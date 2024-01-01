Ahmet Kaya

Dersim Dört Dağ İçinde Dersim dört dağ içinde Dersim dört dağ içinde Gülü bardağ içinde Dersimi hak saklasın Bir yarim var içimde Dersimi hak saklasın Bir yarim var içimde Bir yarim var içimde Noldu ağama noldu Noldu ağama noldu Sarardı benzin soldu Ağam burdan gideli Bu yerler viran oldu Ağam burdan gideli Bu yerler viran oldu Bu yerler viran oldu Harput'un altı kelek Harput'un altı kelek Dersim'e gidek gelek Eli elinde olsun Kapı kapı dilenek Eli elinde olsun Kapı kapı dilenek Kapı kapı dilenek Noldu ağama noldu Noldu ağama noldu Sarardı benzin soldu Ağam burdan gideli Bu yerler viran oldu Ağam burdan gideli Bu yerler viran oldu Bu yerler viran oldu

Acılara Tutunmak Acı çekmek özgürlükse Özgürüz ikimiz de O yuvasız çalıkuşu Bense kafeste kanarya *** O dolaşmış daldan dala Savurmuş yüreğini Ben bölmüşüm yüreğimi Başkaldıran dizelere *** Aramakmış oysa sevmek Özlemekmiş oysa sevmek Bulup bulup yitirmekmiş Düşsel bir oyuncağı *** Yalanmış hepsi yalan Yalanmış hepsi yalan Sevmek diye bir şey varmış Sevmek diye bir şey yokmuş *** Acı çektim günlerce Acı çektim susarak Şu kısacık konuklukta Deprem kargaşasında *** Yaşadım birkaç bin yıl Acılara tutunarak Acı çekmek özgürlükse Özgürüz ikimiz de *** Acılardan arta kalan İşte bu bakışlarmış Buğu diye gözlerinde Gün batımı bulutlarmış *** Yalanmış hepsi yalan Yalanmış hepsi yalan Savrulup gitmek varmış Ayrı yörüngelerde

Hani Benim Gençliğim Hani benim sevincim nerde Bilyelerim topacım Kiraz ağacında yırtılan gömleğim Çaldılar çocukluğumu habersiz *** Penceresiz kaldım anne Penceresiz kaldım anne Uçurtmam tel örgülere takıldı Hani benim gençliğim anne *** Penceresiz kaldım anne Penceresiz kaldım anne Uçurtmam tellere takıldı Hani benim gençliğim nerde *** Ne varsa buğusu genzi yakan Ekmek gibi aşk gibi Ah ne varsa güzellikten yana Bölüştüm büyümüştüm *** Bu ne yaman çelişki anne Bu ne yaman çelişki anne Kurtlar sofrasına düştüm Hani benim gençliğim anne *** Bu ne yaman çelişki anne Bu ne yaman çelişki anne Kurtlar sofrasına düştüm Hani benim gençliğim anne *** Hani benim sevincim nerde Akvaryumum kanaryam Üstüne titrediğim kaktüs çiçeği Aldılar kitaplarımı sorgusuz *** Duvarlar konuşmuyor anne Duvarlar konuşmuyor anne Açık kalmıyor hiç bir kapı Hani benim gençliğim anne *** Duvarlar konuşmuyor anne Duvarlar konuşmuyor anne Açık kalmıyor hiç bir kapı Hani benim gençliğim nerde *** Yağmurları biriktir anne Yağmurları biriktir anne Çağ yangınında tutuştum Hani benim gençliğim anne

Şafak Türküsü Beni burada arama Arama anne Kapıda adımı Adımı sorma *** Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama *** Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama *** Kaç zamandır yüzüm traşlı Gözlerim şafak bekledim Uzarken ellerim kulağım kirişte Ölümü özledim anne Yaşamak isterken delice *** Ah verebilseydim keşke Yüreği avucunda koşan her bir anneye Tepeden tırnağa oğula Ve kıza kesmiş Bir ülkeye armağan *** Düşlerimle sınırsız Diretmişliğimle genç Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma Usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk *** Pir Sultan'ı düşün anne Şeyh Bedrettin'i Börklüce'yi İnsanları düşün anne Düşün ki yüreğin sallansın Düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan Mutlu bir Yusufçuk havalansın *** Beni burada arama Arama anne Kapıda adımı Adımı sorma *** Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama *** Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama

Ağlama Bebek İki buçuk yıllık profesyonel müzik yaşamımın en başında Sizlere "Ağlama Bebeğim" kaseti ile başlamıştım, şarkısıyla Şimdi onu söylemek istiyorum, "Ağlama Bebeğim" Ağlama, bebek, ağlama sen de Umut sende, yarın sende Ağlama, bebek, ağlama sen de Umut sende, yarın sende Yağmur gibi gözlerinden akan yaş niye? Bu suskunluk, bu küskünlük, dargınlık niye? Yağmur gibi gözlerinden akan yaş niye? Bu suskunluk, bu küskünlük, dargınlık niye? Çok uzakta öyle bir yer var O yerlerde mutluluklar Bölüşülmeye hazır Bir hayat var Çok uzakta öyle bir yer var O yerlerde mutluluklar Paylaşılmaya hazır Bir hayat var Ağlama, bebeğim, ağlama sen de Umut sende, hasret sende Ağlama, bebeğim, ağlama sen de Umut sende, yarın sende Dalıp dalıp derinlere düşünmen niye? Bu kızgınlık, bu durgunluk, küskünlük niye? Dalıp dalıp derinlere düşünmen niye? Bu küskünlük, bu durgunluk, sıkıntın niye? Çok uzakta öyle bir yer var O yerlerde mutluluklar Bölüşülmeye hazır Bir hayat var Çok uzakta öyle bir yer var O yerlerde mutluluklar Paylaşılmaya hazır Bir hayat var

Amenna Yaşayanlar bir gün ölür Bir gün ölür elbette Ağaçlarla balıklarla Kuşlarla ben amenna Ağlayanlar bir gün güler Bir gün güler elbette Uyanmakla anlamakla Bilmekle ben amenna Kısa çöp uzun çöpten Hakkını alır elbette Direnmekle kurtulmakla Barışla ben amenna

Geçmiyor Günler Burda çiçekler açmıyor Kuşlar süzülüp uçmuyor Yıldızlar ışık saçmıyor Geçmiyor günler geçmiyor Avluda volta vururum Kah düşünür otururum Türlü hayaller görürüm Geçmiyor günler geçmiyor Dışarıda mevsim baharmış Gezip dolaşanlar varmış Günler su gibi akarmış Geçmiyor günler geçmiyor Gönülde eski sevdalar Gözümde dereler bağlar Aynadan hayalin ağlar Geçmiyor günler geçmiyor Yanımda yatan yabancı Her söz zehir gibi acı Bütün dertlerin en gücü Geçmiyor günler geçmiyor Dışarıda mevsim baharmış Gezip dolaşanlar varmış Günler su gibi akarmış Geçmiyor günler geçmiyor Dışarıda mevsim baharmış Gezip dolaşanlar varmış Günler su gibi akarmış Geçmiyor günler geçmiyor Dışarıda mevsim baharmış Gezip dolaşanlar varmış Günler su gibi akarmış Geçmiyor günler geçmiyor

Bacalar Bizim evin bacaları Aman aman, aman aman kader Bizim evin bacaları Aman aman, aman aman kader Yanmaz oldu sobaları Yanmaz oldu sobaları Aman aman, aman aman kader Yarim gitti gelmez oldu Aman aman, aman aman kader Yarim gitti gelmez oldu Aman aman, aman aman kader Bu da bana bin dert oldu Bu da bana bin dert oldu Aman aman kader Aman aman kader