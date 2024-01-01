Ahmet Kaya

Hadi Sen Git İşine Dağlar dize düz olur lo Yar gelmese ne olur Bir yar gider, bin yar gelir Düşmanlar görür kör olur Hadi sen git işine de Herkes kendi işine Dağlarımda zulüm var lo Düşemem yar peşine Hadi sen git işine de Herkes kendi işine Dağlarımda zulüm var lo Düşemem yar peşine Güle baykuş kondurmayın Küstürüp soldurmayın Yare bir şeyler söyleyip Kafamı bozdurmayın Hadi sen git işine de Herkes kendi işine Dağlarım dalın var lo Düşemem yar peşine Hadi sen git işine de Herkes kendi işine Dağlarımda zulüm var lo Düşemem yar peşine Hadi çek git işine de Herkes kendi işine Dağlarımda zulüm var lo Düşemem yar peşine

Al Öfkemi Her sürgünün gözlerine Bu sebepten ah geceye Kanatlanmış güvercine Kırılacağım, kırılacağım Yeter ki bil sen Yorgun alnımda şafaklar Bir düş kursun arkadaşlar Bırak iz sürsün şarkılar Yeter ki bul sen Mapushane duvarlarına Hüznümü yazacağım Her gün seni düşünüp Yok olacağım Al öfkemi koy yanına Gülü düşür dağlarıma Haydi dokun gözyaşıma Ağlayacağım, ağlayacağım Yeter ki gül sen

Ada Sahilleri Aah Ada sahillerinde bekliyorum Her zaman yollarını gözlüyorum Seni senden güzelim istiyorum Beni şad et Şadiye başın için *** Aah Ada sahillerinde bekliyorum Her zaman yollarını gözlüyorum Seni senden güzelim istiyorum Beni şad et Şadiye başın için *** Aah Her zaman sen yalancı ben kani Her zaman orta yerde bir mani Her zaman sen uzakta ben müştak Her tellakide bir hayalin berrak *** Aah Her zaman sen yalancı ben kani Her zaman orta yerde bir mani Her zaman sen uzakta ben müştak Her tellakide bir hayalin berrak *** Aah Nerede o mis gibi leylaklar Sararıp solmak üzere yapraklar Bana mesken olunca topraklar Beni yad et güzelim başın için *** Aah Nerede o mis gibi leylaklar Sararıp solmak üzere yapraklar Bana mesken olunca topraklar Beni yad et güzelim başın için

Diyarbakır Hasreti Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne Diyarbekir anladı beni ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Sevince ölesiye sevilir kalınırdı Gidince kırılmış bir dal gibi gidilirdi Gidince kırılmış bir dal gibi gidilirdi Sonra Sonra Sonra şehirler uyur kalbim örselenirdi Sonra Sonra Sonra şehirler uyur kalbim örselenirdi Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne Diyarbekir anladı beni ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen of Ne anılar anladı beni yar ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne anılar anladı beni yar ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne anılar anladı beni yar ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne anılar anladı beni yar ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Gidince upuzun kırılmış dallar gibi Gidince upuzun kırılmış dallar gibi Üşürdü ömrümüz saçakta kuşlar gibi Kederden Kederden Kederden geberten hasret ezberlenirdi Kederden Kederden Kederden geberten hasret ezberlenirdi Ne anılar anladı beni yar ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne anılar anladı hey yar beni ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne anılar anladı beni yar ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Geliyorum köpekler gibi acı çekerek Geliyorum hasretinin gözlerinde öperek Geliyorum köpekler gibi acı çekerek Geliyorum hasretinin gözlerinde öperek

Hadi Bize Gidelim Yapma bana bu nazı Kırarım şimdi sazı Yapma bana bu nazı Kırarım şimdi sazı Suratını asıp da Kışa döndürme yazı Suratını asıp da Cehennem etme yazı Hadi bize gidelim yar Şişeleri dizelim yar İçelim içelim ölümüne içelim Karakola düşelim yar Hadi bize gidelim yar Şişelere küselim yar olmazsa İçelim içelim ölümüne içelim Karakola düşelim yar Bakma öyle gözüme İnanmadım sözüne Bakma öyle gözüme İnanmadım sözüne Ben ne hatunlar gördüm Güvenilmez sözüne Ben ne avratlar gördüm Güvenilmez sözüne Gecelere gidelim yar Ödülleri alalım yar İçelim içelim ölümüne içelim DGM'ye düşelim yar E gecelere gidelim yar Ödülleri alalım yar İçelim içelim ölümüne içelim DGM'ye düşelim yar Hadi bize gidelim yar Şişeleri dizelim yar İçelim içelim ölümüne içelim Karakola düşelim yar Hadi bize gidek yar Şişelere küsek yar olmazsa İçek içek ölümüne içek Karakola düşek yar Hadi bize gidelim yar Şişeleri dizelim yar İçelim içelim ölümüne içelim Karakola düşelim yar Gecelere gidelim yar