İyimser Bir Gül (Adı: Bahtiyar) Şarkı Sözleri
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Ahmet Kaya
İyimser Bir Gül (Adı: Bahtiyar)
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Vaytle, vaytle
Vaytle vay, vay, vay
Vaytle vay
***
İnsanların yüzlerini göremiyorum
Boğazım düğüm düğüm çözemiyorum
İnsanların yüzlerini göremiyorum
Boğazım düğüm düğüm çözemiyorum
***
İstesen de yanına gelemiyorum
Tutsam şu karanlığı
Tutsam da yırtsam
Ah elim tutuşmasa, elini tutsam
Susmasan konuşsan, sesini duysam
Tutsam güzel yüzünü, bağrıma bassam
***
Doğum günüm gülüm
Doğum günüm gülüm
Doğum günüm diyorsun
Doğum günüm gülüm
Doğum günüm bugün
Doğum günüm diyorsun
***
Doğum günün kutlu olsun
Mutlu ol senelerce
Sana boncuktan kuş yaptım
Konacak pencerene
Karakollar beni alır, sorgular gecelerce
Hiç bekleme belki gelmem, gelemem senelerce
***
Doğum günün kutlu olsun
Mutlu ol senelerce
Sana boncuktan kuş yaptım
Konacak pencerene
Karakollar beni alır, sorgular gecelerce
Hiç bekleme belki gelmem, gelemem senelerce
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