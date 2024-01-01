Ahmet Kaya

Gayri Gider Oldum Gayrı gider oldum gardaşlar Ve de kızkardaşlar Gayrı gider oldum gardaşlar Ve de kızkardaşlar Gayrı haram bu can bana Bu sevda bana bu insanlar bana Bu toprak damlar bu caddeler haram bana Gayrı haram bu can bana Bu toprak damlar bu insanlar Bu ağaçlar bu yollar haram bana Oğul uşak bir de karım Kurt bana hastir çeker Kuş bana yılan bana Hastir çeker çıyan bana Lan gardaş bu nasıl yara Lan gardaş bu nasıl yara Lan gardaş bu nasıl yara Lan gardaş bu nasıl yara Kanar her yerimden Dövülmüşüm sövülmüşüm kovulmuşum ben Siktiri çekilmişim yani kendi öz yurdumdan Çeker giderim

Dardayım Dardayım yalanım yok Baskın yedim gün gece Gün gece gün gece Örselendi aşklarım üstelik Bir uzak diyardayım Diyardayım diyardayım diyardayım Örselendi aşklarım üstelik Bir uzak diyardayım Diyardayım diyardayım *** Günaydın anneciğim Günaydın babacığım Yine sabah oluyor Evde sabah olmaz deme Orda günler geçmez deme İçime sancı doğuyor *** Günaydın anneciğim Günaydın babacığım Yine sabah oluyor Evde sabah olmaz deme Orda günler geçmez deme İçime sancı doğuyor *** Dardayım yalanım yok Baskın yedim gün gece Gün gece gün gece Örselendi aşklarım üstelik Bir uzak diyardayım Diyardayım diyardayım diyardayım Örselendi aşklarım üstelik Bir uzak diyardayım Diyardayım diyardayım *** Günaydın anneciğim Günaydın babacığım Yine sabah oluyor Evde sabah olmaz deme Orda günler geçmez deme İçime sancı doğuyor *** Günaydın anneciğim Günaydın babacığım Yine sabah oluyor Evde sabah olmaz deme Orda günler geçmez deme İçime sancı doğuyor *** Yüreğini bir kalkan bilip sokaklara çıktım Kahvelerde oturdum çocuklarla konuştum Sıkıldım dertlendim dostlarımla buluştum Bugün de ölmedim anne *** Kapalıydı kapılar perdeler örtük Silah sesleri uzakta boğuk boğuk Bir yüzüm ayrılığa bir yüzüm hayata dönük Bugün de ölmedim anne *** Üstüme bir silah doğruldu sandım Rüzgar beline dolandığında bir dalın Korktum güldüm kendime kızdım Bugün de ölmedim anne *** Bana böylesi garip duygular Bilmem neye gelir nereye gider Döndüm işte acı yüreğimden beynime sızar Bugün de ölmedim anne

Eylüle İsyan Gibi Sen betonlar içinde, ben senin özleminde Sen yangınlar içinde, ben mazlumun türküsünde Aydınlığı aradık karanlıklar içinde Sen dünün hasretinde, ben yarınların derdinde Sen bir yana, ben bir yana, dostlarımız bir yana Bölünsek de, çözülsek de, başkaldırdık zamana Sen bir yana, ben bir yana, dostlarımız bir yana Bölünsek de, çözülsek de, başkaldırdık zamana Güneşte kavruluruz kıraç topraklar gibi Hazanda savruluruz serseri yapraklar gibi Yalnızlığı yaşarız geride kalan gibi Düşer düşer kalkarız her Eylül' e isyan gibi Sen bir yana, ben bir yana, dostlarımız bir yana Bölünsek de, çözülsek de, başkaldırdık zamana Sen bir yana, ben bir yana, dostlarımız bir yana Bölünsek de, çözülsek de, başkaldırdık zamana Sen bir yana, ben bir yana, dostlarımız bir yana Bölünsek de, çözülsek de, başkaldırdık zamana Sen bir yana, ben bir yana, dostlarımız bir yana Bölünsek de, çözülsek de, başkaldırdık zamana

Gaş Sabah Gaş gabahın yerle gödir De görün neylemişem Yüreğim güp güp edir De görün neylemişem Gaş gabahın yerle gödir De görün neylemişem Yüreğim güp güp edir De görün neylemişem Bir mene bak naz eyleme Bir mene bak naz eyleme Bir mene bak naz eyleme Naz eyleme naz eyleme Naz eyleme naz eyleme Bir mene bak naz eyleme Naz eyleme naz eyleme Gaş gabah tökme böle De görün neylemişem Gel mene naz etme böle De görün neylemişem Gaş gabah tökme böle De görün neylemişem Gel mene naz etme böle De görün neylemişem Bir günahım yoktur inan Varsa de olum kurban Gözlerem bu hala men Ölürem az kala men Bir günahım yoktur inan Varsa de olum kurban Gözlerem bu hala men Ölürem az kala men Bir mene bak naz eyleme Bir mene bak naz eyleme Bir mene bak naz eyleme Naz eyleme naz eyleme Naz eyleme naz eyleme Bir mene bak naz eyleme Naz eyleme naz eyleme Gaş gabah tökme böle De görün neylemişem Gel mene naz etme böle De görün neylemişem Gaş gabah tökme böle De görün neylemişem Gel mene naz etme böle De görün neylemişem Gaş gabah tökme böle De görün neylemişem Gel mene naz etme böle De görün neylemişem Gaş gabah tökme böle De görün neylemişem Gel mene naz etme böle De görün neylemişem Gaş gabah tökme böle De görün neylemişem Gel mene naz-

Hep Sonradan Ne sen Leyla' sın ne de ben Mecnun Ne sen yorgun ne de ben yorgun Kederli bir akşam, içmişiz sarhoşuz, hepsi bu Ne sen Leyla' sın ne de ben Mecnun Ne sen yorgun ne de ben yorgun Kederli bir akşam, içmişiz sarhoşuz, hepsi bu Hep sonradan, gelir aklım başıma, hep sonradan, sonradan Hep sonradan, gelir aklım başıma, hep sonradan Hep sonradan gelir aklıma, hep sonradan, sonradan Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan Ne sen bulutsun, ne de ben yağmur Ne sen mağrur ne de ben mağrur Hüzünlü bir akşam, susmuşuz durgunuz, hepsi bu Ne sen bulutsun, ne de ben yağmur Ne sen mağrur ne de ben mağrur Hüzünlü bir akşam, susmuşuz durgunuz, hepsi bu Hep sonradan, gelir aklım başıma, hep sonradan, sonradan Hep sonradan, gelir aklım başıma, hep sonradan Hep sonradan, gelir aklıma, hep sonradan, sonradan Hep sonradan, gelir aklım başıma, hep sonradan