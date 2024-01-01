Ahmet Kaya

Gururla Bakıyorum Dünyaya Birer birer, biner biner ölürüz Yana yana, döne döne yine geliriz, vay canım Biz dostu da düşmanı da elbet bilriz Vurulup düşenler canım darda kalmasın Ay gülüm Vurulup düşenler canım darda kalmasın ** Çünkü isyan bayrağıdır böğrüme saplanan sancı Çünkü harcımı öfkeyle, imanla karıyorum Ve kederin ve solgun yüzlü işçilerin üzerine Dağ başlarının hırçınlığı savruluyor benden Çünkü beni ateşiyle dimdik tutan kin Çünkü benim gözbebeklerimde tutuşan şafak Miting afişleri, cesur pankartlar Ve binlerce militan Derin denizlerin aydınlığı zorlu sabahlar Gökyüzü ve lale Sıkılmış bir yumruk gibi giriyoruz hayata ** Çünkü ben sevdigim kızı Yaşamak gibi, halkım gibi sevdiğim kızı Ki şiirini yazamayan Ve türküsünü söyleyemeyen halkım gibi Binlerce ve binlerce kurşunlanan halkım gibi Zincire vurulan şavaşlara yollanan Vergilere bağlanan halkım gibi Felç olmuş yalnızlıklara bırakarak Büyük acıların ve göz yaşının içine bırakarak Şiirlerimin bir bıçak gibi ışıldadığı Devrim türkülerini Ve baş kaldırmayı öğreten dudaklarını Bir kere olsun öpmeden Bir kere olsun tutmadan kaygısızca Serin bir yaz gecesi gibi ürperen ellerini Hatta boynunu ve ayak bileklerini Bilemeden, bilemeden, bilemeden Vurdum yüreğimi şanlı kavgaya Barışın ve özgürlügün dağlarına Yürüyorum işte yiğit'sen uslandır beni Ey yasakların, kahpeliğin Ve soygunların koruyucusu Türkü çağıran kızlarımı sustur Ve kahraman oğullarımı Mezar kaza kaza kederli, kızgın Tohum serpe serpe hünerli Ve sömürüle sömürüle bomboş Ve açlığın ve zulmün izlerini Derin uçurumlarında taşıyan ellerimi Ve tırpanlara sarılan ellerimi Mavzerlere sarılan ellerimi Zincirlere vur gücün yeterse Ama adına yaşamak dersen rezilce ** Çatlayan tomurcuğun Doğan çocugunü çığlığını duymadan Gül benizli sevgilinin Titreyen gögüslerini öpmeden doyasıya Korka korka, yana yana Hergün biraz daha derinden Hergün biraz daha kapkara duyarak ölümü Aç ve arkasız köpekleşerek yaşamak dersen Bu yürek çat diye çatlasın ulan! ** Kirsiz, passız arı duru özümüz Namussuza kanlı hançer sözümüz Çok uzaktır dostlar bizim yolumuz Durana, yürüyene bin selam olsun ** Birer birer, biner biner ölürüz Yana yana, döne döne yine geliriz, vay canım Biz dostu da düşmanı da elbet bilriz Vurulup düşenler gülüm darda kalmasın Ay canım Vurulup düşenler gülüm darda kalmasın ** Gel gelelim parlayan güneşi emekçi halkların Kahraman halkların güneşini Şehvetle içine dolduran toprak Şimdi sımsıcak, şimdi ulaşılmaz Şimdi olgun meyvalarla dolu Bahar bahçelerini sarmaktadır Dünya'ya Ve gülbenizli sevgililerin dudaklarında hayat Bizi aşka ve kavgaya çağırmaktadır Bıçak kemiğe dayandığı Ok yaydan fırladığı için değil Bu bezirgan saltanatı bu zulüm bit'sin diye Ağaran günler için yeni bir dünya uğruna Yüzlerinde cesaretin onuru Ve imanlı gücü döğüşen Dünya'nın Emperyalizme karşı dövüşen Dünya'nın Ve ölüme gülerek koşan genç savaşçıların Albayrakları dalgalansın Dalgalansın, dalgalansın Kinle boğuşan yorgun yüregi Aydınlansın diye anamın Felâketler geçirmiş anamın Dişleri dökülmüş, kederli ağzı Ağlamaya hazır gözleri Safrası ve sonsuz ve dağları eriten sabrı Merhameti Yani bir bütün halinde insanlığımız Yunsun, arınsın diye durgun pınarlarda Alınterinin namusu kurtulsun diye Kurtulsun diye sıcak somun Acı soğan ve çiçekli basmalar Ahdettik, vefaettik kelle koyduk Ölen ölür dostlar düşmanlar hey hey Kalan sağlar! ** Kirsiz, passız arı duru özümüz Namussuza kanlı hançer sözümüz Çok uzaktır dostlar bizim yolumuz Durana, yürüyene bin selam olsun Kirsiz, passız arı duru özümüz Namussuza kanlı hançer sözümüz Çok uzaktır dostlar bizim yolumuz Durana, yürüyene bin selam olsun Kirsiz, passız arı duru özümüz Namussuza kanlı hançer sözümüz Çok uzaktır dostlar bizim yolumuz Durana, yürüyene bin selam olsun

Beni Tarihle Yargıla Titrek bir mum alevinin havaya Bıraktığı bulanık bir is Ve göz gözü görmez bir sis değildik biz Beni bilimle anla iki gözüm, felsefeyle anla Ve tarihle yargıla Bal değildir ölüm bana İdam gül değildir bana geceler çok karanlık Gel düşümdeki sevgilim ay ışığı yedir bana Bal değildir ölüm bana İdam gül değildir bana geceler çok karanlık Gel düşümdeki sevgilim ay ışığı yedir bana Ah ben hasrete tutsağım Hasretler tutsak bana Bıyığımdan gülüş sarkmaz Bıyık bırakmak yasak bana Mahpus bana, sus bana yağlık ilmek boynuma Sevgili yerine Koynuma idamlar alır, idamlar alır yatarım Ve sonra sabırla beklerim Bulutları çekersiniz üstümden Suçsuzluğumun yargılayıcılarını yargılarsınız Ve o güzel geleceği getirirsiniz bana Ölüm tanımaz işte o zaman sevgim Tırnaklarımı geçirip toprağın sırtına Doğrulurum gözlerimde güneş koşar Ve çiçekler ekersiniz Çiçekler ekersiniz toprağıma Duygu bana, öykü bana roman gibi her an bana Hücremde yalnızım gel gel düşümdeki sevgilim Soyunup hazırlan bana duygu bana, öykü bana Roman gibi her an bana hücremde yalnızım gel Gel düşümdeki sevgilim soyunup hazırlan bana Biraz sonra asmaya götürecekler beni Biraz sonra dalımdan koparıp Öldürecekler beni hoşça kalın sevdiklerim Dört mevsim, yedi kıta, mavi gök Bütün doğa hoşça kalın Hoşça kalın sevdalılar Çocuklar, üniversiteliler, genç kızlar Sonsuz uzay, gezegenler ve yıldızlar Hoşça kalın Hoşça kalın senfoniler, oyun havaları Sevda türküleri ve şiirler Bildirilerimizin ve seslerimizin Yankılandığı şehirler Dağlarında yürüdüğümüz toprak Yalınayak eylem adımlarıyla geçtiğimiz Nehirler hoşça kalın Hoşça kalın ağız tatlarım Sıcak çorbam, çayım, sigaram Havalandırma sıram, banyo sıram Kelepçe sıram Parkamı, kazağımı, eldivenlerimi Ayakkabılarımı ve kalemimi ve saatimi Ve kavgamı bıraktığım sevgili dostlar Hoşça kalın, hoşça kalın Dostum bana, sevdam bana soluğunu geçir bana Uyku tutmuyor gözüm anılar sıraya girdi Gel anne süt içir bana Dostum bana, sevdam bana soluğunu geçir bana Uyku tutmuyor gözüm anılar sıraya girdi Gel anne süt içir bana Hoşça kalın anılarımı bıraktığım insanlar Mutluluğu için dövüştüğüm insanlar Yedi bölge, dört deniz Yedi iklim, altmış yedi şehir Okullar, mahalleler, köprüler, tren yolları Deniz kıyıları, balıkçı motorları, takalar Asfalt yollar boyu dizilmiş fabrikalar Ve işçiler ve köylüler hoşça kal ülkem Hoşça kal anne, hoşça kal baba, kardeşim Hoşça kal sevgilim, hoşça kal Dünya Hoşça kalın Dünya'nın bütün halkları Sınırlı olmayan mekâna Sınırlı olmayan zamana gidiyorum ben En sevda halimle, en yaşayan halimle Gidiyorum dostlarım hoşça kalın, hoşça kalın Beni yaşamımla sorgula iki gözüm Beni yüreğimle, beni özümle Bilimle anla beni, felsefeyle anla beni Tarihle anla beni ve öyle yargıla

Acı Ninni Uyusun ay büyüsün Camlar buğulanmasın Sen uyu uyusun Bulutlar uyanmasın Işıklar uyanmasın, camlar buğulanmasın Sen uyu uyanmasın İstanbul uyusun Karagümrük uyusun Fatih uyusun Atatürk bulvarında rüyalar büyüsün Sen uyu uyusun İstanbul uyanmasın Sen uyu uyusun İstanbul uyanmasın Gemiler uyanmasın camlar buğulanmasın Cibali uyanmasın, kalbim buğulanmasın.

İçeriden Çıkan Adam İçerden çıkacak birazdan adam Yılların tortusu çökmüş yüzüyle Alnını güneşe serecek adam Uykusuz ranzalar suskun voltalar Geride kalacak ve ah hüzünle Bir kül gibi savrulup gülecek adam Kar yağmıştır sardunyanın üstüne Anılar toza toza bulanmıştır Kitaplar sobada yanmış Ah sazlar duvarda kalmış Güzelim şarkılar yağmalanmıştır Kitaplar sobada yanmış Ah sazlar duvarda kalmış Güzelim şarkılar yağmalanmıştır İçerden çıkacak birazdan adam Yıpranmış bavulu, hantal sesiyle Kendini yollara vuracak adam Yüz çeviren dostlar sinsi tavırlar Açığa çıkacak ve ah kendiyle Bir ince hesabı görecek adam Susamıştır tebessümün seyrine Saçları hiçbir gün okşanmamıştır Bir ihtilal kadar yalnız Ah, vefanız kadar yanlış Mümkünse farz edin yaşamamıştır Bir ihtilal kadar yalnız Ah, vefanız kadar yanlış Mümkünse farz edin yaşamamıştır Bir ihtilal kadar yalnız Ah, vefanız kadar yanlış Mümkünse farz edin yaşamamıştır Bir ihtilal kadar yalnız Ah, vefanız kadar yanlış Mümkünse farz edin yaşamamıştır

Herkes kendi İşine Dağlar bize düz olur, lo Yâr gelmezse ne olur? Bir yâr gider, bin yâr gelir Düşmanlar görür, kör olur Hadi sen git işine de Herkes kendi işine Dağlarımda zulüm var, lo Düşemem yâr peşine Hadi sen git işine de Herkes kendi işine Dağlarımda ölüm var, lo Düşemem yâr peşine Güle baykuş kondurmayın Küstürüp soldurmayın Yâre bir şeyler söyleyip Kafamı bozdurmayın Hadi sen git işine de Herkes kendi işine Dağlarımda zulüm var, lo Düşemem yâr peşine Hadi sen git işine de Herkes kendi işine Dağlarımda zulüm var, lo Düşemem yâr peşine Hadi sen git işine de Herkes kendi işine Dağlarımda zulüm var lo Düşemem yâr...

Gül Diken Uçakları nedeyim ? Gökkuşağı gönder bana Senin olsun süngülerin Gül dikeni yeter bana. Kan kurşundan silinince Kardeş olur, kardeş olur eller bana Kan kurşundan silinince Kardeş olur, kardeş olur, kardeş olur eller bana. Silahları nedeyim? Benim sevgim mavzer bana Suya attığım çiçekler Bir gün olur döner bana. Kan kurşundan silinince Kardeş olur, kardeş olur eller bana Kan kurşundan silinince Kardeş olur, kardeş olur, kardeş olur eller bana