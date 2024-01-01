Ahmet Kaya

Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne Diyarbekir anladı beni ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Sevince ölesiye sevilir kalınırdı Gidince kırılmış bir dal gibi gidilirdi Gidince kırılmış bir dal gibi gidilirdi Sonra Sonra Sonra şehirler uyur kalbim örselenirdi Sonra Sonra Sonra şehirler uyur kalbim örselenirdi Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne Diyarbekir anladı beni ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen of Ne anılar anladı beni yar ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne anılar anladı beni yar ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne anılar anladı beni yar ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne anılar anladı beni yar ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Gidince upuzun kırılmış dallar gibi Gidince upuzun kırılmış dallar gibi Üşürdü ömrümüz saçakta kuşlar gibi Kederden Kederden Kederden geberten hasret ezberlenirdi Kederden Kederden Kederden geberten hasret ezberlenirdi Ne anılar anladı beni yar ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne anılar anladı hey yar beni ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne anılar anladı beni yar ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Geliyorum köpekler gibi acı çekerek Geliyorum hasretinin gözlerinde öperek Geliyorum köpekler gibi acı çekerek Geliyorum hasretinin gözlerinde öperek