Beni Bul Şarkı Sözleri
Ahmet Kaya Beni Bul şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ahmet Kaya Beni Bul şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Beni Bul sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Biz dağlarda keklik idik
Şimdi bu çöplükte karga olduk
Bizimde boyumuzu aştı bu şehir
Yerlere serildik madara olduk
Bizimde boyumuzu aştı bu şehir
Yerlere serildik madara olduk
Demedim mi Haydar, demedim mi sana
Bu İstanbul yutar adamı
Demedim mi Haydar, demedim mi söyle
Bu şerefsiz geceler satar adamı
Demedim mi Haydar, demedim mi sana
Bu İstanbul yutar adamı
Demedim mi Haydar, demedim mi söyle
Bu şerefsiz geceler satar adamı
Biz umutlar yolcusuyduk
Rakı sofrasında bir meze olduk
Bizimde harcımız değildi sevmek
Yosmalar içinde kepaze olduk
Bizimde harcımız değildi sevmek
Yosmalar içinde kepaze olduk
Demedim mi Haydar, demedim mi sana
Bu İstanbul yutar adamı
Demedim mi Haydar, demedim mi söyle
Bu şerefsiz geceler satar adamı
Demedim mi Haydar, demedim mi sana
Bu İstanbul yutar adamı
Demedim mi Haydar, demedim mi söyle
Bu şerefsiz geceler satar adamı
Demedim mi Haydar, demedim mi sana
Bu İstanbul yutar adamı
Demedim mi Haydar, demedim mi söyle
Bu şerefsiz geceler satar adamı
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Ağladım gözyaşlarım döndü denize
Ben derdimi kimseye söyleyemedim
***
Kurşunlara gelirken arka mahallede
Düştüm de yerlere bir of demedim
Kurşunlara gelirken arka mahallede
Düştüm de yerlere bir of demedim
***
Başıma neler geldi sana diyemedim
Beni kaç kere dövdüler
Adını söylemedim
***
Başıma neler geldi sana diyemedim
Beni kaç kere vurdular
Adını söylemedim
***
Off of of off of of of
Yıkılsın evin
***
Ağladım gözyaşlarım düştü ateşe
Yine de bu yangını söndüremedim
***
Bağıra bağıra yazdım seni içime
Bir kez olsun yüzünü güldüremedim
Bağıra bağıra yazdım seni içime
Bir kez olsun yüzünü güldüremedim
***
Başıma neler geldi sana diyemedim
Beni kaç kere dövdüler
Adını söylemedim
***
Başıma neler geldi sana diyemedim
Beni kaç kere vurdular
Adını söylemedim
***
Off of of off of of of
Yıkılsın evin
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Dün gece gördüm düşümde
Seni özledim anne
Elin yine ellerimde
Gözlerin ağlamaklı
Gözyaşlarını sildim anne
Camlar düştü yerlere
Elim, elim kan içinde
Yanıma gel, yanıma anne
İki yanımda iki polis
Ellerim kelepçede
Beni bul, beni bul anne
Camlar düştü yerlere
Elim, elim kan içinde
Yanıma gel, yanıma anne
İki yanımda iki polis
Ellerim kelepçede
Beni bul, beni bul anne
Dün gece gördüm düşümde
Seni özledim anne
Gözlerinden akan bendim
Düştüm göğsüne
Söyle canın yandımı anne?
Camlar düştü yerlere
Elim, elim kan içinde
Yanıma gel, yanıma anne
İki yanımda iki polis
Ellerim kelepçede
Beni bul, beni bul anne
Camlar düştü yerlere
Elim, elim kan içinde
Yanıma gel, yanıma anne
İki yanımda iki polis
Ellerim kelepçede
Beni bul, beni bul anne
Camlar düştü yerlere
Elim, elim kan içinde
Yanıma gel, yanıma anne
İki yanımda iki polis
Ellerim kelepçede
Beni bul, beni bul, beni bul anne
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Yağmur yağar sel olurum
Toprak döner toz olurum hey
Seni sevdim gam çekmeden
Gün ortasında ölürüm hey
Yağmur yağar sel olurum
Toprak döner toz olurum hey
Seni sevdim gam çekmeden
Gün ortasında ölürüm hey
Canım benim can yoldaşım
Gül tenimde kara benim hey hey hey hey
Canım benim can yoldaşım
Gül tenimde belam benim hey vah vah
Gün doğarken meyhanede
Bardağımda rakım benim hey
Çorbamda tuzum közde biberim
Belimde silahım benim hey
Gün doğarken meyhanede
Bardağımda rakım benim hey hey hey
Çorbamda tuzum közde biberim
Belimde silahım benim hey
Canım benim can yoldaşım
Gül tenimde kara benim hey hey hey hey
Canım benim can yoldaşım
Gül tenimde belam benim hey vah vah
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Bir ince pusudayım,
Yolumun üstü engerek
Bir garip akşamdayım
Sırtımı gözler tüfek
Ben senin sokağına ulaşamam, dardayım,
O mazlum gözlerine bakamam, firardayım
Oysa ben bu gece yüreğim elimde
Sana bir sırrımı söyleyecektim
Şu mermi içimi delmeseydi eğer,
Seni alıp götürecektim
Beni vur
Beni onlara verme
Külüm(ü) al, uzak yollara savur
Dağılsın dağlara dağılsın bu
Sevdamız, ama sen ağlama, dur
Beni vur
Beni onlara verme
Külüm al, uzak yollara savur
Dağılsın dağlara dağılsın bu
Öykümüz, ama sen ağlama, dur
Bir ince pusudayım
Bu gece zehir zemberek
Bir yolun sonundayım
Sessizce tükenerek
Ah senin ellerine uzanamam, yerdeyim
O masum hayallere varamam, ölmekteyim
Oysa ben bu gece, yüreğim elimde
Sana bir sırrımı söyleyecektim
Şu mermi içimi delmeseydi eğer,
Seni alıp götürecektim
Beni vur
Beni onlara verme
Külüm al, uzak yollara savur
Dağılsın dağlara dağılsın bu
Sevdamız, ama sen ağlama, dur
Beni vur
Beni onlara verme
Külüm al, uzak yollara savur
Dağılsın dağlara dağılsın bu
Öykümüz, ama sen ağlama, dur
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