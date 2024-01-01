Ahmet Kaya

Tedirgin Şarkı Sözleri
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Oy, bilesin ki ben, ha
Taş döven, demir döven
Oy, bilesin ki ben, ha
Toz toprak içinde şanlı
Sıfatım kati çopur
Ellerim mağrur yağlı
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Oy bilesin ki ben ha
Yerden cevahir söken
Zincirin yitirmiş dev
Erkân üzredir feryadım
Grev hakkımı isterim
Grev hakkımı isterim
Grev hakkımı isterim
Grev
**
Oy bilesin ki ben ha
Taş döven demir döven
Oy bilesin ki ben ha
Toz toprak içinde şanlı
Sıfatım kati çopur
Ellerim mağrur yağlı
**
Oy bilesin ki ben ha
Yerden cevahir söken
Zincirin yitirmiş dev
Erkân üzredir feryadım
Grev hakkımı isterim
Grev hakkımı isterim
Grev hakkımı isterim
Grev
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Derin bir ah çektin, içim yandı
Kıyamaz gözüm gözlerine
Derin bir ah çektin, içim yandı
Kıyamaz gözüm gözlerine
Rüyalarımdan gelip geçersin
Varamaz elim ellerine
Rüyalarımdan gelip geçersin
Varamaz elim ellerine
Tren yolunda raylar uzar
Uzar da nere gider?
Aya gider, suya gider
Yola gider yar gider?
Benim de başıma gelenler
Adamı kanser eder
Benim de başıma gelenler
Adamı kanser eder
Tren yolunda raylar uzar
Uzar da nere gider?
Aya gider, suya gider
Yola gider yar gider
Benim de başıma gelenler adamı kanser eder
Benim de başıma gelenler insanı kanser eder
Derin bir ah çektin, içim yandı
Dayanmaz gönlüm hasretine
Derin bir ah çektin, içim yandı
Dayanmaz gönlüm hasretine
Arzularımdan gelip geçersin
Yaslanmaz başım dizlerine
Arzularımdan gelip geçersin
Yaslanmaz başım dizlerine
Gurbet olunca yollar uzar
Uzar da nere gider?
Dağa gider, taşa gider
Aşka gider yar gider
Benim de başıma gelenler
Adamı kanser eder
Benimde başıma gelenler
İnsanı kanser eder
Derin bir ah çektin, içim yandı
Yetişmez gönlüm gençliğine
Derin bir ah çektin, içim yandı
Yetişmez gönlüm gençliğine
Son nefesimden gelip geçersin
Yağamaz gözüm ellerine
Son nefesimden gelip geçersin
Yağamaz gözüm ellerine
Darağacında ipler uzar
Uzar da nere gider?
Cana gider, kana gider
Sona gider yar gider
Benim de başıma gelenler
Adamı kanser eder
Benim de başıma gelenler
İnsanı kanser eder
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Yüzünün yarısı göz kadife yansımalı
Bulutlu siyah ah bulutları eflatun
O boy aynasından çıktı fransız malı
Vişne asidi vardı tadında rujunun
Ah sinema yıldızı falan olmalı
Ağızlığı kristal son derece uzun
Ellerinde ruh gibi ah portakal kokusu
Kırkmaları mor salkım gözkapakları saydam
Çok vapurun battığı bir liman orospusu
Bir hırsla öptüm ki ah ölürüm unutamam
Ayışığında deniz akerdeon solosu
Pırıl pırıl yaşadım üç dakika tas tamam
Bir kibrit çakıldım ah yağmurluklu kız
Alevinden anlamlı dumanlar üfürüyor
Ah çocuk yüzünde gül goncası ağız
Saçlarından incecik su tozu dökülüyor
Sığınak gibi derin ağaçlar gibi yalnız
Karartma başlamış ışıklar örtülüyor
Tavana asılmış sosyalist saçlarından
Ah sabah sabah omuzları kan içinde
İşkence sonrası genç bir kadın militan
Yığınlar uğulduyor hummalı gençliğinde
Adı bile çıkmamış dudaklarından
Doğru yaşadığının sımsıkı bilincinde
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Çocuksu korkuları senle bastırdım
Yanında sofra kurdum kaşık salladım
Kana kana içtim seni ağustosta
Rakımda buz oldun şişemde buğu
Karanlık sokakları sahipsiz mezarları
Seninle geçtim sensiz bir hiçtim
Üşüdüm sobamda senle kavruldum
Acıktım aşımı senle pişirdim
Elektrik elektrik bir acayip şoktayım yüreğim bitik
Elektrik elektrik yay gibi gerilmişim sigortam atık (ha ha ha)
Geçit vermez dağları seninle aştım
Uzaktaki dostlara senle ulaştım
Tak fişi bitir işi dedikleri bu
Hep rahat yaşamaya senle alıştım
Şimdi loş odalarda tutsağın oldum
Yasal koridorlarda damgalı puldum
El kelepçe kol kırık gönül çaresiz
Her bir dokunuşunda titredim durdum
Elektrik elektrik bir acayip şoktayım yüreğim bitik
Elektrik elektrik yay gibi gerilmişim sigortam atık
Elektrik elektrik bir acayip şoktayım yüreğim bitik
Elektrik elektrik yay gibi gerilmişim sigortam atık (ha ha ha)