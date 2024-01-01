Ahmet Kaya

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Evlerinin önü mersin
Ah sular akar gadınım tersin tersin
Ah sular akar gadınım tersin tersin
Allah seni bana versin
Al hançeri gadınım vur ben öleyim
Ah kapınızda bir danem
Kul ben olayım
Al hançeri gadınım vur ben öleyim
Ah kapınızda bir danem
Kul ben olayım
Hayda efeler of
Evlerinin önü susam
Ah su bulsam da gadınım
Çevremi yusam
Ah su bulsam da gadınım
Çevremi yusam
Açsam yüzünü baksam doysam
Al hançeri gadınım vur ben öleyim
Ah kapınızda bir danem
Kul ben olayım
Al hançeri gadınım vur ben öleyim
Ah kapınızda bir danem
Kul ben olayım
Hayda efeler of
-
Vaytle, vaytle
Vaytle vay, vay, vay
Vaytle vay
***
İnsanların yüzlerini göremiyorum
Boğazım düğüm düğüm çözemiyorum
İnsanların yüzlerini göremiyorum
Boğazım düğüm düğüm çözemiyorum
***
İstesen de yanına gelemiyorum
Tutsam şu karanlığı
Tutsam da yırtsam
Ah elim tutuşmasa, elini tutsam
Susmasan konuşsan, sesini duysam
Tutsam güzel yüzünü, bağrıma bassam
***
Doğum günüm gülüm
Doğum günüm gülüm
Doğum günüm diyorsun
Doğum günüm gülüm
Doğum günüm bugün
Doğum günüm diyorsun
***
Doğum günün kutlu olsun
Mutlu ol senelerce
Sana boncuktan kuş yaptım
Konacak pencerene
Karakollar beni alır, sorgular gecelerce
Hiç bekleme belki gelmem, gelemem senelerce
***
Doğum günün kutlu olsun
Mutlu ol senelerce
Sana boncuktan kuş yaptım
Konacak pencerene
Karakollar beni alır, sorgular gecelerce
Hiç bekleme belki gelmem, gelemem senelerce
-
Dağda keklik avlarım
Tabancamı yağlarım
Ben bir garip oğluyum
Gençliğime yanarım
Amanın minnoş minnoş
Yaktın beni minnoş
Yine oldu akşamlar
Eğleniyor gakkoşlar
Vay benim deli gönlüm
Nerelerde akşamlar
Amanın minnoş minnoş
Yaktın beni minnoş
Zalim ağlattı beni
Derde bağlattı beni
En yoksul günlerimde
Bıraktı gitti beni
Amanın minnoş minnoş
Yaktın beni minnoş
-
Geçiyor önümden sirenler içinde
Ah eller üstünde, çiçekler içinde
Dudağında yarım bir sevdanın hüznü
Aslan gibi göğsü, türküler içinde.
Dudağında yarım bir sevdanın hüznü
Aslan gibi göğsü, türküler içinde.
**
Rastlardım avluda hep volta atarken
Cigara içerken yahut coplanırken
Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi
Çocukça sevdiği çiçeği sularken
Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi
Çocukça sevdiği çiçeği sularken
**
Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar
Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar
Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar
Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar
Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar
Yaraldığım yerde kalan sazı kadar.
Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar
Yaraldığım yerde kalan sazı kadar.
**
Beni tez saldılar o kaldı içerde
Çok sonra duydum ki Yozgat' ta sürgünde
Beni tez saldılar o kaldı içerde
Çok sonra duydum ki Yozgat' ta sürgünde
Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler
Mavi gökyüzünü ona dar etmişler.
Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler
Mavi gökyüzünü ona dar etmişler.
**
Gazete de çıktı üç satır yazıyla
Uzamış sakalı çatlamış sazıyla
Gazete de çıktı üç satır yazıyla
Uzamış sakalı çatlamış sazıyla
Birileri ona, ölmedin, diyordu
Ölüm yanında hüzünle gülüyordu.
Birileri ona, ölmedin, diyordu
Ölüm yanında hüzünle gülüyordu.
**
Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar
Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar
Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar
Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar
Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar
Yaraldığım yerde kalan sazı kadar.
Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar
Yaraldığım yerde kalan sazı kadar.
Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar
Yaraldığım yerde kalan sazı kadar.
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Uyandım seni düşündüm
Birden bire duvar birden bire gece yarısı
Uyandım seni düşündüm
Birden bire duvar birden bire gece yarısı
Uyandım seni düşündüm ay yar
Ay göğsümün, ay göğsümün sol yarısı
Uyandım seni düşündüm
Birden bire duvar birden bire gece yarısı
Uyandım seni düşündüm
Birden bire duvar birden bire gece yarısı
Uyandım seni düşündüm ay yar
Ay göğsümün, ay göğsümün sol yarısı
Su bulanınca
Meydanlarda sesin, sesin, sesin yırtılınca
Hiç dostun kalmayınca
Sarsılmış bir ömrün basamaklarından
Görüşmeye gel ne olur
İyimser bir gül olsun dudaklarında
İyimser bir gül olsun dudaklarında
İyimser bir gül olsun dudaklarında
Dert etme iyiyim ben
Ara sıra mahşer ara sıra yaşama hırsı
Dert etme iyiyim ben
Ara sıra mahşer ara sıra yaşama hırsı
Dert etme iyiyim ay yar
Ay hüznümün, ay hüznümün tütün sarısı
Dert etme iyiyim ben
Ara sıra mahşer ara sıra yaşama hırsı
Dert etme iyiyim ben
Ara sıra mahşer ara sıra yaşama hırsı
Dert etme iyiyim ay yar
Ay hüznümün, ay hüznümün tütün sarısı
Kan bulaşınca
Yangınlarda yüzün, yüzün, yüzün harlaşınca
Saçların tutuşunca
Zorlanmış bir hükmün tutanaklarından
Görüşmeye gel ne olur
İyimser bir gül açsın yanaklarında
İyimser bir gül açsın yanaklarında
İyimser bir gül açsın yanaklarında
İyimser bir gül açsın yanaklarında
İyimser bir gül açsın yanaklarında
İyimser bir gül açsın yanaklarında
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Birazdan kudurur deniz.
Birazdan dalgaların sırtından
Üst üste fışkıran rüzgârlar
Bir intikam gibi saldırınca üstüne
Yüzüne şarkılar çarpar
Yüzüne şiirler çarpar, ağlarsın
Sen artık,
Sen artık buralarda duramazsın.
Artık sazın bağrı mı olur,
Kimsenin bilmediği bir ağrı mı,
Gider kendine gömülürsün.
Yoksa bu şehir, bu sokaklar
Seni alır kullanır, seni alır kullanır
Santim santim çürürsün.
Bazen bir uçurum kalır,
Bazen de martıların ardından
Velvele koparan bir leş kalır,
Bir intihar gibi puşt olunca sevdalar.
Sırtını duvara yaslar,
Sırtını ağaca yaslar, susarsın.
Sen artık hiçbir sözü,
Hiçbir sözü kaldıramazsın.
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Sana bir gün bu mektubum ulaşır
Açarsın ah eline kan bulaşır
Çürür bir yerlerde çırılçıplak cesedim
Sedyeyle taşınır kan çiçekleri
Adımların, adımların, adımların birbirine dolaşır
Adımların, adımların, adımların birbirine dolaşır
Nazlı ırmak boylarından, ılık rüzgârlarla geldim
Çiçek istediler verdim, şarkı dediler söyledim
Ömrümün yarısı kavgayla geçti
Ben böyle, ben böyle, ben böyle yalnızlık görmedim
Ben böyle, ben böyle, ben böyle yalnızlık görmedim
Beni bir gün bu şarkıyla anarsın
İçinden kopar bir tel ağlarsın
Gecikmiş bir vefa kalıntısıyla
Polis kaydından sildirip adımı
Pencerenin, pencerenin, pencerenin buğusuna yazarsın
Pencerenin, pencerenin, pencerenin buğusuna yazarsın
Darmadağın bir evden sabah ezanıyla çıktım
Denizler üstüme gelmeyin
Kuşlar ne olur didişmeyin
Şarkımı esmer bir hasrete sundum
Bu yalnızlık, bu yalnızlık, bu yalnızlık benim ilişmeyin
Bu yalnızlık, bu yalnızlık, bu yalnızlık benim ilişmeyin
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