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7/24 Dinle Resitaller 2

Resitaller 2 Şarkı Sözleri

Ahmet Kaya Resitaller 2 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ahmet Kaya Resitaller 2 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Resitaller 2 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ahmet Kaya

Ahmet Kaya

Resitaller 2

  • Duman Çökmüş Munzura

  • Ölürem Kardaş

  • Dağlarda Kar Olsaydım

  • Bahtiyar

  • Yemen Türküsü

  • Turna Semahı

  • Doğum Günü

  • Diyarbakır Türküsü

  • Hey Göklere

  • Değirmen Başında Vurdular Beni

  • Ne Yandasın

  • Hadi Sen Git İşine

  • Hadi Sen Git İşine

  • Üşür Ölüm Bile

  • Oy Leli

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