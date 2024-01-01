Ahmet Kaya

Elektro Şok Çocuksu korkuları senle bastırdım Yanında sofra kurdum kaşık salladım Kana kana içtim seni ağustosta Rakımda buz oldun şişemde buğu Karanlık sokakları sahipsiz mezarları Seninle geçtim sensiz bir hiçtim Üşüdüm sobamda senle kavruldum Acıktım aşımı senle pişirdim Elektrik elektrik bir acayip şoktayım yüreğim bitik Elektrik elektrik yay gibi gerilmişim sigortam atık (ha ha ha) Geçit vermez dağları seninle aştım Uzaktaki dostlara senle ulaştım Tak fişi bitir işi dedikleri bu Hep rahat yaşamaya senle alıştım Şimdi loş odalarda tutsağın oldum Yasal koridorlarda damgalı puldum El kelepçe kol kırık gönül çaresiz Her bir dokunuşunda titredim durdum Elektrik elektrik bir acayip şoktayım yüreğim bitik Elektrik elektrik yay gibi gerilmişim sigortam atık Elektrik elektrik bir acayip şoktayım yüreğim bitik Elektrik elektrik yay gibi gerilmişim sigortam atık (ha ha ha)

Grev Oy, bilesin ki ben, ha Taş döven, demir döven Oy, bilesin ki ben, ha Toz toprak içinde şanlı Sıfatım kati çopur Ellerim mağrur yağlı ** Oy bilesin ki ben ha Yerden cevahir söken Zincirin yitirmiş dev Erkân üzredir feryadım Grev hakkımı isterim Grev hakkımı isterim Grev hakkımı isterim Grev ** Oy bilesin ki ben ha Taş döven demir döven Oy bilesin ki ben ha Toz toprak içinde şanlı Sıfatım kati çopur Ellerim mağrur yağlı ** Oy bilesin ki ben ha Yerden cevahir söken Zincirin yitirmiş dev Erkân üzredir feryadım Grev hakkımı isterim Grev hakkımı isterim Grev hakkımı isterim Grev

Derin Bir Ah Çektim Derin bir ah çektin, içim yandı Kıyamaz gözüm gözlerine Derin bir ah çektin, içim yandı Kıyamaz gözüm gözlerine Rüyalarımdan gelip geçersin Varamaz elim ellerine Rüyalarımdan gelip geçersin Varamaz elim ellerine Tren yolunda raylar uzar Uzar da nere gider? Aya gider, suya gider Yola gider yar gider? Benim de başıma gelenler Adamı kanser eder Benim de başıma gelenler Adamı kanser eder Tren yolunda raylar uzar Uzar da nere gider? Aya gider, suya gider Yola gider yar gider Benim de başıma gelenler adamı kanser eder Benim de başıma gelenler insanı kanser eder Derin bir ah çektin, içim yandı Dayanmaz gönlüm hasretine Derin bir ah çektin, içim yandı Dayanmaz gönlüm hasretine Arzularımdan gelip geçersin Yaslanmaz başım dizlerine Arzularımdan gelip geçersin Yaslanmaz başım dizlerine Gurbet olunca yollar uzar Uzar da nere gider? Dağa gider, taşa gider Aşka gider yar gider Benim de başıma gelenler Adamı kanser eder Benimde başıma gelenler İnsanı kanser eder Derin bir ah çektin, içim yandı Yetişmez gönlüm gençliğine Derin bir ah çektin, içim yandı Yetişmez gönlüm gençliğine Son nefesimden gelip geçersin Yağamaz gözüm ellerine Son nefesimden gelip geçersin Yağamaz gözüm ellerine Darağacında ipler uzar Uzar da nere gider? Cana gider, kana gider Sona gider yar gider Benim de başıma gelenler Adamı kanser eder Benim de başıma gelenler İnsanı kanser eder