Ahmet Kaya

Değirmen başında vurdular beni oy, vurdular beni oy Kilimli çarşafa oğul, oğul, oğul sardılar beni Kilimli çarşafa oğul, oğul, oğul sardılar beni Vurma zalım vurma Nar danesiyem oy, nar danesiyem oy Anamın, babamın oğul, oğul, oğul bir danesiyem Anamın, babamın oğul, oğul, oğul bir danesiyem Atımı bağladım nar ağacına oy, nar ağacına oy Yâr götürdü beni oğul, oğul, oğul darağacına Yâr götürdü beni oğul, oğul, oğul darağacına Vurma Ragıp vurma Nar danesiyem of, nar danesiyem of Anamın, babamın oğul, oğul, oğul bir danesiyem Anamın, babamın oğul, oğul, oğul bir danesiyem

Hey göklere duman durmuş dağlar, hey Hey göklere duman durmuş dağlar, hey Değirmenin üstü her gün yel olmaz Değirmenin üstü her gün yel olmaz Dinle ağa, dinle paşa, dinle bey Dinle ağa, dinle paşa, dinle bey Sen söylersin o susmaz mı bel olmaz Sen söylersin o susmaz mı bel olmaz Dinle ağa, dinle paşa, dinle bey Dinle ağa, dinle paşa, dinle bey Sen söylersin o susmaz mı bel olmaz Sen söylersin o susmaz mı bel olmaz Kızılırmak akar suyun içerler Kızılırmak akar suyun içerler Aç kalırlar, yurttan yurda göçerler Aç kalırlar, yurttan yurda göçerler Varıp eylem köprüsünü geçerler Varıp eylem köprüsünü geçerler Öldüler mi, kaldılar mı bel olmaz Öldüler mi, kaldılar mı bel olmaz Varıp eylem köprüsünü geçerler Varıp eylem köprüsünü geçerler Öldüler mi, kaldılar mı bel olmaz Öldüler mi, kaldılar mı bel olmaz Ummam artık olanlar böyle olsun Ummam artık olanlar böyle olsun Yeni çağda mızrak çuvala girsin Yeni çağda mızrak çuvala girsin Vergi dersin, ümük dersin, can dersin Vergi dersin, ümük dersin, can dersin Verirler mi, alırlar mı bel olmaz Verirler mi, alırlar mı bel olmaz Vergi dersin, ümük dersin, can dersin Vergi dersin, ümük dersin, can dersin Verirler mi, alırlar mı bel olmaz Verirler mi, alırlar mı bel olmaz