kedi vay Ciğerimi yedin kedi vay Bunu yapan iki kişi Biri erkek biri dişi Halden bilmez iki kişi Bunu yapan iki kişi Biri erkek biri dişi Halden bilmez iki kişi Çilli kedi, çilli kedi vay Ciğerimi yedin kedi vay Bunu yapan iki kişi Biri erkek biri dişi Halden bilmez iki kişi Bunu yapan iki kişi Biri erkek biri dişi Halden bilmez iki kişi

Bir De Sen Gitme Akşamlar böyle biter Hep böyle dertli biter Evli evine gider Kuşlar yuvaya döner Akşamlar böyle biter Hep böyle dertli biter Evli evine gider Kuşlar yuvaya döner Bir de sen gitme Bir de sen gitme Bir de sen gitme içimden Yaralıyam ben Bir de sen gitme Bir de sen gitme Bir de sen gitme içimden Yaralıyam ben Giden bu yolculardan En çok ben şanssızım Ne kadar çok yaşadıysam O kadar çok yalnızım Giden bu yolculardan En çok ben şanssızım Ne kadar çok yaşadıysam O kadar çok yalnızım Giden bu yolculardan En çok ben şanssızım Ne kadar çok yaşadıysam O kadar çok yalnızım Biraz da sen ağla Biraz da sen ağla Ölürken bile hasretim sana Bir tek sen anla Biraz da sen ağla Biraz da sen ağla Ölürken bile hasretim sana Bir tek sen anla Biraz da sen ağla Biraz da sen ağla Ölürken bile hasretim sana Bir tek sen anla Biraz da sen ağla Biraz da sen ağla Ölürken bile hasretim sana Bir tek sen anla

Çökertme Çökertmeden çıktım da Halilim Aman başım selamet Çökertmeden çıktım da Halilim Aman başım selamet Bitez de yalısına varmadan Halilim Aman koptu kıyamet Bitez de yalısına varmadan Halilim Aman koptu kıyamet Arkadaşım İbram Çavuş Yoldaşlara emanet Arkadaşım İbram Çavuş Yoldaşlara emanet Burası da Aspat değil Halilim Aman Bitez yalısı Yüreğime sancı saldı Aman kurşun yarası Burası da Aspat değil Halilim Aman Bitez yalısı Yüreğime sancı saldı Aman kurşun yarası Gidelim gidelim Halilim Çökertmeye varalım Gidelim gidelim Halilim Çökertmeye varalım Kolcular geliyor Halilim Nerelere kaçalım Kolcular geliyor Halilim Nerelere kaçalım Teslim olmayalım Halilim Aman kurşun saçalım Teslim olmayalım Halilim Aman kurşun saçalım Burası da Aspat değil Halilim Aman Bitez yalısı Yüreğime ateş saldı Aman kurşun yarası Burası da Aspat değil Halilim Aman Bitez yalısı Yüreğime sancı saldı Aman kurşun yarası

Halkların Kardeşliği Adına Yeni bir dünya için kardeşler Yeni bir dünya için bu kavga Bu kan, bu zulum Yeni bir dünya için kardeşler Yeni bir dünya için bu sabır Bu kin, bu sancı Bu dağlarda vuruldu boyunduruk Kınalı türkülerin boynuna Halkların kardeşliği adına Bu dağlarda deşildi gebe kadınların karnı Bu dağlarda boğazlandı istiklal-i tam Oysa, oysa namlular daha soğumamıştı Ekmeğimiz yoktu, mermimiz yoktu Bin can ile, bir umut ektiğimiz Toprağımız yok Dağlar gibi yığıldı ölüler Ve ayaklar altında namusumuz Lanetlenmiş, aç çoluk çocuk Kadınlarımız davarlarımız Haldan bilmez Geçit vermez kanlı zilan Of, of, of, of be Tifüs ve kanser Ve siyatik, ve difteri Kalp yetersizliği ülser vesaire Ve cümle illeti muzır haşeratın Bir de açlık Bir de zulum Bir de zindanlar Issız bir uğultudur doğanın padişahı Fideler cılız Dağlarda umudun hazin sancısı Toprağın bağrında tohum Kan revan içindedir Ve kan revan içindedir Kan revan içindedir türkülerimiz Kış günüdür güller açmaz Dallarda bülbüller ötmez Can arzular elim yetmez Vah, vah, vah lımın Bırindarım, içerden İçerden yar içerden Kes bağrım yar içerden İşte namus İntiharı düşünür kederinden Ve bu boş tencerenin Onulmaz kahrı Utanır kendi kendinden Birebir vermeyen toprak Karasaban, yaşlı öküz Sebi sübyan, aç susuz Ne giden, ne beklenen var Ve dağlarda Çırılçıplak, çırılçıplak Çırılçıplak eşkıyalar

Oy Benim Canım Ay ışığı vurmuş Toprak yanıyor Toprağın üzerine Kimler düşüyor *** Kimse bu yangını Görmüyor duymuyor Onun için mi dağlar Yıldızlar ağlıyor? *** Oy benim canım Yaralı ceylanım Henüz yolun başında Solup giden baharım *** Oy benim canım Yaralı ceylanım Henüz yolun başında Solup giden baharım *** Ay ışığı vurmuş Yurdum kanıyor Dudağının kıvrımından Gözüm nereye sızıyor *** Bu kaçıncı baharım Başlamadan bitiyor Onun için mi dağlar Yıldızlar ağlıyor? *** Oy benim canım Yaralı ceylanım Henüz yolun başında Solup giden baharım

Dağlarda Ölmek İsterim Ömrümde nice sızı var Kışların önü yazı var Ömrümde nice sızı var Kışların önü yazı var Kalbim kuşatmalarda dar Dağlarda ölmek isterim Kalbim kuşatmalarda dar Dağlarda ölmek isterim Verilir hiç tutulmaz söz Her yanımda bin namert göz Verilir hiç tutulmaz söz Her yanımda bin namert göz Gardaşlarım olmuş bir köz Dağlarda ölmek isterim Gardaşlarım olmuş bir köz Dağlarda ölmek isterim Oy dağlar oy dağlar Uzaklarda yarim mi var Oy dağlar oy oy dağlar Evde bekleyen yarim mi var Ben ateşten hınçtan doğdum Zamansız solan gül oldum Ben ateşten hınçtan doğdum Zamansız solan gül oldum Üç beş kuruşa kul oldum Dağlarda ölmek isterim Üç beş kuruşa kul oldum Dağlarda ölmek isterim Kaç bahar ağladım kaldım Derin hasretlerde yandım Kaç bahar ağladım kaldım Derin hasretlerde yandım Kentler zalimdi dayandım Dağlarda ölmek isterim Kentler zalimdi dayandım Dağlarda ölmek isterim Oy dağlar oy dağlar Evde bekleyen yarim mi var Oy dağlar oy oy dağlar Uzaklarda yarim mi var Oy dağlar oy oy dağlar Evde bekleyen yarim mi var Oy dağlar oy dağlar Uzaklarda yarim mi var Oy dağlar oy oy dağlar Evde bekleyen yarim mi var Oy dağlar oy oy dağlar Uzaklarda yarim mi var

Niye Böyle Anne Yüzüne baktığımda Neden yüzü gülmüyor Tam sabah olacak derken Birden gece oluyor Öyle çok yalnızım ki Sığmıyorum geceye Ay bile bak kararmış Hüzün çökmüş geceye Niye böyle anne Niye böyle anne Niye başım dönüyor Niye böyle anne Niye böyle anne Niye içim geçiyor Niye böyle anne Niye böyle anne Niye başım dönüyor Niye böyle anne Niye böyle anne Niye içim geçiyor Yüzüne baktığımda Neden yüzü gülmüyor Tam sabah olacak derken Birden gece oluyor İnsanlar yalnızdırlar Sığmıyorlar geceye Ay bile bak kararmış Hüzün çökmüş geceye Niye böyle anne Niye böyle anne Yine başım dönüyor Niye böyle anne Niye böyle anne Yine içim geçiyor Niye böyle anne Niye böyle anne Yine başım dönüyor Niye böyle anne Niye böyle anne Niye içim geçiyor Niye böyle anne Niye böyle anne Niye başım dönüyor Niye böyle anne Niye böyle anne Yine içim geçiyor Niye böyle anne Niye böyle an-

Benden Selam Söyleyin Yağmurdan çıkar gelirdim Başımı, öne eğerdim Yağmurdan çıkar gelirdim Başımı, öne eğerdim İşsizdim biliyordun Çaresizdim biliyordun Yine de çok seviyordun İşsizdim biliyordun Çaresizdim biliyordun Yine de çok seviyordun, ya sonra? Benden selam söyleyin O nazlı sevgiliye Tutsakmış da ne olmuş Demiş birisine Benden selam söyleyin O nazlı gözlerime Unutamadım, unutamadım Benden selam söyleyin O nazlı sevgiliye Tutsakmış da ne olmuş Demiş birisine Benden selam söyleyin O nazlı gözlerime Unutamadım, unutamadım Acı tatlı günlerimiz Oldu elbette Acı tatlı günlerimiz Oldu bizim de Anlatırdım gülerdin Gözlerimden öperdin Bu günler geçecek derdin Anlatırdım gülerdin Gözlerimden öperdin Bu günler geçecek derdin, ya sonra? Benden selam söyleyin O nazlı sevgiliye Hapismiş de ne olmuş Demiş birisine Benden selam söyleyin O nazlı gözlerime Unutamadım, unutamadım Benden selam söyleyin O nazlı sevgiliye Hapismiş de ne olmuş Demiş birisine Benden selam söyleyin O nazlı sevgiliye Unutamadım, unutamadım

Jilet Yiyen Kız O kızı nerede, nasıl görsem Aklımı başımdan alır ağzı Saçları şıra köpüğü desem Kaşları bıçak izi kırmızı Yakut pulları mı desem, ne bu görkem? Kanlı gözbebeklerindeki yazı Beni nasıl büyüledi bilmem Kirpikleri, kirpikleri örümcek kırmızı O kızı nerede, nasıl görsem Aklımı başımdan alır ağzı Saçları şıra köpüğü desem Kaşları bıçak izi kırmızı Yakut pulları mı, bu ne görkem? Kanlı gözbebeklerindeki yazı Beni nasıl büyüledi bilmem Kirpikleri örümcek kırmızı Kızıl demirden bir ünlem Salınması yangın yalazı Korkmasam öpmeye, eğilsem Dişleri elektrik kırmızı Jilet yiyen kız, Merihli gecem Birlikte bulacağız belamızı Sonumuz kuşkusuz cehennem Kırmızı, kırmızı, kırmızı Jilet yiyen kız, Merihli gecem Birlikte bulacağız belamızı Sonumuz kuşkusuz cehennem Kırmızı, kırmızı, kırmızı Çarpılmışım, başım sersem Sevdim jilet yiyen kızı Göğsündeki kumrulara değsem Gagaları zehirli kırmızı İçerse kezzap içer hem Sarhoş da olmaz azıp bazı Yasak bölgelerine insem Tüyleri ısırgan kırmızı Gece gündüz tek düşüncem Kasıklarımdaki ince sızı Artık kimseyle sevişemem Anladım, sevişmek kırmızı Kızıl demirden bir ünlem Salınması yangın yalazı Korkmasam öpmeye, eğilsem Dişleri elektrik kırmızı Jilet yiyen kız, Merihli gecem Birlikte bulacağız belamızı Sonumuz kuşkusuz cehennem Kırmızı, kırmızı, kırmızı Jilet yiyen kız, Merihli gecem Birlikte bulacağız belamızı Sonumuz kuşkusuz cehennem Kırmızı, kırmızı, kırmızı Jilet yiyen kız, Merihli gecem Birlikte bulacağız belamızı Sonumuz kuşkusuz cehennem Kırmızı, kırmızı, kırmızı

Sensiz Yaşayabilmerem Güzelim yürekten bağlıyam sana Eziyet eder mi seven sevene Güzelim yürekten bağlıyam sana Eziyet eder mi seven sevene Yandırdın kalbimi aman Ay kaşları keman Bu derdime inan yar Sensiz yaşayabilmerem Ey sevgili canan Bu derdime inan Yandırdın kalbimi aman Ay kaşları keman Bu derdime inan yar Sensiz yaşayabilmerem Ey sevgili canan Bu derdime inan Seni görmeyende fenadır halim İntizarda koyma gadan ben alım Seni görmeyende fenadır halim İntizarda koyma gadan ben alım Yandırdın kalbimi aman Ay kaşları keman Bu derdime inan yar Sensiz yaşayabilmerem Ey sevgili canan Bu derdime inan Yandırdın kalbimi aman Ay kaşları keman Bu derdime inan yar Sensiz yaşayabilmerem Ey sevgili canan Bu derdime inan