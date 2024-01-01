Ahmet Kaya

Divane Şarkı Sözleri
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Ömrümde nice sızı var
Kışların önü yazı var
Ömrümde nice sızı var
Kışların önü yazı var
Kalbim kuşatmalarda dar
Dağlarda ölmek isterim
Kalbim kuşatmalarda dar
Dağlarda ölmek isterim
Verilir hiç tutulmaz söz
Her yanımda bin namert göz
Verilir hiç tutulmaz söz
Her yanımda bin namert göz
Gardaşlarım olmuş bir köz
Dağlarda ölmek isterim
Gardaşlarım olmuş bir köz
Dağlarda ölmek isterim
Oy dağlar oy dağlar
Uzaklarda yarim mi var
Oy dağlar oy oy dağlar
Evde bekleyen yarim mi var
Ben ateşten hınçtan doğdum
Zamansız solan gül oldum
Ben ateşten hınçtan doğdum
Zamansız solan gül oldum
Üç beş kuruşa kul oldum
Dağlarda ölmek isterim
Üç beş kuruşa kul oldum
Dağlarda ölmek isterim
Kaç bahar ağladım kaldım
Derin hasretlerde yandım
Kaç bahar ağladım kaldım
Derin hasretlerde yandım
Kentler zalimdi dayandım
Dağlarda ölmek isterim
Kentler zalimdi dayandım
Dağlarda ölmek isterim
Oy dağlar oy dağlar
Evde bekleyen yarim mi var
Oy dağlar oy oy dağlar
Uzaklarda yarim mi var
Oy dağlar oy oy dağlar
Evde bekleyen yarim mi var
Oy dağlar oy dağlar
Uzaklarda yarim mi var
Oy dağlar oy oy dağlar
Evde bekleyen yarim mi var
Oy dağlar oy oy dağlar
Uzaklarda yarim mi var
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Yine kar yağıyor sokaklara
Sana yar yol bulamıyorum
Dinlenmiyor şu gönlümün kavuşmak endişesi
Gözlerin Cezayir Menekşesi
Dinlenmiyor şu gönlümün kavuşmak endişesi
Gözlerin Cezayir Menekşesi
***
İmdat yine mi yol
İmdat yine mi kar
İmdat yine mi karlardan
Yollar örtülüyor
***
İmdat yine mi yol
İmdat yine mi kar
İmdat yine mi karlardan
Yollar örtülüyor
***
Yaptığın cezaya girer senin
Gün olur her alev küllenir
Küllenmiyor şu yangının büyüyor hay aksi
Gözlerin Cezayir Menekşesi
***
İmdat yine mi yol
İmdat yine mi kar
İmdat yine mi karlardan
Yollar örtülüyor
***
İmdat yine mi yol
İmdat yine mi kar
İmdat yine mi karlardan
Yollar örtülüyor
***
Şu yağan karlar gönlümün cezai müeyyidesi
Gözlerin Cezayir Menekşesi
Şu yağan karlar gönlümün cezai müeyyidesi
Gözlerin Cezayir Menekşesi
***
İmdat yine mi yol
İmdat yine mi kar
İmdat yine mi karlardan
Yollar örtülüyor
***
İmdat yine mi yol
İmdat yine mi kar
İmdat yine mi karlardan
Yollar örtülüyor
-
Hele bir anla aşkı zamanla
Kışlar bahara döner gibidir
Var mi dünyada askından başka
Yandı derken söner gibidir
***
Her derdime yar ortağım ol da
Gökten melekler iner gibidir o zaman
Al aşkını yar ah ver aşkını yar
Aşk kışın doğan güneşler gibidir
***
Sana yine muhtacım
Gel benim baş tacım yar
Bana yine sen lazımsın
Gel benim sultanım yar
***
Ay aman yar sana
Söylemeliyim içimde tutamam yar
***
Tutamam yar unutamam yar
Ölüm var dünyada
***
Hele bir anla aşkı zamanla
Kışlar bahara döner gibidir
Var mı dünyada aşkından başka
Aşk sevdiğim şehirler gibidir
***
Her derdime yar ortağım ol da
Gökten melekler iner gibidir o zaman
Al aşkını yar ah ver aşkını yar
Aşk kışın doğan güneşler gibidir
***
***
Yeri göğü deldin yar
Bana geri geldin mi yar
Bana divane diyorlar
Yok artık uslandım yar
***
Ay aman yar sana
Söylemeliyim içimde tutamam yar
***
Tutamam yar unutamam yar
Ölüm var dünyada
-
Gel benimle çok çok uzaklara
Hüzünlerini bir parça aşkla değiştir
Gel benimle bilinmez duraklara
Mevsimlerini bir dalga yaza dönüştür
***
Gel benimle çok çok uzaklara
Hüzünlerini bir parça aşkla değiştir
Gel benimle bilinmez duraklara
Mevsimlerini bir dalga yaza dönüştür
***
Bırak
Dudaklarından benler okunsun
Bırak
ellerim saçlarına dokunsun
***
Bırak
kulaklarımdan sesin uğulsun
Bırak
Ellerim saçlarına dokunsun
***
Söz veriyorum
her şey çok güzel olacak
sadece sen ve ben..
***
Söz veriyorum
her şey çok güzel olacak
sadece sen ve ben..
-
Hüzünler başıma vurdu yine
Sevginin çıkmaz yollarında senin dolaylarında
Sana dair hasretim yüzyıllardan kalma
Aklımı kaçırıyorum bu cinnet akşamlarında
***
Orda her kiminleysen belki sevgilinleysen
Söyle kumralım için sızlamaz mı
Bilmem hatırlar mısın gözlerim ne renkti
Söyle kumralım benim adım neydi
***
Sahip olduğum her şeydin
Her şeyimi alıp gittin
***
Bu kaçıncı hasretim aylardan hangi aydır
Söyle kumralım ben adımı unuttum
Bilmem hatırlar mısın gözlerim ne renkti
Söyle kumralım benim adım neydi
***
Ne zaman güneş doğar aylardan hangi aydır
Söyle kumralım ben adımı unuttum
Bilmem hatırlar mısın gözlerim ne renkti
Söyle kumralım benim adım neydi
-
Çok mu kolay bu son demesi
Vermiyorum ki son nefesi
Ellerin eskisi gibi beyaz mı
Bana bunları o ellerle mi yazdın
***
Ah yeniden başlamalı dersen
Zaman daha yavaşlamalı dersen
Beklemek eskisi gibi kolay mı
Zaman geçmiyor zaman yalan mı
***
Yine karşılaşırız
Dünya küçük aşkın büyük
Yine karşılaşırız
Dünya küçük aşkın büyük
***
Mevsimler dönünce yaza
Kuşlar döner pişman
Şimdi sen mi ben mi
Kim suçlu kimse yar
***
Voltalar atıyorlar
İçimde pişmanlıklar
Şimdi sen mi ben mi
Kıydılar ikimize
***
Çok mu kolay bu son demesi
Vermiyorum ki son nefesi
Ellerin eskisi gibi beyaz mı
Bana bunları o ellerle mi yazdın
***
Ah yeniden başlamalı dersen
Zamanı var beklemeli dersen
Beklemek eskisi gibi kolay mı
Zaman geçmiyor zaman yalan mı
***
Yine karşılaşırız
Dünya küçük aşkın büyük
Yine karşılaşırız
Dünya küçük aşkın büyük
***
Mevsimler dönünce yaza
Kuşlar döner pişman
Şimdi sen mi ben mi
Kim suçlu kimse yar
***
Voltalar atıyorlar
İçimde pişmanlıklar
Şimdi sen mi ben mi
Kıydılar ikimize
***
Çok mu kolay
Bu son demesi
Vermiyorum ki son nefesi
Sen ne yazarsan yaz ey sevgili
Mektupla biten ömrümce sürmeli
Yok sensiz olmaz
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