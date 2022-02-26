Ahmet Kaya

Filiz filiz harelendim, dağlara uymak için Kan gölünde kurulandım, hayatı duymak için Kavgalara kuyulandım, sabaha varmak için Kavgalara kuyulandım, sabaha varmak için *** Katarlar gelir geçer, bir geceden bir geceye Yüreğim yare yare, iz bırakır bin acıya Gün olur şafaklanır, karanlıklar bin parçaya Gün olur şafaklanır, karanlıklar bin parçaya *** Denizlerde dalgalandım, taşları oymak için Doruklara sevdalandım, ışığa doymak için Irmaklarda durulandım, dağları duymak için Irmaklarda durulandım, dağları duymak için *** Şarkılar gelir geçer, bir heceden bir heceye Yüreğim yare yare, yankılanır bin acıya Gün olur ufalanır, karanlıklar bin parçaya Gün olur ufalanır, karanlıklar bin parçaya