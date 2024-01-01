Ahmet Kaya

Doruklara Sevdalandım Filiz filiz harelendim, dağlara uymak için Kan gölünde kurulandım, hayatı duymak için Kavgalara kuyulandım, sabaha varmak için Kavgalara kuyulandım, sabaha varmak için *** Katarlar gelir geçer, bir geceden bir geceye Yüreğim yare yare, iz bırakır bin acıya Gün olur şafaklanır, karanlıklar bin parçaya Gün olur şafaklanır, karanlıklar bin parçaya *** Denizlerde dalgalandım, taşları oymak için Doruklara sevdalandım, ışığa doymak için Irmaklarda durulandım, dağları duymak için Irmaklarda durulandım, dağları duymak için *** Şarkılar gelir geçer, bir heceden bir heceye Yüreğim yare yare, yankılanır bin acıya Gün olur ufalanır, karanlıklar bin parçaya Gün olur ufalanır, karanlıklar bin parçaya

Dardayım Dardayım yalanım yok Baskın yedim gün gece Gün gece gün gece Örselendi aşklarım üstelik Bir uzak diyardayım Diyardayım diyardayım diyardayım Örselendi aşklarım üstelik Bir uzak diyardayım Diyardayım diyardayım *** Günaydın anneciğim Günaydın babacığım Yine sabah oluyor Evde sabah olmaz deme Orda günler geçmez deme İçime sancı doğuyor *** Günaydın anneciğim Günaydın babacığım Yine sabah oluyor Evde sabah olmaz deme Orda günler geçmez deme İçime sancı doğuyor *** Dardayım yalanım yok Baskın yedim gün gece Gün gece gün gece Örselendi aşklarım üstelik Bir uzak diyardayım Diyardayım diyardayım diyardayım Örselendi aşklarım üstelik Bir uzak diyardayım Diyardayım diyardayım *** Günaydın anneciğim Günaydın babacığım Yine sabah oluyor Evde sabah olmaz deme Orda günler geçmez deme İçime sancı doğuyor *** Günaydın anneciğim Günaydın babacığım Yine sabah oluyor Evde sabah olmaz deme Orda günler geçmez deme İçime sancı doğuyor *** Yüreğini bir kalkan bilip sokaklara çıktım Kahvelerde oturdum çocuklarla konuştum Sıkıldım dertlendim dostlarımla buluştum Bugün de ölmedim anne *** Kapalıydı kapılar perdeler örtük Silah sesleri uzakta boğuk boğuk Bir yüzüm ayrılığa bir yüzüm hayata dönük Bugün de ölmedim anne *** Üstüme bir silah doğruldu sandım Rüzgar beline dolandığında bir dalın Korktum güldüm kendime kızdım Bugün de ölmedim anne *** Bana böylesi garip duygular Bilmem neye gelir nereye gider Döndüm işte acı yüreğimden beynime sızar Bugün de ölmedim anne

Eylüle İsyan Gibi Sen betonlar içinde, ben senin özleminde Sen yangınlar içinde, ben mazlumun türküsünde Aydınlığı aradık karanlıklar içinde Sen dünün hasretinde, ben yarınların derdinde Sen bir yana, ben bir yana, dostlarımız bir yana Bölünsek de, çözülsek de, başkaldırdık zamana Sen bir yana, ben bir yana, dostlarımız bir yana Bölünsek de, çözülsek de, başkaldırdık zamana Güneşte kavruluruz kıraç topraklar gibi Hazanda savruluruz serseri yapraklar gibi Yalnızlığı yaşarız geride kalan gibi Düşer düşer kalkarız her Eylül' e isyan gibi Sen bir yana, ben bir yana, dostlarımız bir yana Bölünsek de, çözülsek de, başkaldırdık zamana Sen bir yana, ben bir yana, dostlarımız bir yana Bölünsek de, çözülsek de, başkaldırdık zamana Sen bir yana, ben bir yana, dostlarımız bir yana Bölünsek de, çözülsek de, başkaldırdık zamana Sen bir yana, ben bir yana, dostlarımız bir yana Bölünsek de, çözülsek de, başkaldırdık zamana

Gaş Sabah Gaş gabahın yerle gödir De görün neylemişem Yüreğim güp güp edir De görün neylemişem Gaş gabahın yerle gödir De görün neylemişem Yüreğim güp güp edir De görün neylemişem Bir mene bak naz eyleme Bir mene bak naz eyleme Bir mene bak naz eyleme Naz eyleme naz eyleme Naz eyleme naz eyleme Bir mene bak naz eyleme Naz eyleme naz eyleme Gaş gabah tökme böle De görün neylemişem Gel mene naz etme böle De görün neylemişem Gaş gabah tökme böle De görün neylemişem Gel mene naz etme böle De görün neylemişem Bir günahım yoktur inan Varsa de olum kurban Gözlerem bu hala men Ölürem az kala men Bir günahım yoktur inan Varsa de olum kurban Gözlerem bu hala men Ölürem az kala men Bir mene bak naz eyleme Bir mene bak naz eyleme Bir mene bak naz eyleme Naz eyleme naz eyleme Naz eyleme naz eyleme Bir mene bak naz eyleme Naz eyleme naz eyleme Gaş gabah tökme böle De görün neylemişem Gel mene naz etme böle De görün neylemişem Gaş gabah tökme böle De görün neylemişem Gel mene naz etme böle De görün neylemişem Gaş gabah tökme böle De görün neylemişem Gel mene naz etme böle De görün neylemişem Gaş gabah tökme böle De görün neylemişem Gel mene naz etme böle De görün neylemişem Gaş gabah tökme böle De görün neylemişem Gel mene naz-