Doruklara Sevdalandım Şarkı Sözleri
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Ahmet Kaya
Doruklara Sevdalandım
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Filiz filiz harelendim, dağlara uymak için
Kan gölünde kurulandım, hayatı duymak için
Kavgalara kuyulandım, sabaha varmak için
Kavgalara kuyulandım, sabaha varmak için
***
Katarlar gelir geçer, bir geceden bir geceye
Yüreğim yare yare, iz bırakır bin acıya
Gün olur şafaklanır, karanlıklar bin parçaya
Gün olur şafaklanır, karanlıklar bin parçaya
***
Denizlerde dalgalandım, taşları oymak için
Doruklara sevdalandım, ışığa doymak için
Irmaklarda durulandım, dağları duymak için
Irmaklarda durulandım, dağları duymak için
***
Şarkılar gelir geçer, bir heceden bir heceye
Yüreğim yare yare, yankılanır bin acıya
Gün olur ufalanır, karanlıklar bin parçaya
Gün olur ufalanır, karanlıklar bin parçaya