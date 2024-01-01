Şafak Türküsü Şarkı Sözleri
Ahmet Kaya Şafak Türküsü şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ahmet Kaya Şafak Türküsü şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şafak Türküsü sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Geçici ayrılık benimkisi
İlk yaz çiçeğine gebeyim
Ağıtlar yakmayın adıma
Ben ölmedim ölmeyeceğim
Ağıtlar yakmayın adıma
Ben ölmedim ölmeyeceğim
Sıcak saklayın gecelerimi
Karlar altından çıkıp geleceğim
Düşlerinizin ateşinden ılık bir rüzgâr gibi eseceğim
Demlice bir çay koyun üstüne
Aç çocuk gibi besleyin sobayı
Nasıl tütüyorsanız gözlerimde
Öylece tütsün buharı
Uzunca serin yatağımı
Boyunca uzansın ayağım
El aman deyince gece
Usulca kıvrılır yatarım
El aman deyince gece
Usulca kıvrılır yatarım
Can, canım, canlarım
Hazır mı koynunuzdaki yerim
Gün olur gecikmiş çocuk gibi
Bağıra çağıra gelirim
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Yel eser yücelerden
Türküler hecelerden
Yel eser yücelerden
Türküler hecelerden
Göz değil yaylım ateş
Sürmesi gecelerden
Göz değil yaylım ateş
Sürmesi gecelerden
Olta attım ipi yok
Balta tuttum sapı yok
Nere gitmiş bu evler
Pencere var, kapı yok
Oy bahçeler bahçeler
Bahçede kuzu meler
Oy bahçeler bahçeler
Bahçede kuzu meler
Vura vura götürdü
Yavrumu haramiler
Vura vura götürdü
Yavrumu haramiler
Gelen gitti, gelen gitti
Ağlayan gülen gitti
Yerle yeri toprak bozuk
Gül ektim diken bitti
Soba kurdum tütüyor
Tütün gül tutuyor
Soba kurdum tütüyor
Tütün gül tutuyor
Düştü düşman nalına
Taş zindanda yatıyor
Düştü düşman nalına
Taş zindanda yatıyor
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Haydi git güle güle
Güle güle sana
Haydi git güle güle
Güle güle sana
Acılara yeten gücüm
Mektuplara yetmedi
Demirlere yeten gücüm
Mektuplara yetmedi
Bu ne biçim sevgi
Nasıl kardeşlik
Bu nasıl dostluk
Bu ne beter sevda
Benim aklım ermedi
Benim aklım ermedi
Bu ne biçim sevgi
Nasıl kardeşlik
Bu nasıl dostluk
Bu ne beter sevda
Benim aklım ermedi
Benim aklım ermedi
Haydi git güle güle
Güle güle sana
Haydi git güle güle
Güle güle sana
İçli mektuplar gelmesin
Kavuşmaz uzaklardan
Yanık mektuplar gelmesin
Kavuşmaz dostluklardan
Bu ne biçim sevgi
Nasıl kardeşlik
Bu nasıl dostluk
Bu ne beter sevda
Benim aklım ermedi
Benim aklım ermedi
Bu ne biçim sevgi
Nasıl kardeşlik
Bu nasıl dostluk
Bu ne beter sevda
Benim aklım ermedi
Benim aklım ermedi
Haydi git güle güle
Güle güle sana
Haydi git güle güle
Güle güle sana
Zincirlere yeten gücüm
Mektuplara yetmedi
Demirlere yeten gücüm
Mektuplara yetmedi
Bu ne biçim sevgi
Nasıl kardeşlik
Bu nasıl dostluk
Bu ne beter sevda
Benim aklım ermedi
Benim aklım ermedi
Bu ne biçim sevgi
Nasıl kardeşlik
Bu nasıl dostluk
Bu ne beter sevda
Benim aklım ermedi
Benim aklım ermedi
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Gel gör beni gör içerden
Bak ne haldeyim
Gel gör beni gör içerden
Bak ne haldeyim
Duvarda resmin elimde sigaram
Gör ne haldeyim
Haydi haydi gül
Haydi haydi gül
Haydi haydi gül
Haydi sen de
Haydi haydi gül
Haydi haydi gül
Haydi haydi gül
Üzülme
İşte görüş günündeyiz
Gör ne haldeyim
İşte görüş günündeyiz
Gör ne haldeyim
Yürekte yangın yürekte sevdan
Gör ne haldeyim
Haydi haydi gül
Haydi haydi gül
Haydi haydi gül
Haydi sen de
Haydi durma git
Bakma öyle git
Haydi haydi git
Haydi sen de
Haydi durma git
Bakma öyle git
Haydi haydi git
Haydi sen de
Haydi durma git
Bakma öyle git
Haydi haydi git
Haydi sen de
Haydi durma git
Bakma öyle git