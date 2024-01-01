Ahmet Kaya

Derin bir ah çektin, içim yandı Kıyamaz gözüm gözlerine Derin bir ah çektin, içim yandı Kıyamaz gözüm gözlerine Rüyalarımdan gelip geçersin Varamaz elim ellerine Rüyalarımdan gelip geçersin Varamaz elim ellerine Tren yolunda raylar uzar Uzar da nere gider? Aya gider, suya gider Yola gider yar gider? Benim de başıma gelenler Adamı kanser eder Benim de başıma gelenler Adamı kanser eder Tren yolunda raylar uzar Uzar da nere gider? Aya gider, suya gider Yola gider yar gider Benim de başıma gelenler adamı kanser eder Benim de başıma gelenler insanı kanser eder Derin bir ah çektin, içim yandı Dayanmaz gönlüm hasretine Derin bir ah çektin, içim yandı Dayanmaz gönlüm hasretine Arzularımdan gelip geçersin Yaslanmaz başım dizlerine Arzularımdan gelip geçersin Yaslanmaz başım dizlerine Gurbet olunca yollar uzar Uzar da nere gider? Dağa gider, taşa gider Aşka gider yar gider Benim de başıma gelenler Adamı kanser eder Benimde başıma gelenler İnsanı kanser eder Derin bir ah çektin, içim yandı Yetişmez gönlüm gençliğine Derin bir ah çektin, içim yandı Yetişmez gönlüm gençliğine Son nefesimden gelip geçersin Yağamaz gözüm ellerine Son nefesimden gelip geçersin Yağamaz gözüm ellerine Darağacında ipler uzar Uzar da nere gider? Cana gider, kana gider Sona gider yar gider Benim de başıma gelenler Adamı kanser eder Benim de başıma gelenler İnsanı kanser eder