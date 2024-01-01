Derin Bir Ah Çektim Şarkı Sözleri
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Ahmet Kaya
Derin Bir Ah Çektim
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Derin bir ah çektin, içim yandı
Kıyamaz gözüm gözlerine
Derin bir ah çektin, içim yandı
Kıyamaz gözüm gözlerine
Rüyalarımdan gelip geçersin
Varamaz elim ellerine
Rüyalarımdan gelip geçersin
Varamaz elim ellerine
Tren yolunda raylar uzar
Uzar da nere gider?
Aya gider, suya gider
Yola gider yar gider?
Benim de başıma gelenler
Adamı kanser eder
Benim de başıma gelenler
Adamı kanser eder
Tren yolunda raylar uzar
Uzar da nere gider?
Aya gider, suya gider
Yola gider yar gider
Benim de başıma gelenler adamı kanser eder
Benim de başıma gelenler insanı kanser eder
Derin bir ah çektin, içim yandı
Dayanmaz gönlüm hasretine
Derin bir ah çektin, içim yandı
Dayanmaz gönlüm hasretine
Arzularımdan gelip geçersin
Yaslanmaz başım dizlerine
Arzularımdan gelip geçersin
Yaslanmaz başım dizlerine
Gurbet olunca yollar uzar
Uzar da nere gider?
Dağa gider, taşa gider
Aşka gider yar gider
Benim de başıma gelenler
Adamı kanser eder
Benimde başıma gelenler
İnsanı kanser eder
Derin bir ah çektin, içim yandı
Yetişmez gönlüm gençliğine
Derin bir ah çektin, içim yandı
Yetişmez gönlüm gençliğine
Son nefesimden gelip geçersin
Yağamaz gözüm ellerine
Son nefesimden gelip geçersin
Yağamaz gözüm ellerine
Darağacında ipler uzar
Uzar da nere gider?
Cana gider, kana gider
Sona gider yar gider
Benim de başıma gelenler
Adamı kanser eder
Benim de başıma gelenler
İnsanı kanser eder