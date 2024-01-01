Ahmet Kaya

Haydi git güle güle Güle güle sana Haydi git güle güle Güle güle sana Acılara yeten gücüm Mektuplara yetmedi Demirlere yeten gücüm Mektuplara yetmedi Bu ne biçim sevgi Nasıl kardeşlik Bu nasıl dostluk Bu ne beter sevda Benim aklım ermedi Benim aklım ermedi Bu ne biçim sevgi Nasıl kardeşlik Bu nasıl dostluk Bu ne beter sevda Benim aklım ermedi Benim aklım ermedi Haydi git güle güle Güle güle sana Haydi git güle güle Güle güle sana İçli mektuplar gelmesin Kavuşmaz uzaklardan Yanık mektuplar gelmesin Kavuşmaz dostluklardan Bu ne biçim sevgi Nasıl kardeşlik Bu nasıl dostluk Bu ne beter sevda Benim aklım ermedi Benim aklım ermedi Bu ne biçim sevgi Nasıl kardeşlik Bu nasıl dostluk Bu ne beter sevda Benim aklım ermedi Benim aklım ermedi Haydi git güle güle Güle güle sana Haydi git güle güle Güle güle sana Zincirlere yeten gücüm Mektuplara yetmedi Demirlere yeten gücüm Mektuplara yetmedi Bu ne biçim sevgi Nasıl kardeşlik Bu nasıl dostluk Bu ne beter sevda Benim aklım ermedi Benim aklım ermedi Bu ne biçim sevgi Nasıl kardeşlik Bu nasıl dostluk Bu ne beter sevda Benim aklım ermedi Benim aklım ermedi