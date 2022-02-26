Ahmet Kaya

Artık seninle duramam Bu akşam çıkar giderim Hesabım kalsın mahşere Elimi yıkar giderim *** Sen zahmet etme yerinden Gürültü yapmam derinden Parmakların üzerinden Su gibi akar giderim *** Artık sürersin bir sefa Ne cismim kaldı ne cefa Şikâyet etmem bu defa Dişimi sıkar giderim *** Bozar mı sandın acılar? Belaya atlar giderim Kurşun gibi, mavzer gibi Dağ gibi patlar giderim *** Bozar mı sandın acılar? Belaya atlar giderim Kurşun gibi, mavzer gibi Dağ gibi patlar giderim *** Kaybetsem bile her şeyi Bu aşkı yırtar giderim Sinsice olmaz gidişim Kapıyı çarpar giderim *** Sana yazdığım şarkıyı Sazımdan söker giderim Ben ağlayamam, bilirsin Yüzümü döker giderim *** Köpeklerimden, kuşumdan Yavrumdan cayar giderim Senden aldığım ne varsa Yerine koyar giderim *** Ezdirmem sana kendimi Gövdemi yakar giderim Beddua etmem, üzülme Kafama sıkar giderim *** Ezdirmem sana kendimi Gövdemi yakar giderim Beddua etmem, üzülme Kafama sıkar giderim *** Ezdirmem sana kendimi Gövdemi yakar giderim Beddua etmem, üzülme Kafama sıkar giderim