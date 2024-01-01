Ahmet Kaya

Zindanlardan taşa taşa kar beni Mamaklardan Metrislerden sor beni Diyarbekir'e kanla bastım mührümü Ceset ceset kefen kefen sar beni Bu türkü mor dağların emanetidir Firari mahpuslara bir avuç su Bir türkü dilimi içerdekine Çeyiz sandığına oyalı yazma Memeye süt Ve baharın toprağa bereketidir Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele Cesur mermidir mavzer yatağında bu Önü kıtlık kıran zemheri Ardı ateş külü kızılcık Ve menekşedir Bir teli asuri vurur bir keldani Ve yeşile çalar her mevsim Petrol mavisini Kan kızılını Kavruk dudakların tuzunda tadı Fırat'ı Dijle'yi vurur Hey bre Şahin gagasında Can suretidir Kara saçlım Gül benizlim Sevdiğim Bu türkü Mor dağların mor dağların emanetidir Zindanlardan taşa taşa kar beni Mamaklardan Metrislerden sor beni Diyarbekir'e kanla bastım mührümü Ceset ceset kefen kefen sar beni Gün kar yanığı yüze vuranda Debreşir gökçe yürek Kasketi kederde gömleği kan Sevdası bir uçurumdur Gözleri kor tanesi, gözleri hançer Gözleri cesarettir Krizantem çiçegidir emeği gülüm Elleri cesurdur ve de hünerli Mor dağların ardında Üç koca destan, üç koca dünya Üç denklem Üç şifre, üç atom çekirdeği Ve bir çakmak, bir kıvılcım, bir de dinamit Gün kar yanığı yüze vuranda Mor dağların türküsü gelir Onlar güneşin bağrında ateş Yer yüzünde bir taze çiçektiler Namluda namusun fişengi İsyanda yürek, kara düşte Bembeyaz gerçektiler Bin yılların sevdası nazlım Sabır kıyısında Kin köpüğü Al almada Başaklarda Gül dudaklarda hasret Zindanlardan taşa taşa kar beni Mamaklardan Metrislerden sor beni Diyarbekir'e kanla bastım mührümü Ceset ceset kefen kefen sar beni Söyle türkünü sen Erinme nazlı bacım Ağlamadan Karalar bağlamadan Kına gecelerinin sevincinde Lurke'de, Govend'de Temirağa'da