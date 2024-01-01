Ahmet Kaya

Demedim mi Haydar Biz dağlarda keklik idik Şimdi bu çöplükte karga olduk Bizimde boyumuzu aştı bu şehir Yerlere serildik madara olduk Bizimde boyumuzu aştı bu şehir Yerlere serildik madara olduk Demedim mi Haydar, demedim mi sana Bu İstanbul yutar adamı Demedim mi Haydar, demedim mi söyle Bu şerefsiz geceler satar adamı Demedim mi Haydar, demedim mi sana Bu İstanbul yutar adamı Demedim mi Haydar, demedim mi söyle Bu şerefsiz geceler satar adamı Biz umutlar yolcusuyduk Rakı sofrasında bir meze olduk Bizimde harcımız değildi sevmek Yosmalar içinde kepaze olduk Bizimde harcımız değildi sevmek Yosmalar içinde kepaze olduk Demedim mi Haydar, demedim mi sana Bu İstanbul yutar adamı Demedim mi Haydar, demedim mi söyle Bu şerefsiz geceler satar adamı Demedim mi Haydar, demedim mi sana Bu İstanbul yutar adamı Demedim mi Haydar, demedim mi söyle Bu şerefsiz geceler satar adamı Demedim mi Haydar, demedim mi sana Bu İstanbul yutar adamı Demedim mi Haydar, demedim mi söyle Bu şerefsiz geceler satar adamı

Arka Mahalle Ağladım gözyaşlarım döndü denize Ben derdimi kimseye söyleyemedim *** Kurşunlara gelirken arka mahallede Düştüm de yerlere bir of demedim Kurşunlara gelirken arka mahallede Düştüm de yerlere bir of demedim *** Başıma neler geldi sana diyemedim Beni kaç kere dövdüler Adını söylemedim *** Başıma neler geldi sana diyemedim Beni kaç kere vurdular Adını söylemedim *** Off of of off of of of Yıkılsın evin *** Ağladım gözyaşlarım düştü ateşe Yine de bu yangını söndüremedim *** Bağıra bağıra yazdım seni içime Bir kez olsun yüzünü güldüremedim Bağıra bağıra yazdım seni içime Bir kez olsun yüzünü güldüremedim *** Başıma neler geldi sana diyemedim Beni kaç kere dövdüler Adını söylemedim *** Başıma neler geldi sana diyemedim Beni kaç kere vurdular Adını söylemedim *** Off of of off of of of Yıkılsın evin

Beni Bul Anne Dün gece gördüm düşümde Seni özledim anne Elin yine ellerimde Gözlerin ağlamaklı Gözyaşlarını sildim anne Camlar düştü yerlere Elim, elim kan içinde Yanıma gel, yanıma anne İki yanımda iki polis Ellerim kelepçede Beni bul, beni bul anne Camlar düştü yerlere Elim, elim kan içinde Yanıma gel, yanıma anne İki yanımda iki polis Ellerim kelepçede Beni bul, beni bul anne Dün gece gördüm düşümde Seni özledim anne Gözlerinden akan bendim Düştüm göğsüne Söyle canın yandımı anne? Camlar düştü yerlere Elim, elim kan içinde Yanıma gel, yanıma anne İki yanımda iki polis Ellerim kelepçede Beni bul, beni bul anne Camlar düştü yerlere Elim, elim kan içinde Yanıma gel, yanıma anne İki yanımda iki polis Ellerim kelepçede Beni bul, beni bul anne Camlar düştü yerlere Elim, elim kan içinde Yanıma gel, yanıma anne İki yanımda iki polis Ellerim kelepçede Beni bul, beni bul, beni bul anne

Can Yoldaşım Yağmur yağar sel olurum Toprak döner toz olurum hey Seni sevdim gam çekmeden Gün ortasında ölürüm hey Yağmur yağar sel olurum Toprak döner toz olurum hey Seni sevdim gam çekmeden Gün ortasında ölürüm hey Canım benim can yoldaşım Gül tenimde kara benim hey hey hey hey Canım benim can yoldaşım Gül tenimde belam benim hey vah vah Gün doğarken meyhanede Bardağımda rakım benim hey Çorbamda tuzum közde biberim Belimde silahım benim hey Gün doğarken meyhanede Bardağımda rakım benim hey hey hey Çorbamda tuzum közde biberim Belimde silahım benim hey Canım benim can yoldaşım Gül tenimde kara benim hey hey hey hey Canım benim can yoldaşım Gül tenimde belam benim hey vah vah