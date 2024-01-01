Ahmet Kaya

Güzel Günler Dalgındım dağlar gibi Türkülüydüm çınar çınar Ne kızarıp giden sarı ne kızarıp gelen yeşil Dikilmiş dikmeninde hoşçakal köprüsünün Tam da mendil sallıyordum güzel günlere Dikilmiş dikmeninde hoşçakal köprüsünün Tam da mendil sallıyordum güzel günlere ** Güzel günler, güzel günler, hey güzel günler Gözlerinde gidenimin, hey güzel günler Güzel günler, güzel günler, hey güzel günler Ellerinde gelenimin, hey güzel günler ** Balık attım olta tuttum yaşadım gençliğimi Masal oldu çocukluğum gençliğim bahar seli Ve bir akşam birdenbire bir bulvar otelinde İnce bir dal değdi alnıma koptu sazımın teli Ve bir akşam birdenbire bir bulvar otelinde İnce bir dal değdi alnıma koptu sazımın teli ** Güzel günler, güzel günler, hey güzel günler Gidenimin gözlerinde, hey güzel günler Güzel günler, güzel günler, hey güzel günler Ellerinde gelenimin, hey güzel günler ** Güzel günler, güzel günler, hey güzel günler Gözlerinde gidenimin, hey güzel günler Hey günler, hey hey günler, hey güzel günler Ellerinde gelenimin, hey güzel günler Hey günler, hey hey günler, hey güzel günler Gözlerinde gidenimin, hey güzel günler

Acılara Tutunmak Kavuşmak özgürlükse özgürdük ikimiz de Elleri çığlık çığlık yan yana iki dünya İkimiz iki dağdan iki hırçın su gibi akıp gelmiştik Buluşmuştuk bir kavşakta Unutmuştuk ayrılığı, yok saymıştık özlemeyi Şarkımıza dalmıştık Mutluluk mavi çocuk, oynardı bahçemizde Acı çekmek özgürlükse Özgürüz ikimizde O yuvasız çalıkuşu Bense kafeste kanarya O dolaşmış daldan dala Savurmuş yüreğini Ben bölmüşüm yüreğimi Başkaldıran dizelere Aramakmış oysa sevmek Özlemekmiş oysa sevmek Bulup bulup yitirmekmiş Düşsel bir oyuncağı Yalanmış hepsi yalan Sevmek diye bir şey vardı Sevmek diye bir şey yokmuş Acı çektim günlerce Acı çektim susarak Şu kısacak konuklukta Deprem kargaşasında Yaşadım birkaç binyıl Acılara tutunarak Acı çekmek özgürlükse Özgürdük ikimizde Acılardan arta kalan İşte şu bakışlarmış Buğu diye gözlerimde Gün batımı bulutlarmış Yalanmış hepsi yalan Savrulup gitmek varmış Ayrı yörüngelerde.