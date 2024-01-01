Ahmet Kaya

Gül Diken Uçakları nedeyim ? Gökkuşağı gönder bana Senin olsun süngülerin Gül dikeni yeter bana. Kan kurşundan silinince Kardeş olur, kardeş olur eller bana Kan kurşundan silinince Kardeş olur, kardeş olur, kardeş olur eller bana. Silahları nedeyim? Benim sevgim mavzer bana Suya attığım çiçekler Bir gün olur döner bana. Kan kurşundan silinince Kardeş olur, kardeş olur eller bana Kan kurşundan silinince Kardeş olur, kardeş olur, kardeş olur eller bana

Beni Tarihle Yargıla Titrek bir mum alevinin havaya Bıraktığı bulanık bir is Ve göz gözü görmez bir sis değildik biz Beni bilimle anla iki gözüm, felsefeyle anla Ve tarihle yargıla Bal değildir ölüm bana İdam gül değildir bana geceler çok karanlık Gel düşümdeki sevgilim ay ışığı yedir bana Bal değildir ölüm bana İdam gül değildir bana geceler çok karanlık Gel düşümdeki sevgilim ay ışığı yedir bana Ah ben hasrete tutsağım Hasretler tutsak bana Bıyığımdan gülüş sarkmaz Bıyık bırakmak yasak bana Mahpus bana, sus bana yağlık ilmek boynuma Sevgili yerine Koynuma idamlar alır, idamlar alır yatarım Ve sonra sabırla beklerim Bulutları çekersiniz üstümden Suçsuzluğumun yargılayıcılarını yargılarsınız Ve o güzel geleceği getirirsiniz bana Ölüm tanımaz işte o zaman sevgim Tırnaklarımı geçirip toprağın sırtına Doğrulurum gözlerimde güneş koşar Ve çiçekler ekersiniz Çiçekler ekersiniz toprağıma Duygu bana, öykü bana roman gibi her an bana Hücremde yalnızım gel gel düşümdeki sevgilim Soyunup hazırlan bana duygu bana, öykü bana Roman gibi her an bana hücremde yalnızım gel Gel düşümdeki sevgilim soyunup hazırlan bana Biraz sonra asmaya götürecekler beni Biraz sonra dalımdan koparıp Öldürecekler beni hoşça kalın sevdiklerim Dört mevsim, yedi kıta, mavi gök Bütün doğa hoşça kalın Hoşça kalın sevdalılar Çocuklar, üniversiteliler, genç kızlar Sonsuz uzay, gezegenler ve yıldızlar Hoşça kalın Hoşça kalın senfoniler, oyun havaları Sevda türküleri ve şiirler Bildirilerimizin ve seslerimizin Yankılandığı şehirler Dağlarında yürüdüğümüz toprak Yalınayak eylem adımlarıyla geçtiğimiz Nehirler hoşça kalın Hoşça kalın ağız tatlarım Sıcak çorbam, çayım, sigaram Havalandırma sıram, banyo sıram Kelepçe sıram Parkamı, kazağımı, eldivenlerimi Ayakkabılarımı ve kalemimi ve saatimi Ve kavgamı bıraktığım sevgili dostlar Hoşça kalın, hoşça kalın Dostum bana, sevdam bana soluğunu geçir bana Uyku tutmuyor gözüm anılar sıraya girdi Gel anne süt içir bana Dostum bana, sevdam bana soluğunu geçir bana Uyku tutmuyor gözüm anılar sıraya girdi Gel anne süt içir bana Hoşça kalın anılarımı bıraktığım insanlar Mutluluğu için dövüştüğüm insanlar Yedi bölge, dört deniz Yedi iklim, altmış yedi şehir Okullar, mahalleler, köprüler, tren yolları Deniz kıyıları, balıkçı motorları, takalar Asfalt yollar boyu dizilmiş fabrikalar Ve işçiler ve köylüler hoşça kal ülkem Hoşça kal anne, hoşça kal baba, kardeşim Hoşça kal sevgilim, hoşça kal Dünya Hoşça kalın Dünya'nın bütün halkları Sınırlı olmayan mekâna Sınırlı olmayan zamana gidiyorum ben En sevda halimle, en yaşayan halimle Gidiyorum dostlarım hoşça kalın, hoşça kalın Beni yaşamımla sorgula iki gözüm Beni yüreğimle, beni özümle Bilimle anla beni, felsefeyle anla beni Tarihle anla beni ve öyle yargıla

Acı Ninni Uyusun ay büyüsün Camlar buğulanmasın Sen uyu uyusun Bulutlar uyanmasın Işıklar uyanmasın, camlar buğulanmasın Sen uyu uyanmasın İstanbul uyusun Karagümrük uyusun Fatih uyusun Atatürk bulvarında rüyalar büyüsün Sen uyu uyusun İstanbul uyanmasın Sen uyu uyusun İstanbul uyanmasın Gemiler uyanmasın camlar buğulanmasın Cibali uyanmasın, kalbim buğulanmasın.

İçeriden Çıkan Adam İçerden çıkacak birazdan adam Yılların tortusu çökmüş yüzüyle Alnını güneşe serecek adam Uykusuz ranzalar suskun voltalar Geride kalacak ve ah hüzünle Bir kül gibi savrulup gülecek adam Kar yağmıştır sardunyanın üstüne Anılar toza toza bulanmıştır Kitaplar sobada yanmış Ah sazlar duvarda kalmış Güzelim şarkılar yağmalanmıştır Kitaplar sobada yanmış Ah sazlar duvarda kalmış Güzelim şarkılar yağmalanmıştır İçerden çıkacak birazdan adam Yıpranmış bavulu, hantal sesiyle Kendini yollara vuracak adam Yüz çeviren dostlar sinsi tavırlar Açığa çıkacak ve ah kendiyle Bir ince hesabı görecek adam Susamıştır tebessümün seyrine Saçları hiçbir gün okşanmamıştır Bir ihtilal kadar yalnız Ah, vefanız kadar yanlış Mümkünse farz edin yaşamamıştır Bir ihtilal kadar yalnız Ah, vefanız kadar yanlış Mümkünse farz edin yaşamamıştır Bir ihtilal kadar yalnız Ah, vefanız kadar yanlış Mümkünse farz edin yaşamamıştır Bir ihtilal kadar yalnız Ah, vefanız kadar yanlış Mümkünse farz edin yaşamamıştır

Herkes kendi İşine Dağlar bize düz olur, lo Yâr gelmezse ne olur? Bir yâr gider, bin yâr gelir Düşmanlar görür, kör olur Hadi sen git işine de Herkes kendi işine Dağlarımda zulüm var, lo Düşemem yâr peşine Hadi sen git işine de Herkes kendi işine Dağlarımda ölüm var, lo Düşemem yâr peşine Güle baykuş kondurmayın Küstürüp soldurmayın Yâre bir şeyler söyleyip Kafamı bozdurmayın Hadi sen git işine de Herkes kendi işine Dağlarımda zulüm var, lo Düşemem yâr peşine Hadi sen git işine de Herkes kendi işine Dağlarımda zulüm var, lo Düşemem yâr peşine Hadi sen git işine de Herkes kendi işine Dağlarımda zulüm var lo Düşemem yâr...