Ahmet Kaya

Giderim Şarkı Sözleri
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Artık seninle duramam
Bu akşam çıkar giderim
Hesabım kalsın mahşere
Elimi yıkar giderim
***
Sen zahmet etme yerinden
Gürültü yapmam derinden
Parmakların üzerinden
Su gibi akar giderim
***
Artık sürersin bir sefa
Ne cismim kaldı ne cefa
Şikâyet etmem bu defa
Dişimi sıkar giderim
***
Bozar mı sandın acılar?
Belaya atlar giderim
Kurşun gibi, mavzer gibi
Dağ gibi patlar giderim
***
Bozar mı sandın acılar?
Belaya atlar giderim
Kurşun gibi, mavzer gibi
Dağ gibi patlar giderim
***
Kaybetsem bile her şeyi
Bu aşkı yırtar giderim
Sinsice olmaz gidişim
Kapıyı çarpar giderim
***
Sana yazdığım şarkıyı
Sazımdan söker giderim
Ben ağlayamam, bilirsin
Yüzümü döker giderim
***
Köpeklerimden, kuşumdan
Yavrumdan cayar giderim
Senden aldığım ne varsa
Yerine koyar giderim
***
Ezdirmem sana kendimi
Gövdemi yakar giderim
Beddua etmem, üzülme
Kafama sıkar giderim
***
Ezdirmem sana kendimi
Gövdemi yakar giderim
Beddua etmem, üzülme
Kafama sıkar giderim
***
Ezdirmem sana kendimi
Gövdemi yakar giderim
Beddua etmem, üzülme
Kafama sıkar giderim