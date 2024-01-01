Ahmet Kaya

Grev Oy, bilesin ki ben, ha Taş döven, demir döven Oy, bilesin ki ben, ha Toz toprak içinde şanlı Sıfatım kati çopur Ellerim mağrur yağlı ** Oy bilesin ki ben ha Yerden cevahir söken Zincirin yitirmiş dev Erkân üzredir feryadım Grev hakkımı isterim Grev hakkımı isterim Grev hakkımı isterim Grev ** Oy bilesin ki ben ha Taş döven demir döven Oy bilesin ki ben ha Toz toprak içinde şanlı Sıfatım kati çopur Ellerim mağrur yağlı ** Oy bilesin ki ben ha Yerden cevahir söken Zincirin yitirmiş dev Erkân üzredir feryadım Grev hakkımı isterim Grev hakkımı isterim Grev hakkımı isterim Grev

Derin Bir Ah Çektim Derin bir ah çektin, içim yandı Kıyamaz gözüm gözlerine Derin bir ah çektin, içim yandı Kıyamaz gözüm gözlerine Rüyalarımdan gelip geçersin Varamaz elim ellerine Rüyalarımdan gelip geçersin Varamaz elim ellerine Tren yolunda raylar uzar Uzar da nere gider? Aya gider, suya gider Yola gider yar gider? Benim de başıma gelenler Adamı kanser eder Benim de başıma gelenler Adamı kanser eder Tren yolunda raylar uzar Uzar da nere gider? Aya gider, suya gider Yola gider yar gider Benim de başıma gelenler adamı kanser eder Benim de başıma gelenler insanı kanser eder Derin bir ah çektin, içim yandı Dayanmaz gönlüm hasretine Derin bir ah çektin, içim yandı Dayanmaz gönlüm hasretine Arzularımdan gelip geçersin Yaslanmaz başım dizlerine Arzularımdan gelip geçersin Yaslanmaz başım dizlerine Gurbet olunca yollar uzar Uzar da nere gider? Dağa gider, taşa gider Aşka gider yar gider Benim de başıma gelenler Adamı kanser eder Benimde başıma gelenler İnsanı kanser eder Derin bir ah çektin, içim yandı Yetişmez gönlüm gençliğine Derin bir ah çektin, içim yandı Yetişmez gönlüm gençliğine Son nefesimden gelip geçersin Yağamaz gözüm ellerine Son nefesimden gelip geçersin Yağamaz gözüm ellerine Darağacında ipler uzar Uzar da nere gider? Cana gider, kana gider Sona gider yar gider Benim de başıma gelenler Adamı kanser eder Benim de başıma gelenler İnsanı kanser eder

Ah... Yüzünün yarısı göz kadife yansımalı Bulutlu siyah ah bulutları eflatun O boy aynasından çıktı fransız malı Vişne asidi vardı tadında rujunun Ah sinema yıldızı falan olmalı Ağızlığı kristal son derece uzun Ellerinde ruh gibi ah portakal kokusu Kırkmaları mor salkım gözkapakları saydam Çok vapurun battığı bir liman orospusu Bir hırsla öptüm ki ah ölürüm unutamam Ayışığında deniz akerdeon solosu Pırıl pırıl yaşadım üç dakika tas tamam Bir kibrit çakıldım ah yağmurluklu kız Alevinden anlamlı dumanlar üfürüyor Ah çocuk yüzünde gül goncası ağız Saçlarından incecik su tozu dökülüyor Sığınak gibi derin ağaçlar gibi yalnız Karartma başlamış ışıklar örtülüyor Tavana asılmış sosyalist saçlarından Ah sabah sabah omuzları kan içinde İşkence sonrası genç bir kadın militan Yığınlar uğulduyor hummalı gençliğinde Adı bile çıkmamış dudaklarından Doğru yaşadığının sımsıkı bilincinde