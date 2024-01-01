Ahmet Kaya

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Gaş gabahın yerle gödir
De görün neylemişem
Yüreğim güp güp edir
De görün neylemişem
Gaş gabahın yerle gödir
De görün neylemişem
Yüreğim güp güp edir
De görün neylemişem
Bir mene bak naz eyleme
Bir mene bak naz eyleme
Bir mene bak naz eyleme
Naz eyleme naz eyleme
Naz eyleme naz eyleme
Bir mene bak naz eyleme
Naz eyleme naz eyleme
Gaş gabah tökme böle
De görün neylemişem
Gel mene naz etme böle
De görün neylemişem
Gaş gabah tökme böle
De görün neylemişem
Gel mene naz etme böle
De görün neylemişem
Bir günahım yoktur inan
Varsa de olum kurban
Gözlerem bu hala men
Ölürem az kala men
Bir günahım yoktur inan
Varsa de olum kurban
Gözlerem bu hala men
Ölürem az kala men
Bir mene bak naz eyleme
Bir mene bak naz eyleme
Bir mene bak naz eyleme
Naz eyleme naz eyleme
Naz eyleme naz eyleme
Bir mene bak naz eyleme
Naz eyleme naz eyleme
Gaş gabah tökme böle
De görün neylemişem
Gel mene naz etme böle
De görün neylemişem
Gaş gabah tökme böle
De görün neylemişem
Gel mene naz etme böle
De görün neylemişem
Gaş gabah tökme böle
De görün neylemişem
Gel mene naz etme böle
De görün neylemişem
Gaş gabah tökme böle
De görün neylemişem
Gel mene naz etme böle
De görün neylemişem
Gaş gabah tökme böle
De görün neylemişem
Gel mene naz-
-
Dardayım yalanım yok
Baskın yedim gün gece
Gün gece gün gece
Örselendi aşklarım üstelik
Bir uzak diyardayım
Diyardayım diyardayım diyardayım
Örselendi aşklarım üstelik
Bir uzak diyardayım
Diyardayım diyardayım
***
Günaydın anneciğim
Günaydın babacığım
Yine sabah oluyor
Evde sabah olmaz deme
Orda günler geçmez deme
İçime sancı doğuyor
***
Günaydın anneciğim
Günaydın babacığım
Yine sabah oluyor
Evde sabah olmaz deme
Orda günler geçmez deme
İçime sancı doğuyor
***
Dardayım yalanım yok
Baskın yedim gün gece
Gün gece gün gece
Örselendi aşklarım üstelik
Bir uzak diyardayım
Diyardayım diyardayım diyardayım
Örselendi aşklarım üstelik
Bir uzak diyardayım
Diyardayım diyardayım
***
Günaydın anneciğim
Günaydın babacığım
Yine sabah oluyor
Evde sabah olmaz deme
Orda günler geçmez deme
İçime sancı doğuyor
***
Günaydın anneciğim
Günaydın babacığım
Yine sabah oluyor
Evde sabah olmaz deme
Orda günler geçmez deme
İçime sancı doğuyor
***
Yüreğini bir kalkan bilip sokaklara çıktım
Kahvelerde oturdum çocuklarla konuştum
Sıkıldım dertlendim dostlarımla buluştum
Bugün de ölmedim anne
***
Kapalıydı kapılar perdeler örtük
Silah sesleri uzakta boğuk boğuk
Bir yüzüm ayrılığa bir yüzüm hayata dönük
Bugün de ölmedim anne
***
Üstüme bir silah doğruldu sandım
Rüzgar beline dolandığında bir dalın
Korktum güldüm kendime kızdım
Bugün de ölmedim anne
***
Bana böylesi garip duygular
Bilmem neye gelir nereye gider
Döndüm işte acı yüreğimden beynime sızar
Bugün de ölmedim anne
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Sen betonlar içinde, ben senin özleminde
Sen yangınlar içinde, ben mazlumun türküsünde
Aydınlığı aradık karanlıklar içinde
Sen dünün hasretinde, ben yarınların derdinde
Sen bir yana, ben bir yana, dostlarımız bir yana
Bölünsek de, çözülsek de, başkaldırdık zamana
Sen bir yana, ben bir yana, dostlarımız bir yana
Bölünsek de, çözülsek de, başkaldırdık zamana
Güneşte kavruluruz kıraç topraklar gibi
Hazanda savruluruz serseri yapraklar gibi
Yalnızlığı yaşarız geride kalan gibi
Düşer düşer kalkarız her Eylül' e isyan gibi
Sen bir yana, ben bir yana, dostlarımız bir yana
Bölünsek de, çözülsek de, başkaldırdık zamana
Sen bir yana, ben bir yana, dostlarımız bir yana
Bölünsek de, çözülsek de, başkaldırdık zamana
Sen bir yana, ben bir yana, dostlarımız bir yana
Bölünsek de, çözülsek de, başkaldırdık zamana
Sen bir yana, ben bir yana, dostlarımız bir yana
Bölünsek de, çözülsek de, başkaldırdık zamana
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Ne sen Leyla' sın ne de ben Mecnun
Ne sen yorgun ne de ben yorgun
Kederli bir akşam, içmişiz sarhoşuz, hepsi bu
Ne sen Leyla' sın ne de ben Mecnun
Ne sen yorgun ne de ben yorgun
Kederli bir akşam, içmişiz sarhoşuz, hepsi bu
Hep sonradan, gelir aklım başıma, hep sonradan, sonradan
Hep sonradan, gelir aklım başıma, hep sonradan
Hep sonradan gelir aklıma, hep sonradan, sonradan
Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan
Ne sen bulutsun, ne de ben yağmur
Ne sen mağrur ne de ben mağrur
Hüzünlü bir akşam, susmuşuz durgunuz, hepsi bu
Ne sen bulutsun, ne de ben yağmur
Ne sen mağrur ne de ben mağrur
Hüzünlü bir akşam, susmuşuz durgunuz, hepsi bu
Hep sonradan, gelir aklım başıma, hep sonradan, sonradan
Hep sonradan, gelir aklım başıma, hep sonradan
Hep sonradan, gelir aklıma, hep sonradan, sonradan
Hep sonradan, gelir aklım başıma, hep sonradan
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Filiz filiz harelendim, dağlara uymak için
Kan gölünde kurulandım, hayatı duymak için
Kavgalara kuyulandım, sabaha varmak için
Kavgalara kuyulandım, sabaha varmak için
***
Katarlar gelir geçer, bir geceden bir geceye
Yüreğim yare yare, iz bırakır bin acıya
Gün olur şafaklanır, karanlıklar bin parçaya
Gün olur şafaklanır, karanlıklar bin parçaya
***
Denizlerde dalgalandım, taşları oymak için
Doruklara sevdalandım, ışığa doymak için
Irmaklarda durulandım, dağları duymak için
Irmaklarda durulandım, dağları duymak için
***
Şarkılar gelir geçer, bir heceden bir heceye
Yüreğim yare yare, yankılanır bin acıya
Gün olur ufalanır, karanlıklar bin parçaya
Gün olur ufalanır, karanlıklar bin parçaya