Ahmet Kaya

Değirmen Başında Vurdular Beni Değirmen başında vurdular beni oy, vurdular beni oy Kilimli çarşafa oğul, oğul, oğul sardılar beni Kilimli çarşafa oğul, oğul, oğul sardılar beni Vurma zalım vurma Nar danesiyem oy, nar danesiyem oy Anamın, babamın oğul, oğul, oğul bir danesiyem Anamın, babamın oğul, oğul, oğul bir danesiyem Atımı bağladım nar ağacına oy, nar ağacına oy Yâr götürdü beni oğul, oğul, oğul darağacına Yâr götürdü beni oğul, oğul, oğul darağacına Vurma Ragıp vurma Nar danesiyem of, nar danesiyem of Anamın, babamın oğul, oğul, oğul bir danesiyem Anamın, babamın oğul, oğul, oğul bir danesiyem

Dağlarda Kar Olsaydım Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım Bir asi rüzgâr olsaydım olsaydım Arar bulur muydun beni beni Sahipsiz mezar olsaydım olsaydım Arar bulur muydun beni beni Sahipsiz mezar olsaydım olsaydım Arar bulur muydun beni beni Sahipsiz mezar olsaydım olsaydım Sahipsiz mezar olsaydım olsaydım Sahipsiz mezar olsaydım olsaydım Şu yangında har olsaydım olsaydım Ağlayıp bizar olsaydım olsaydım Belki yaslanırdın bana bana Mahpusta duvar olsaydım olsaydım Belki yaslanırdın bana bana Mahpusta duvar olsaydım olsaydım Belki yaslanırdın bana bana Mahpusta duvar olsaydım olsaydım Belki yaslanırdın bana bana Mahpusta duvar olsaydım olsaydım Şu bozkırda han olsaydım olsaydım Yıkık perişan olsaydım olsaydım Yine sever miydin beni beni Simsiyah duman olsaydım olsaydım Yine sever miydin beni beni Simsiyah duman olsaydım olsaydım Yine sever miydin beni beni Simsiyah duman olsaydım olsaydım Simsiyah duman olsaydım olsaydım Simsiyah duman olsaydım olsaydım Şu yarada kan olsaydım olsaydım Dökülüp ziyan olsaydım olsaydım Bu dünyada yerim yokmuş yokmuş Keşke bir yalan olsaydım olsaydım Bu dünyada yerim yokmuş yokmuş Keşke bir yalan olsaydım olsaydım Bu dünyada yerim yokmuş yokmuş Keşke bir yalan olsaydım olsaydım Keşke bir yalan olsaydım olsaydım Keşke bir yalan olsaydım olsaydım

Bahtiyar Bildiğim bi' tek şey vardı, Diyarbakırlıydı, kod adı Bahtiyar'dı Geçiyor önümden sirenler içinde Ah, eller üstünde, çiçekler içinde Geçiyor önümden sirenler içinde Ah, eller üstünde, çiçekler içinde Dudağımda yarım bir sevdanın hüznü Aslan gibi göğsü türküler içinde Dudağımda yarım bir sevdanın hüznü Aslan gibi göğsü türküler içinde Rastlardım avluda hep volta atarken Cigara içerken yahut coplanırken Rastlardım avluda hep volta atarken Cigara içerken yahut coplanırken Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi Çocukça sevdiği çiçeği sularken Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi Çocukça sevdiği çiçeği sularken Diyarbakırlıymış, kod adı Bahtiyar Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar Diyarbakırlıymış, kod adı Bahtiyar Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar Yaralıyım yerde kalan sazı kadar Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar Yaralıyım yerde kalan sazı kadar Beni tez saldılar, o kaldı içeride Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde Beni tez saldılar, o kaldı içeride Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde Ne yapsa, ne etse üstüne gitmişler Mavi gökyüzünü ona dar etmişler Ne yapsa, ne etse üstüne gitmişler Mavi gökyüzünü ona dar etmişler Gazetede gördüm üç satır yazıyla Uzamış sakalı, çatlamış sazıyla Gazetede gördüm üç satır yazıyla Uzamış sakalı, çatlamış sazıyla Birileri ona, "Ölmedin" diyordu Ölüm ilanında hüzünle gülüyordu Birileri ona, "Ölmedin" diyordu Ölüm ilanında hüzünle gülüyordu Diyarbakırlıymış, kod adı Bahtiyar Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar Diyarbakırlıymış, kod adı Bahtiyar Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar Yaralıyım yerde kalan sazı kadar Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar Yaralıyım yerde kalan sazı kadar Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar Yaralıyım yerde kalan sazı kadar

Doğum Günü Vaytle, vaytle Vaytle vay, vay, vay Vaytle vay *** İnsanların yüzlerini göremiyorum Boğazım düğüm düğüm çözemiyorum İnsanların yüzlerini göremiyorum Boğazım düğüm düğüm çözemiyorum *** İstesen de yanına gelemiyorum Tutsam şu karanlığı Tutsam da yırtsam Ah elim tutuşmasa, elini tutsam Susmasan konuşsan, sesini duysam Tutsam güzel yüzünü, bağrıma bassam *** Doğum günüm gülüm Doğum günüm gülüm Doğum günüm diyorsun Doğum günüm gülüm Doğum günüm bugün Doğum günüm diyorsun *** Doğum günün kutlu olsun Mutlu ol senelerce Sana boncuktan kuş yaptım Konacak pencerene Karakollar beni alır, sorgular gecelerce Hiç bekleme belki gelmem, gelemem senelerce *** Doğum günün kutlu olsun Mutlu ol senelerce Sana boncuktan kuş yaptım Konacak pencerene Karakollar beni alır, sorgular gecelerce Hiç bekleme belki gelmem, gelemem senelerce

Diyarbakır Türküsü Diyarbakır ortasında vurulmuş uzanırım Ben bu kurşun sesini nerede olsa tanırım Bu dağlarda gençliğim cayır cayır yanarken Ay vurur gözyaşıma ben gecede kalırım ben gecede kalırım Bu dağlarda gençliğim cayır cayır yanarken Ay vurur gözyaşıma ben gecede kalırım Üzülme sen üzülme başını öne eğme Gün olur kavuşuruz dert etme Diyarbakır Ağlama sen ağlama kanlı bezler bağlama Bu yangın söner birgün ağlama Diyarbakır Diyarbakır yolunda toz olmuş dağılırım Bu hırçın depremlerle sarsılırım kanarım Arkadaşların yüzü ağır ağır solarken Gün doğar yaylalara kahrımdan utanırım kahrımdan utanırım Arkadaşların yüzü ağır ağır solarken Gün doğar yaylalara kahrımdan utanırım Ey fırtınalı bayır ey mazlum Diyarbakır Dağlarında kızıl ateş alnında kızıl bakır Çiğdemler solar gibi anneler yanar gibi Dizlerine döküldüm ağlama Diyarbakır Ey fırtınalı bayır ey mazlum Diyarbakır Dağlarında kızıl ateş alnında kızıl bakır Çiğdemler solar gibi anneler yanar gibi Dizlerine döküldüm ağlama

Hey Göklere Hey göklere duman durmuş dağlar, hey Hey göklere duman durmuş dağlar, hey Değirmenin üstü her gün yel olmaz Değirmenin üstü her gün yel olmaz Dinle ağa, dinle paşa, dinle bey Dinle ağa, dinle paşa, dinle bey Sen söylersin o susmaz mı bel olmaz Sen söylersin o susmaz mı bel olmaz Dinle ağa, dinle paşa, dinle bey Dinle ağa, dinle paşa, dinle bey Sen söylersin o susmaz mı bel olmaz Sen söylersin o susmaz mı bel olmaz Kızılırmak akar suyun içerler Kızılırmak akar suyun içerler Aç kalırlar, yurttan yurda göçerler Aç kalırlar, yurttan yurda göçerler Varıp eylem köprüsünü geçerler Varıp eylem köprüsünü geçerler Öldüler mi, kaldılar mı bel olmaz Öldüler mi, kaldılar mı bel olmaz Varıp eylem köprüsünü geçerler Varıp eylem köprüsünü geçerler Öldüler mi, kaldılar mı bel olmaz Öldüler mi, kaldılar mı bel olmaz Ummam artık olanlar böyle olsun Ummam artık olanlar böyle olsun Yeni çağda mızrak çuvala girsin Yeni çağda mızrak çuvala girsin Vergi dersin, ümük dersin, can dersin Vergi dersin, ümük dersin, can dersin Verirler mi, alırlar mı bel olmaz Verirler mi, alırlar mı bel olmaz Vergi dersin, ümük dersin, can dersin Vergi dersin, ümük dersin, can dersin Verirler mi, alırlar mı bel olmaz Verirler mi, alırlar mı bel olmaz

Duman Çökmüş Munzura Ah ey, ey, ey, ey Dersimliler, Dersimliler Mavzerleri, mavzerleri türkü söyler Al al bir ata binmişler Kekilim öne sermişler Kor kor mermiler yakmışlar Dersimliler, dersimliler Burası Dersim'dir babam Zulmedene vardır kavgam Burası Dersim'dir kardaş Zulmedene vardır savaş Ah ey, ey Duman çökmüş o Munzur'a Geçit vermezler hınzıra Zalimlere vura, vura Dersimliler, dersimliler Zalımlara vura, vura Dersimliler, Dersimliler Burası Dersim'dir babam Zulmedene vardır kavgam Burası Dersim'dir kardaş Zulmedene vardır savaş Burası Dersim'dir babam Zulmedene vardır kavgam Burası Dersim'dir kardaş Zulmedene vardır savaş

Hadi Sen Git İşine Dağlar dize düz olur lo Yar gelmese ne olur Bir yar gider, bin yar gelir Düşmanlar görür kör olur Hadi sen git işine de Herkes kendi işine Dağlarımda zulüm var lo Düşemem yar peşine Hadi sen git işine de Herkes kendi işine Dağlarımda zulüm var lo Düşemem yar peşine Güle baykuş kondurmayın Küstürüp soldurmayın Yare bir şeyler söyleyip Kafamı bozdurmayın Hadi sen git işine de Herkes kendi işine Dağlarımda zulüm var lo Düşemem yar peşine Hadi sen git işine de Herkes kendi işine Dağlarımda zulüm var lo Düşemem yar peşine Hadi çek git işine de Herkes kendi işine Dağlarımda zulüm var lo Düşemem yar peşine